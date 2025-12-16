ALDI pozamiatało ceną karpia. Taniej tuż przed świętami nie będzie?

W najbliższą środę ALDI oferuje płat świeżego karpia za rekordową cenę 1,49 zł za 100 gramów, co jest jedną z najkorzystniejszych ofert przed świętami

Rekordowa cena karpia w ALDI. Kiedy i za ile kupimy rybę na święta?

Karp to dla wielu Polaków nieodłączny element wigilijnej kolacji. Jak wskazuje raport firmy BLIX, należy on do najczęściej poszukiwanych produktów w przedświątecznych gazetkach promocyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, sieć ALDI przygotowała specjalną, jednodniową ofertę. Tylko w najbliższą środę w sklepach sieci obowiązuje wyjątkowa promocja w ALDI – klienci kupią płat karpia świeżego w cenie 1,49 zł za 100 gramów. To jedna z najkorzystniejszych ofert na rynku tuż przed szczytem świątecznych przygotowań. Sieć podkreśla, że mimo tak atrakcyjnej ceny, kluczowym priorytetem pozostaje dla niej jakość i świeżość oferowanych produktów.

Jakość i świeżość ryb pod lupą. Jak ALDI kontroluje swoje produkty?

Świeże ryby to dla ALDI kategoria priorytetowa, dlatego sieć wdrożyła rygorystyczne, wieloetapowe procedury kontrolne. Proces rozpoczyna się już na etapie selekcji dostawców, od których wymagane są uznane międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa żywności, takie jak IFS czy BRC. Wewnętrzny Dział Jakości bada m.in. zapach, wygląd, konsystencję, a w przypadku łososia nawet jego barwę przy użyciu specjalistycznych mierników. Proces uzupełniają regularne badania w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych.

- W ALDI jakość oferowanych ryb jest kontrolowana na wielu etapach, poczynając od ich pochodzenia, poprzez transport aż po parametry finalnego produktu, który trafia na sklepowe półki. Dlatego wraz z naszymi dostawcami wdrażamy kontrole jakości surowca już na etapie hodowli. W poszczególnych przypadkach weryfikujemy warunki, w jakich hodowane są konkretne gatunki ryb - możliwa jest nawet kontrola jakości wody, z której pochodzą – wyjaśnia Stefania Szczepkowska, Menadżer ds. Jakości ALDI Polska. Kluczowe dla zachowania świeżości ryb jest utrzymanie tzw. ciągu chłodniczego. W ALDI temperatura, w jakiej przechowywane są produkty, podlega stałemu monitoringowi na każdym etapie łańcucha dostaw.

Nie tylko karp. Jakie jeszcze ryby w świątecznej ofercie sieci?

Choć to właśnie cena karpia przyciąga największą uwagę, świąteczna oferta ALDI obejmuje znacznie szerszy asortyment ryb. Klienci znajdą w niej zarówno popularne filety śledziowe, łososia wędzonego i pieczonego (dostępne w promocyjnych opakowaniach XXL), jak i produkty marek własnych. Pod szyldem Golden Seafood sieć oferuje m.in. polędwicę i filety z mintaja oraz dorsza. Ciekawą propozycją dla osób ceniących gotowe rozwiązania jest ryba po grecku, dostępna w promocji ponad 50% na drugi produkt.

Przy wyborze ryb morskich warto zwracać uwagę na oznaczenia potwierdzające ich pochodzenie ze zrównoważonych połowów. Dowodem na zaangażowanie w zrównoważone rybołówstwo jest Certyfikat MSC, a sama sieć ALDI zajęła w tym roku drugie miejsce w rankingu sieci handlowych promujących ten standard na polskim rynku. Certyfikat ten gwarantuje, że ryby pochodzą ze stabilnych, dobrze zarządzanych łowisk, a ich połów spełnia najbardziej rygorystyczne światowe normy środowiskowe. To ważna wskazówka dla świadomych konsumentów, którzy chcą, aby ich świąteczne zakupy były nie tylko oszczędne, ale i odpowiedzialne.

