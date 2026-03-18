88% Polaków deklaruje świadomość działania systemu kaucyjnego, a 62% aktywnie oddaje opakowania.

Głównym powodem korzystania z systemu jest zwrot kaucji (55%), a następnie chęć recyklingu (37%).

Bariery w korzystaniu to m.in. brak punktów zwrotu w pobliżu (34%), brak miejsca do przechowywania opakowań (32%) oraz niedziałające zwrotomaty (32%).

System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku i ma pomóc w osiągnięciu unijnych celów zbiórki opakowań.

System kaucyjny w Polsce – świadomość i skala korzystania

Z najnowszego badania wynika, że świadomość działania systemu kaucyjnego w Polsce jest wysoka – deklaruje ją aż 88 proc. respondentów. Jednocześnie 62 proc. badanych aktywnie oddaje opakowania, z czego 40 proc. robi to regularnie, a 22 proc. sporadycznie.

Niewielka część społeczeństwa wciąż nie ma pełnej wiedzy – 6 proc. uważa, że system jeszcze nie obowiązuje, a kolejne 6 proc. nigdy o nim nie słyszało.

Dlaczego Polacy oddają opakowania? Kaucja i recykling

Najważniejszym impulsem do korzystania z systemu pozostaje aspekt finansowy. Dla 55 proc. badanych kluczowy jest zwrot kaucji. Ekologiczne motywacje również odgrywają istotną rolę – 37 proc. wskazuje chęć recyklingu odpadów jako powód działania.

System obejmuje butelki plastikowe do 3 litrów i puszki do 1 litra, a kaucja wynosi 50 groszy. Co istotne, do jej odzyskania nie jest wymagany paragon, jednak opakowanie musi być w dobrym stanie.

Bariery systemu kaucyjnego – brak punktów i problemy techniczne

Osoby, które nie korzystają z systemu, najczęściej wskazują na ograniczoną dostępność infrastruktury. 34 proc. respondentów narzeka na brak punktów zwrotu w pobliżu, a 32 proc. na brak miejsca do przechowywania opakowań. Tyle samo osób zwraca uwagę na niedziałające zwrotomaty.

Również użytkownicy systemu dostrzegają niedoskonałości. 41 proc. wskazuje na awarie urządzeń, a 32 proc. na zbyt dużą odległość lub przepełnione maszyny. Problemem jest też logistyka domowa – 46 proc. badanych ma trudność z gromadzeniem opakowań.

Skąd Polacy czerpią wiedzę o systemie kaucyjnym

Najważniejszym źródłem informacji pozostaje internet – korzysta z niego 53 proc. ankietowanych. Dużą rolę odgrywa także komunikacja publiczna – 48 proc. wskazuje kampanie rządowe, a 39 proc. informacje na paragonach.

System działa w Polsce od 1 października 2025 r. i ma pomóc w osiągnięciu unijnych poziomów zbiórki. W latach 2025–2028 wymagany poziom selektywnej zbiórki wynosi 77 proc., a od 2029 r. wzrośnie do 90 proc.

To prawdziwa rewolucja w sklepach. Sprawdziliśmy, jak działa nowy system kaucyjny