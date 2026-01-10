Gminy naliczają dziesięciokrotnie wyższy podatek od nieruchomości za szopy i altany niż za budynki mieszkalne, traktując je jako "budynki pozostałe".

Maksymalna stawka podatku dla "budynków pozostałych" (11,48 zł/m² w 2025 r.) jest znacznie wyższa niż dla budynków mieszkalnych (1,19 zł/m²), co budzi kontrowersje.

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) interweniuje w tej sprawie, wskazując na możliwe naruszenie standardów konstytucyjnych i nieproporcjonalność obciążeń podatkowych.

W przypadku otrzymania zawyżonej decyzji podatkowej, należy pilnie złożyć odwołanie w ciągu 14 dni, powołując się na stanowisko RPO

Dlaczego podatek za garaż jest wyższy niż za dom?

Problem, z którym masowo zgłaszają się obywatele do Rzecznika Praw Obywatelskich, ma swoje źródło w przepisach podatkowych. Zgodnie z informacjami zebranymi przez Forsal.pl, urzędy gmin klasyfikują wolnostojące garaże, szopy na narzędzia czy komórki jako "budynki pozostałe". Dla tej kategorii obiektów maksymalna stawka podatku na 2025 rok jest niemal dziesięciokrotnie wyższa niż dla budynków mieszkalnych.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, maksymalne stawki na 2025 r. to:

1,19 zł/m² dla budynków mieszkalnych,

11,48 zł/m² dla „budynków pozostałych”.

Jak podaje portal Forsal.pl, problem wynika z klasyfikacji budynków w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, która pozwala zaliczyć przydomowe obiekty do kategorii „budynków pozostałych”. W efekcie za kilkunastometrową szopę ogrodową podatnicy muszą płacić tyle, co za 100-metrowy dom. Co ciekawe, skarżący do RPO zwracają uwagę, że podobne budynki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) są całkowicie zwolnione z podatku, co potęguje poczucie niesprawiedliwości.

Jak odwołać się od decyzji o wysokości podatku od nieruchomości?

Otrzymanie decyzji z rażąco wysoką kwotą podatku nie jest sytuacją bez wyjścia. Należy jednak działać szybko i zdecydowanie. Podatnik, który nie zgadza się z decyzją urzędu, ma prawo złożyć odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Pismo adresuje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), ale składa się je w urzędzie gminy lub miasta.

W treści odwołania należy precyzyjnie określić, z czym się nie zgadzamy, i jasno sformułować swoje żądanie, np. o zmianę klasyfikacji budynku i naliczenie podatku według stawki dla budynków mieszkalnych lub o uchylenie decyzji. Warto powołać się na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który widzi w tej praktyce naruszenie konstytucyjnych zasad.

RPO interweniuje w sprawie podatku. Będzie zmiana przepisów?

Rzecznik Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na skargi, wystosował pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego stawki podatku są tak drastycznie zróżnicowane. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich tak rażąca dysproporcja w stawkach może naruszać standardy konstytucyjne i nosi znamiona nadmiernego fiskalizmu.

RPO pyta resort finansów, czy widzi potrzebę ustawowej zmiany proporcji opodatkowania i podkreśla, że regulacje nie powinny naruszać interesów podatników w sposób nieproporcjonalny do celu. Interwencja ta daje nadzieję na systemowe rozwiązanie problemu.

PTNW Balcerowicz