Istnieje możliwość całkowitego, legalnego zwolnienia z opłaty za wywóz śmieci.

Kluczowy warunek jest jeden: nieruchomość musi być niezamieszkana (stale lub okresowo).

Żeby załatwić zwolnienie, należy złożyć w urzędzie gminy specjalną deklarację i przedstawić dowody.

Brak wytwarzania odpadów jest podstawą do anulowania opłaty.

Istnieją również częściowe ulgi, zależne od uchwał lokalnych samorządów.

Jak uniknąć opłaty za śmieci?

Rachunki za wywóz odpadów to stały i niestety coraz wyższy punkt w domowym budżecie. Samorządy w całej Polsce w ostatnich latach regularnie podnosiły stawki, co odczuł portfel praktycznie każdego z nas. Okazuje się jednak, że istnieje w pełni legalny sposób na to, by całkowicie pozbyć się tego obciążenia.

Interia Biznes przypomina, że podstawą jest tu Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. To ona daje samorządom narzędzia do ustalania opłat, ale też określa, kiedy można ich nie pobierać. Warto wiedzieć, że opłata za wywóz śmieci nie musi być naliczana, jeśli w lokalu nikt nie mieszka i nie powstają tam żadne odpady. Jeśli więc nie ma śmieci, nie ma też powodu, by płacić za ich odbiór. To naturalnie otwiera furtkę dla tysięcy właścicieli pustostanów czy lokali niezamieszkanych przez dłuższy czas.

Kto może uzyskać zwolnienie z opłaty?

Całkowite zwolnienie z opłaty za śmieci przysługuje właścicielom tych nieruchomości, w których nikt nie mieszka. Nie ma znaczenia, czy jest to sytuacja stała, czy tylko tymczasowa. Jeśli lokal stoi pusty, a co za tym idzie – nie są w nim produkowane żadne odpady – nie ma podstaw do naliczania opłaty.

W praktyce dotyczy to wielu sytuacji. Może to być:

mieszkanie odziedziczone w spadku, które czeka na sprzedaż lub wynajem,

lokal, w którym jest kilkumiesięczna przerwa między wyprowadzką jednego najemcy a wprowadzeniem się kolejnego,

dom, którego właściciel wyjechał na dłuższy kontrakt za granicę,

nieruchomość należąca do osoby starszej, która na stałe przeniosła się do domu opieki.

Kluczowe jest to, że pełne zwolnienie z opłaty za śmieci przysługuje właścicielowi nieruchomości, w której nikt nie zamieszkuje, a w konsekwencji nie są w niej wytwarzane odpady komunalne. Urzędy podchodzą do tego bardzo logicznie: skoro nie ma śmieci, to nie ma też opłaty za ich wywóz.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty za śmieci?

Samo posiadanie pustego mieszkania to za mało, by opłaty zniknęły z konta. Trzeba o tym formalnie poinformować urząd gminy. Procedura nie jest jednak skomplikowana, choć wymaga złożenia kilku dokumentów. T

Co trzeba zrobić krok po kroku:

Złożyć nową deklarację śmieciową . To absolutna podstawa. Należy udać się do urzędu gminy lub miasta i wypełnić formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W rubryce dotyczącej liczby mieszkańców wpisuje się po prostu „0”.

. To absolutna podstawa. Należy udać się do urzędu gminy lub miasta i wypełnić formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W rubryce dotyczącej liczby mieszkańców wpisuje się po prostu „0”. Wskazać okres niezamieszkania . W deklaracji trzeba określić, od kiedy nieruchomość jest pusta. Jeśli znamy datę końcową (np. przy czasowym wyjeździe), również warto ją podać.

. W deklaracji trzeba określić, od kiedy nieruchomość jest pusta. Jeśli znamy datę końcową (np. przy czasowym wyjeździe), również warto ją podać. Przedstawić dowody . Urzędnicy mogą poprosić o dokumenty, które potwierdzą, że lokal faktycznie stoi pusty. To zabezpieczenie przed nadużyciami. Co może być takim dowodem? Na przykład umowa najmu innego mieszkania, zaświadczenie o stałym pobycie w domu opieki, umowa o pracę w innym mieście lub za granicą, a nawet kopia biletu lotniczego w przypadku dłuższego wyjazdu.

. Urzędnicy mogą poprosić o dokumenty, które potwierdzą, że lokal faktycznie stoi pusty. To zabezpieczenie przed nadużyciami. Co może być takim dowodem? Na przykład umowa najmu innego mieszkania, zaświadczenie o stałym pobycie w domu opieki, umowa o pracę w innym mieście lub za granicą, a nawet kopia biletu lotniczego w przypadku dłuższego wyjazdu. Złożyć oświadczenie o braku odpadów. Niektóre gminy mogą dodatkowo wymagać prostego, pisemnego oświadczenia, w którym właściciel potwierdza, że w nieruchomości nie są wytwarzane żadne odpady komunalne.

Najważniejsze, by złożyć w urzędzie gminy nową deklarację, informującą o braku mieszkańców – to właśnie ten dokument jest podstawą do wstrzymania naliczania opłat. Warto pamiętać, że zwolnienie zacznie obowiązywać od momentu załatwienia formalności. Nie da się anulować opłat za wiele miesięcy wstecz.

Inne ulgi

Całkowite zwolnienie z opłaty to rozwiązanie dla wąskiej grupy właścicieli. Co jednak z resztą? Okazuje się, że wiele osób również może płacić mniej, choć nie pozbędzie się opłaty w całości. Wszystko zależy od uchwał podjętych przez radę gminy lub miasta, w której mieszkamy. Samorządy mają tu dużą dowolność i często wprowadzają lokalne zniżki, by wesprzeć określone grupy mieszkańców.

Warto więc sprawdzić, jakie zasady obowiązują w Twoim miejscu zamieszkania. Ulgi mogą być przyznawane na przykład za:

Posiadanie Karty Dużej Rodziny . Przykładowo, w Katowicach daje to 20% zniżki na opłatę za śmieci.

. Przykładowo, w Katowicach daje to 20% zniżki na opłatę za śmieci. Kompostowanie bioodpadów . Wiele gmin, jak choćby Gdynia, oferuje niższe stawki dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy założyli przydomowy kompostownik i zagospodarowują odpady we własnym zakresie.

. Wiele gmin, jak choćby Gdynia, oferuje niższe stawki dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy założyli przydomowy kompostownik i zagospodarowują odpady we własnym zakresie. Trudną sytuację materialną lub samotne prowadzenie gospodarstwa. Przykładem jest Warszawska Pomoc Osłonowa, która wspiera osoby o niskich dochodach.

Informacji o dostępnych ulgach i warunkach ich przyznania najlepiej szukać bezpośrednio na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy, najczęściej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Czasem wystarczy wypełnić prosty wniosek, by co miesiąc oszczędzać na rachunkach.

Zasypani śmieciami. Problemy z odbiorem odpadów na Pradze-Południe