Brzoska w kajdankach. To był fake news

W piątek 14 sierpnia na Facebooku pojawił się szokujący wpis. Dołączono do niego wygenerowane przez AI zdjęcie Rafała Brzoski. Biznesmen został przedstawiony w szlafroku i kajdankach, a wokół niego mieli znajdować się policjanci przeszukujący dom. Do fotografii dodano sensacyjny podpis sugerujący, że dla założyciela InPostu miał nastąpić „tragiczny koniec”.

Materiał był oczywiście fałszywy. Problem w tym, że zobaczyli go także bliscy biznesmena. – Moje małoletnie dzieciaki wysyłają mi te screeny, pytając: „o co chodzi, tato?” – napisał Brzoska w mediach społecznościowych.

„Na waszym miejscu szukałbym innej pracy”

Biznesmen nie zamierzał przejść nad sprawą do porządku dziennego. W ostrych słowach zaatakował koncern Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Zarzucił firmie, że toleruje fałszywe informacje dotyczące jego oraz innych osób publicznych.

Brzoska przypomniał również o wcześniejszych wyrokach sądowych dotyczących publikowania tego typu materiałów. W swoim wpisie skierował mocne słowa do polskiego kierownictwa koncernu. „Na waszym miejscu szukałbym innej pracy” – napisał biznesmen. Twierdzi również, że część zysków firmy ma pochodzić z dezinformujących treści i reklam.

Polski miliarder wskazał ludzi Mety

Na tym jednak nie poprzestał. Założyciel InPostu postanowił publicznie wskazać osoby odpowiedzialne za działalność Mety w Polsce. Podał ich nazwiska, stanowiska, zakres obowiązków oraz odnośniki do ich profili zawodowych. Na koniec dorzucił wymowne ostrzeżenie: „Ambicje zawodowe są ważne, ale twarz ma się tylko jedną!” To kolejna odsłona jego sporu z gigantem technologicznym.

Podobna historia wydarzyła się kilka miesięcy wcześniej. Brzoska i jego żona Omenaa Mensah byli bohaterami fałszywych reklam publikowanych w internecie. Ich wizerunki wykorzystywano m.in. do promowania nieistniejących inwestycji. Pojawiały się także fałszywe informacje o rzekomym pobiciu żony, śmierci czy zatrzymaniu biznesmena przez policję.

Brzoska skierował sprawę do sądu i wygrał z Metą. Sąd uznał, że koncern ponosi odpowiedzialność za tego rodzaju treści publikowane na jego platformach. Wyrok nie zakończył jednak problemu. Fałszywe materiały z wykorzystaniem wizerunku biznesmena nadal się pojawiają.

Instagram zablokował konto Brzoski

Sprawa zrobiła się jeszcze bardziej gorąca. Niedługo po publikacji wpisu dotyczącego fake newsa zablokowane zostało konto Brzoski na Instagramie. Profil szybko udało się odzyskać. Biznesmen zasugerował jednak, że moment blokady może budzić wątpliwości. – Państwo w państwie – skomentował, dodając, że być może był to tylko przypadek.

Instagram tłumaczył blokadę standardowym komunikatem o wykryciu „nietypowej aktywności” na koncie. Profil miał zostać tymczasowo zablokowany w celu ochrony znajdujących się na nim danych. Brzoska nie odpuszcza. A wojna z Metą, zamiast się kończyć, wygląda na to, że właśnie dostała kolejny rozdział.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]