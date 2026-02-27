Ile Niemcy skorzystają na programie SAFE w Polsce? Tusk ujawnia

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2026-02-27 13:03

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej odniósł się do zarzutów, jakoby na pożyczkach z programu SAFE skorzystać miał niemiecki przemysł. Podkreślił, że większość zamówień jest robiona w polskich firmach, a udział niemieckiego przemysłu jest poniżej jednego procenta.

Premier Donald Tusk w garniturze i krawacie, podczas konferencji prasowej, z polską flagą w tle. Mówi o udziale niemieckiego przemysłu w programie SAFE, dementując zarzuty. Więcej informacji o tej polityce znajdziesz na Super Biznes.

i

Autor: Paweł Supernak Premier Donald Tusk w garniturze i krawacie, podczas konferencji prasowej, z polską flagą w tle. Mówi o udziale niemieckiego przemysłu w programie SAFE, dementując zarzuty. Więcej informacji o tej polityce znajdziesz na Super Biznes.
  • Premier podaje konkretne dane dotyczące udziału niemieckiego przemysłu w programie SAFE.
  • Donald Tusk zapewnia, że ponad 80% środków z programu trafi do polskich firm.
  • Udział niemieckiego przemysłu w programie SAFE to zaledwie 0,37%.
  • Los ustawy wdrażającej program SAFE w rękach posłów.

Tusk ujawnia jaki procent z SAFE trafi do niemieckiego przemysłu

Premier Donald Tusk podczas piątkowej (27.02.2026) wizyty w oddziale firmy PIT-RADWAR w Kobyłce pod Warszawą, odniósł się do kwestii programu SAFE, szczególnie do zarzutów o dużym udziale niemieckiego przemysłu w przedsięwzięciu. Premier ujawnił, że niemieckie firmy skorzystają jedynie w niewielkim stopniu, a głównym beneficjentem programu ma być polski przemysł zbrojeniowy.

- I chciałbym, żeby dotarło to też do naszych oponentów, ile ten osławiony niemiecki przemysł będzie korzystał na programie SAFE, który realizujemy w Polsce? To jest 0,37 procenta. I mówimy tutaj o firmie szwedzko-niemieckiej - powiedział premier.

80 proc. z SAFE ma trafić do polskiego przemysłu zbrojoeniowego

Premier podkreślił, że 80 proc. środków z programu SAFE ma "służyć Polsce i polskim firmom"

- To wielki program nie tylko na rzecz obrony, to jest nie tylko wielki program na rzecz dofinansowania bezpośrednio polskiej armii, ale to jest także wielki zastrzyk możliwości, pieniędzy, technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego i do wszystkich kooperantów - powiedział premier.

W piątek 27 lutego, w Sejmie odbędzie się głosowanie m.in. nad poprawkami, które Senat zgłosił do ustawy wdrażającej unijny program dozbrajania SAFE. Jeśli Sejm przegłosuje ustawę, ta trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który przyznawał, że o ile armii są potrzebne środki z pożyczek, to projekt budzi jego zastrzeżenia pod kątem suwerenności. Prezydent dodaje, że Polska potrzebuje pewności, że środki nie zostaną zawieszone, ani wstrzymane.

- Wszyscy pamiętamy, że w przypadku KPO ta zasada (warunkowości), stała się przyczyną dużych konfliktów, dużych napięć między UE a Polską - mówił Nawrocki.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Senat zatwierdza ustawę o SAFE. Ale wprowadza poprawki
Brejza UJAWNIA: "TO JEST ANTYPOLSKIE!" Cała prawda o ATAKU PiS na program SAFE
QUIZ PRL. Od Lenino do „fali”: Sprawdź, czy przetrwałbyś w wojsku PRL. Tylko dla orłów!
Pytanie 1 z 15
Kiedy w PRL oficjalnie obchodzono Dzień Wojska Polskiego, upamiętniający bitwę pod Lenino?
QUIZ PRL. Od Lenino do „fali”: Sprawdź, czy przetrwałbyś w wojsku PRL. Tylko dla orłów!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
SAFE