Marne dodatki dla emerytów. Niektórzy dostaną tylko 64 grosze więcej

Najmniejsza podwyżka w naszym zestawieniu wynosi zaledwie 64 grosze miesięcznie.

Popularny dodatek pielęgnacyjny zwiększyłby się o 12,76 zł.

Największy wzrost to 48,86 zł miesięcznie – przy dodatku do renty inwalidy wojennego.

Sprawdziliśmy, jak mogą zmienić się wszystkie dodatki z naszego zestawienia.

64 grosze. Tyle wynosi najmniejsza podwyżka w naszych najnowszych wyliczeniach dotyczących dodatków wypłacanych razem z emeryturami i rentami. Przy innych świadczeniach mówimy o 1,91 zł, 12,12 zł czy 12,76 zł miesięcznie. Nawet największy analizowany przez nas dodatek wzrósłby o mniej niż 50 zł.

Dla wielu seniorów mogą to być kwoty trudne do zauważenia w domowym budżecie. Szczególnie że część dodatków przysługuje osobom starszym, kombatantom, inwalidom wojennym czy osobom represjonowanym. Sprawdziliśmy, jak zmieniłyby się poszczególne świadczenia przy najnowszych założeniach.

Dodatek pielęgnacyjny. Podwyżka o niespełna 13 zł

Zacznijmy od dodatku pielęgnacyjnego, który obecnie wynosi 366,68 zł. Z naszych wyliczeń wynika, że jego nowa kwota wyniosłaby 379,44 zł miesięcznie. Senior dostałby więc 12,76 zł więcej.

Taki sam wzrost dotyczyłby trzech innych świadczeń. Dodatek kombatancki zwiększyłby się z 366,68 zł do 379,44 zł. Identyczne kwoty dotyczą świadczenia pieniężnego dla żołnierzy oraz dodatku za tajne nauczanie. W każdym z tych przypadków miesięczna podwyżka zamknęłaby się więc w kwocie 12,76 zł.

Dodatek kompensacyjny. Tutaj nie będzie nawet 2 zł więcej

Jeszcze mniej imponująco prezentuje się dodatek kompensacyjny. Dziś to 55 zł. Po podwyżce byłoby 56,91 zł, a więc tylko 1,91 zł więcej miesięcznie.

Wyraźniej wzrósłby dodatek dla sieroty zupełnej. Obecna kwota 689,17 zł zwiększyłaby się do 713,15 zł. W tym przypadku różnica wynosi 23,98 zł miesięcznie.

Największy nominalny wzrost w naszym zestawieniu dotyczy natomiast dodatku do renty inwalidy wojennego. Świadczenie wynoszące obecnie 1403,90 zł wzrosłoby do 1452,76 zł. To 48,86 zł więcej miesięcznie.

Tylko 64 grosze więcej. To najmniejsza podwyżka

Na drugim końcu zestawienia znajduje się świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Jego wysokość zależy od liczby pełnych miesięcy trwania pracy. Przy kwocie minimalnej, wynoszącej obecnie 18,39 zł, nowe wyliczenie daje 19,03 zł. Różnica wynosi zatem zaledwie 64 grosze miesięcznie. Przy maksymalnej analizowanej przez nas kwocie tego świadczenia podwyżka byłaby większa, ale nadal niewielka. Z obecnych 348,40 zł świadczenie wzrosłoby do 360,52 zł, czyli o 12,12 zł miesięcznie.

Skąd tak niewielkie podwyżki dodatków?

Za tymi kwotami stoi wskaźnik 3,48 proc. To właśnie na jego podstawie wykonaliśmy wszystkie powyższe obliczenia. Rząd zakłada obecnie, że waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku wyniesie co najmniej tyle.

To znacznie mniej niż w 2026 roku, kiedy świadczenia wzrosły o 5,3 proc. Jeśli przyszłoroczna waloryzacja rzeczywiście zatrzymałaby się w okolicach obecnie zakładanego poziomu, niższy procent przełożyłby się również na skromniejsze podwyżki waloryzowanych dodatków.

Mechanizm waloryzacji uwzględnia inflację oraz 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższone świadczenia mają być wypłacane od 1 marca 2027 roku.

3,48 proc. nie jest jeszcze ostatecznym wskaźnikiem

Jest jednak ważne zastrzeżenie. 3,48 proc. nie jest ostatecznym wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok. To obecny rządowy poziom wynikający z przyjętych założeń.

Ostateczna wysokość waloryzacji będzie znana po uwzględnieniu danych potrzebnych do ustawowego wyliczenia wskaźnika za cały 2026 rok. Jeśli okaże się on wyższy niż 3,48 proc., wzrosną również przedstawione przez nas kwoty dodatków.

Na razie wyliczenia pokazują jednak, że przy obecnym poziomie część podwyżek byłaby naprawdę symboliczna. W skrajnym przypadku mówimy o 64 groszach miesięcznie.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk