Możesz stracić ulgi podatkowe! Rząd "uszczelnia" ustawy o PIT i CIT

Ministerstwo Finansów planuje duże zmiany w PIT i CIT, które mogą znacząco wpłynąć na podatników.

Zmiany dotkną m.in. ulgi mieszkaniowej, IP Box oraz opodatkowania sprzedaży rzeczy ruchomych po leasingu.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie ściągalności podatków i ograniczenie szarej strefy.

Ministerstwo Finansów uszczelnia PIT i CIT. Przedsiębiorcy zaskoczeni tempem zmian

Wiceminister finansów Jarosław Neneman już w maju na Kongresie Rady Podatkowej zapowiadał, że te zmiany "nie spodobają się" podatnikom. I rzeczywiście, nowelizacja przepisów o PIT i CIT zapowiada się na spore wyzwanie dla wielu firm i osób fizycznych.

Rząd planuje wdrożyć nowe przepisy w ekspresowym tempie, co budzi obawy przedsiębiorców. Nowe regulacje mają zostać przyjęte i uchwalone w trzecim kwartale tego roku, a zaczną obowiązywać już od stycznia 2026 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mieli zaledwie trzy miesiące na dostosowanie się do nowych zasad, co jest sprzeczne z wcześniejszymi obietnicami dotyczącymi co najmniej półrocznego vacatio legis.

Co się zmieni w ulgach podatkowych? Politycy biorą się za auta w leasingu

Celem proponowanych zmian jest zwiększenie ściągalności podatku dochodowego oraz ograniczenie szarej strefy. W budżecie państwa na przyszły rok wpływy z CIT przewidziano na 80,4 mld zł, a z PIT – na 32 mld zł.

Co się zmieni? Ulga mieszkaniowa będzie tylko dla wybranych, jedynie dla osób, które nie posiadają innego domu lub mieszkania. Wyjątkiem będą nieruchomości otrzymane w spadku oraz te objęte współwłasnością małżeńską. Ulga ta pozwala na uniknięcie 19% podatku przy sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia.

Z kolei aby skorzystać z ulgi IP Box, konieczne będzie zatrudnianie minimum 3 osób fizycznych, które nie są powiązane z firmą ani jej właścicielem. Zatrudnienie członków rodziny lub powiązanych wspólników nie będzie uprawniało do skorzystania z tej preferencji.

Planowane jest opodatkowanie przychodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych, które zostały wcześniej wykupione przez przedsiębiorcę do majątku prywatnego po zakończeniu leasingu operacyjnego. Dotyczy to m.in. samochodów po leasingu. Sprzedaż takiego pojazdu w ciągu 3 lat od otrzymania go w darowiźnie, nawet od najbliższej rodziny, będzie skutkowała opodatkowaniem przychodu. Celem tego przepisu jest ukrócenie praktyk unikania płacenia podatku od sprzedaży środków trwałych.

