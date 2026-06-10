Gminy mają krytyczny termin: do 15 czerwca 2026 muszą zakończyć inwestycje wodno-kanalizacyjne z KPO, by nie stracić milionów dofinansowania.

To szansa na masową rozbudowę sieci, która zastąpi szamba i prywatne studnie nowoczesną infrastrukturą w wielu miejscowościach.

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15 czerwca 2026 r. to ostateczna data zakończenia inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych ze środków KPO. Termin został wydłużony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po apelach samorządów, które wskazywały, że część projektów może nie zostać ukończona zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

Dodatkowy czas ma pozwolić gminom na pełne rozliczenie inwestycji i uniknięcie utraty unijnych środków. Dla wielu miejscowości oznacza to szansę na zakończenie długo wyczekiwanych prac związanych z budową kanalizacji i wodociągów.

Kanalizacja zamiast szamb

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to jeden z najważniejszych elementów lokalnych inwestycji realizowanych w ostatnich latach. Dzięki nowym sieciom mieszkańcy mogą stopniowo rezygnować z przydomowych szamb i indywidualnych studni, które w wielu miejscach nadal są podstawowym źródłem odprowadzania ścieków i dostępu do wody.

Nowoczesna kanalizacja nie tylko poprawia komfort życia, ale także zwiększa atrakcyjność terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz nowe inwestycje. Samorządy podkreślają również znaczenie takich projektów dla ochrony środowiska i poprawy jakości wód gruntowych.

Miliony złotych dla gmin

Znaczna część środków trafiła do gmin wiejskich. Na Podkarpaciu limit finansowania przekroczył 123,5 mln zł. Dzięki temu podpisano 35 umów dotyczących rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej.

Pieniądze z KPO wspierają także inwestycje w innych regionach kraju. W Goleszowie na Śląsku powstanie około 3 km nowej sieci kanalizacyjnej, a równolegle rozbudowywany jest wodociąg w Bażanowicach. Z kolei w Małopolsce gminy Jerzmanowice-Przeginia i Laskowa otrzymały ponad 6 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Łączna wartość podpisanych umów w regionie przekroczyła już 130 mln zł.

Samorządy walczą z czasem

Przedstawiciele samorządów nie ukrywają, że wydłużenie terminu było konieczne. Według nich pozwoli ono zakończyć inwestycje zgodnie z wymaganiami technicznymi i uniknąć sytuacji, w której część projektów musiałaby zostać ograniczona lub pozostałaby niedokończona.

Związek Gmin Wiejskich RP wskazuje, że modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych w Polsce lokalnej. To właśnie od takich inwestycji zależy dalszy rozwój wielu miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Najbliższe dni będą więc kluczowe dla setek inwestycji realizowanych w całym kraju. Od ich terminowego zakończenia zależy nie tylko wykorzystanie środków z KPO, ale także tempo rozbudowy kanalizacji i wodociągów, które mają stopniowo zastępować szamba i prywatne studnie.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]