Kary cielesne były powszechne zarówno w domach, jak i w szkołach, jako metoda dyscyplinowania.

Dzieci wcześnie uczyły się samodzielności z powodu obciążenia pracą rodziców, trudności ekonomicznych i braku dostępu do opieki pozaszkolnej.

Klucz na szyi: Symbol wczesnej samodzielności, oznaczający, że dziecko samo wraca ze szkoły i radzi sobie w domu.

Obowiązki domowe: Dzieci pomagały w domu, gotowały, sprzątały i opiekowały się młodszym rodzeństwem.

Życie na podwórku: Podwórko było miejscem socjalizacji, nauki życia i budowania relacji z rówieśnikami.

Maria Łopatkowa: Pedagog i działaczka społeczna, walczyła o prawa dziecka i zakaz kar cielesnych w szkołach.

Quiz: Sprawdź swoją wiedzę o realiach wychowania dzieci w Polsce Ludowej.

QUIZ PRL. Wychowanie dzieci w czasach minionych. Jak wyglądało dzieciństwo w Polsce Ludowej?

W PRL-owskich rodzinach, gdzie hierarchia była wyraźna, a dziecko zajmowało najniższe w niej miejsce, posłuszeństwo było na porządku dziennym, a kary cielesne, były obecne zarówno w domach i szkołach. W tym surowym, pełnym dyscypliny świecie, wcześnie rodziła się samodzielność. Dzieci nosiły klucze na szyi, same chodziły do sklepu i uczyły się radzić sobie bez pomocy dorosłych. Nasz quiz wraca do czasów, w których "dzieci i ryby głosu nie miały", ale miały za to zaradność i umiejętność samodzielnego stawiania czoła wyzwaniom. Takie dzieciństwo, choć naznaczone trudnościami, ukształtowało pokolenie potrafiące poradzić sobie w każdej sytuacji.

Opieka nad rodzeństwem i sprzątanie pokoju

Mimo surowego wychowania, dzieci w PRL-u wcześnie uczyły się samodzielności. Wynikało to z wielu czynników: obciążenia rodziców pracą, trudności ekonomicznych, braku dostępu do rozbudowanych form opieki pozaszkolnej i silnego poczucia wspólnoty sąsiedzkiej. Klucz na sznurku zawieszony na szyi był symbolem dorastania i odpowiedzialności. Oznaczał, że dziecko jest już wystarczająco duże, aby samo wracać ze szkoły, otwierać drzwi mieszkania i zająć się sobą do czasu powrotu rodziców. Dzieci same robiły zakupy w osiedlowym sklepie, odbierały pranie z pralni, a nawet załatwiały drobne sprawy w urzędach.

W domach również spoczywało na nich wiele obowiązków. Pomoc w sprzątaniu, zmywanie naczyń, gotowanie prostych posiłków, opieka nad młodszym rodzeństwem – były na porządku dziennym. Dziewczynki często spędzały czas w kuchni z mamami, ucząc się tradycyjnych przepisów i technik kulinarnych. Chłopcy pomagali ojcom w drobnych naprawach, majsterkowali w garażach i warsztatach. Ta wczesna samodzielność miała swoje plusy i minusy. Z jednej strony, dzieci uczyły się zaradności, odpowiedzialności i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Wyrastały na osoby niezależne i potrafiące dbać o siebie. Z drugiej strony, zbyt duża odpowiedzialność w młodym wieku mogła być obciążająca i pozbawiać dzieci beztroski. Brak nadzoru dorosłych stwarzał również zagrożenia, takie jak wypadki, niebezpieczne zabawy czy kontakt z nieodpowiednimi osobami.

Szkoła życia na podwórku

Dzieci spędzały dużo czasu na podwórku z rówieśnikami, ucząc się życia w społeczności i samodzielnego rozwiązywania konfliktów. Po szkole i obowiązkach domowych, podwórko stawało się ich królestwem. Było czymś więcej niż placem zabaw – prawdziwą szkołą nauki życia i budowania relacji. Dzieci bawiły się w berka, chowanego, klasy, grały w piłkę, budowały bazy i domki z kartonów. Gry i zabawy były często improwizowane i wymagały kreatywności. Dzieci same wymyślały zasady, negocjowały, rozwiązywały konflikty. Uczyły się współpracy, kompromisu, ale też rywalizacji i radzenia sobie z porażką. Na podwórku panowała swoista hierarchia, a dzieci uczyły się funkcjonować w grupie, zdobywać szacunek i bronić swoich praw. Dzieci dzieliły się zabawkami, słodyczami, a nawet sekretami. Starsze opiekowały się młodszymi, uczyły ich nowych gier i zasad.

Korczak w spódnicy

Szczególną rolę w walce o prawa dzieci odegrała profesor Maria Łopatkowa, nazywana "Korczakiem w spódnicy". Jako pedagog i działaczka społeczna niestrudzenie walczyła o godność dziecka i zakaz stosowania kar cielesnych w szkołach. Łopatkowa przypominała, że dziecko nie jest własnością dorosłych i ma prawo do szacunku, godności i wyrażania własnego zdania. Jej wieloletnie starania przyczyniły się do wprowadzenia w 1991 roku ustawowego zakazu stosowania kar cielesnych w szkołach. To był przełomowy moment w historii polskiej edukacji.

Zamiast przemocy - zrozumienie

Dziś odchodzi się od autorytarnego modelu na rzecz partnerskiej relacji rodzic-dziecko. Zamiast kar cielesnych stawia się na rozmowę i zrozumienie. Współcześni rodzice spędzają ze swoimi dziećmi więcej czasu, aktywnie uczestniczą w ich rozwoju i zabawie. Niektóre elementy wychowania z czasów PRL-u, jak nacisk na samodzielność czy pomoc w obowiązkach domowych, są cenione do dziś. Oczywiście pozbawione przemocy i przedmiotowego traktowania dzieci.

Sprawdź swoją wiedzę!

Sprawdź swoją wiedzę o wychowaniu dzieci w PRL-u w naszym quizie! Czy znasz wszystkie odpowiedzi? Czy pamiętasz, jak nazywano zostawanie po lekcjach? Rozwiąż quiz i przekonaj się, jak dobrze znasz realia wychowywania dzieci w Polsce Ludowej!

QUIZ PRL. Wychowanie dzieci w PRL-u. Jak wyglądało dzieciństwo w Polsce Ludowej? Pytanie 1 z 12 O tym ile dzieci miały do powiedzenia w PRL-u mówiło powiedzenie…

