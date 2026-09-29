Rząd przyjął budżet na 2027 r. Co to oznacza dla waloryzacji emerytur? Mamy wyliczenia

We wtorek (29 września) najważniejszy dokument zapewniający funkcjonowanie państwa w 2027 roku został przyjęty przez rząd. Mowa o ustawie budżetowej, która zakłada dochody na poziomie niecałych 700 mld zł i znacznie wyższe wydatki sięgające niemal 978 mld zł.

Najważniejsza informacja dla seniorów jest taka, że rząd pozostawił zwiększenie wskaźnika waloryzacji na ustawowym minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Na podstawie dostępnych prognoz wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. ma wynieść nie mniej niż 103,48 proc., czyli świadczenia wzrosną co najmniej o 3,48 proc. Jeśli w marcu przyszłego roku się to potwierdzi, to minimalna emerytura wyniosłaby ok. 2047 zł czyli wzrosłaby o ok. 69 zł.

Jak informowaliśmy już wcześniej, według prognoz w 2026 roku przeciętna emerytura ma wynieść 4468 zł brutto, rok później 4707 zł, a w 2028 r. – 4963 zł. Bariera 5 tys. zł ma zostać pokonana w 2029 roku, kiedy średnie świadczenie ma sięgnąć 5219 zł brutto. To o 751 zł więcej niż poziom prognozowany na 2026 roku.

PROF. DUDEK OSTRO: KACZYŃSKI MUSI ODEJŚĆ NA EMERYTURĘ!

Rząd przyjął, że w przyszłym roku inflacja utrzyma się na poziomie 2,8 proc., a wynagrodzenia wzrosną realnie o 3,3 proc. To oznacza, że wskaźnik, za pomocą którego wylicza się waloryzację może wynieść 3,46 proc. Na tej podstawie spróbowaliśmy oszacować, jak mogą kształtować się wypłaty emerytur w 2028 roku. O ile może wzrosnąć najniższa emerytura? Na jaką podwyżkę mogą liczyć szczęśliwcy, którym dziś przysługuje 6 tys. zł brutto miesięcznie? W galerii podajemy prognozowane podwyżki świadczeń emerytalnych na przyszły rok. Na ich podstawie oszacowaliśmy również emerytury w 2028 roku.

25