Gigantyczna dziura w budżecie po lipcu! Brakuje aż 141 mld złotych

Dziura budżetowa wynosi ponad 141 miliardów złotych

Ministerstwo Finansów podało najnowsze dane dotyczące wykonania budżetu państwa. Po lipcu dochody wyniosły 333,9 mld zł, czyli 51 proc. planu na cały rok.

Problem w tym, że państwo wydało zdecydowanie więcej. Wydatki sięgnęły 474,97 mld zł. W efekcie deficyt wyniósł 141,1 mld zł.

To już 51,9 proc. całorocznego limitu deficytu, który w ustawie budżetowej ustalono na 271,74 mld zł.

Dla porównania: po czerwcu dziura w kasie państwa wynosiła ponad 123,7 mld zł. W ciągu zaledwie miesiąca powiększyła się więc o około 17,4 mld zł.

Państwo zebrało więcej z podatków

Nie wszystkie dane są jednak złe. Dochody budżetu po siedmiu miesiącach były o 20,1 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wpływy z podatków wyniosły 295,7 mld zł. To o około 18,3 mld zł więcej niż rok wcześniej, czyli wzrost o 6,6 proc.

Największym źródłem pieniędzy pozostaje VAT. Do kasy państwa wpłynęło z tego podatku 192 mld zł, o 3,7 mld zł więcej niż przed rokiem.

Z kolei wpływy z CIT wyniosły 52,1 mld zł. Tu wzrost jest szczególnie wyraźny – aż 28,9 proc. rok do roku. Ministerstwo Finansów wskazuje m.in. na wyższą stawkę podatku dla banków.

PIT wygląda fatalnie. Jest jednak wyjaśnienie

Na pierwszy rzut oka szokująco wyglądają wpływy z PIT. W przypadku budżetu państwa wyniosły one minus 16,4 mld zł.

Ministerstwo Finansów tłumaczy jednak, że nie oznacza to załamania wpływów z podatku dochodowego. Chodzi o reformę finansowania samorządów. Większa część wpływów z PIT trafia obecnie do gmin, powiatów i województw.

W okresie od stycznia do lipca samorządy otrzymały z PIT 134,1 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 120,4 mld zł. To wzrost o 11,4 proc.

Łączne wpływy z PIT – zarówno do budżetu państwa, jak i samorządów – wyniosły natomiast 117,7 mld zł i były o 12,8 mld zł wyższe niż rok wcześniej.

CPN uszczupla kasę państwa

Na finanse państwa wpływa również program „Ceny Paliwa Niżej”. Obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa oznacza mniejsze wpływy z podatków pośrednich.

Według MF koszt programu CPN został oszacowany na około 4,7 mld zł.

Z drugiej strony państwo traci również pieniądze z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy przyniosły one około 5,3 mld zł, czyli o 23 proc. mniej niż w tym samym okresie 2025 r.

ZUS pochłonął ponad 108 miliardów

Na co idą największe pieniądze? Liderem wydatków jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od początku roku przekazano tam już 108,4 mld zł, czyli 52,2 proc. zaplanowanej kwoty.

Ogromne pieniądze pochłania również obrona narodowa. Na ten cel wydano 54,4 mld zł.

Kolejne 46,6 mld zł poszło na obsługę długu Skarbu Państwa.

Łączne wydatki budżetowe po siedmiu miesiącach są o około 4,4 mld zł wyższe niż rok temu.

Do końca roku jeszcze daleko

Tegoroczny budżet zakłada dochody na poziomie 647,2 mld zł, wydatki sięgające 918,94 mld zł oraz maksymalny deficyt w wysokości 271,74 mld zł.

Po siedmiu miesiącach wykorzystano już ponad połowę planowanego deficytu. Do końca roku zostało jeszcze pięć miesięcy, a rachunki państwa będą dalej rosły.

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