Premier Donald Tusk podczas piątkowej (27.02.2026) wizyty w oddziale firmy PIT-RADWAR w Kobyłce pod Warszawą, odniósł się do kwestii programu SAFE, szczególnie do zarzutów o dużym udziale niemieckiego przemysłu w przedsięwzięciu. Premier ujawnił, że niemieckie firmy skorzystają jedynie w niewielkim stopniu, a głównym beneficjentem programu ma być polski przemysł zbrojeniowy.

- I chciałbym, żeby dotarło to też do naszych oponentów, ile ten osławiony niemiecki przemysł będzie korzystał na programie SAFE, który realizujemy w Polsce? To jest 0,37 procenta. I mówimy tutaj o firmie szwedzko-niemieckiej - powiedział premier.

80 proc. z SAFE ma trafić do polskiego przemysłu zbrojoeniowego

Premier podkreślił, że 80 proc. środków z programu SAFE ma "służyć Polsce i polskim firmom"

- To wielki program nie tylko na rzecz obrony, to jest nie tylko wielki program na rzecz dofinansowania bezpośrednio polskiej armii, ale to jest także wielki zastrzyk możliwości, pieniędzy, technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego i do wszystkich kooperantów - powiedział premier.

W piątek 27 lutego, w Sejmie odbędzie się głosowanie m.in. nad poprawkami, które Senat zgłosił do ustawy wdrażającej unijny program dozbrajania SAFE. Jeśli Sejm przegłosuje ustawę, ta trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który przyznawał, że o ile armii są potrzebne środki z pożyczek, to projekt budzi jego zastrzeżenia pod kątem suwerenności. Prezydent dodaje, że Polska potrzebuje pewności, że środki nie zostaną zawieszone, ani wstrzymane.

- Wszyscy pamiętamy, że w przypadku KPO ta zasada (warunkowości), stała się przyczyną dużych konfliktów, dużych napięć między UE a Polską - mówił Nawrocki.

