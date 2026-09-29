Rząd Tuska przyjął projekt budżetu na 2027 rok! Rekordowo wysoki deficyt

Dochody budżetu państwa na 2027 rok mają wynieść 696,4 mld zł, wydatki 977,6 mld zł, co skutkuje planowanym deficytem w wysokości 281,2 mld zł.

Projekt budżetu koncentruje się na trzech obszarach: bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju gospodarki.

Projekt budżetu jest zgodny z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi, w tym procedurą nadmiernego deficytu, przy jednoczesnych prognozach wzrostu PKB o 3% i inflacji na poziomie 2,8%.

Zgodnie z projektem, rząd prognozuje realny wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 3 procent w nadchodzącym roku. Inflacja, mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ma osiągnąć 2,8 procent.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśliła, że przedstawiony projekt budżetu spełnia wymogi krajowych oraz unijnych reguł fiskalnych, ze szczególnym uwzględnieniem procedury nadmiernego deficytu.

Kluczowe obszary inwestycji i wydatków

Znacząca część budżetu została przeznaczona na obronność, na którą zaplanowano 198,1 mld zł, co stanowi 4,51 procent PKB. KPRM zaznaczyła, że ulgi w podatku VAT na zakupy sprzętu wojskowego w ramach programu SAFE umożliwią efektywniejsze wykorzystanie środków.

Na ochronę zdrowia w 2027 roku przewidziano 274,1 mld zł, co oznacza wzrost o 26,3 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego. Kwota ta obejmuje dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł, czyli o 15,5 mld zł więcej niż w 2026 roku, z przeznaczeniem przede wszystkim na potrzeby pacjentów.

Na bezpieczeństwo publiczne, obejmujące funkcjonowanie Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz służb specjalnych, alokowano 36,5 mld zł. Łącznie z wydatkami na zaopatrzenie emerytalno-rentowe funkcjonariuszy i ich rodzin, suma ta wynosi 57,7 mld zł.

Wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe zaplanowano na 46,2 mld zł. Na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej przeznaczono 76,8 mld zł, natomiast sektor gospodarki morskiej otrzyma 3,7 mld zł.

Projekt budżetu uwzględnia również kluczowe inwestycje strategiczne, takie jak dokapitalizowanie projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej kwotą 8 mld zł. Na Fundusz Zapasów Interwencyjnych przeznaczono 2,8 mld zł, co ma wzmocnić bezpieczeństwo paliwowe państwa. Dodatkowo, 3,6 mld zł zostanie przeznaczone na wsparcie konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Na rozwój polskiego sektora kosmicznego przeznaczono ponad 1 mld zł, a na realizację zadań związanych z mieszkalnictwem – 5,8 mld zł.

Wsparcie społeczne i świadczenia

Rząd zapowiedział kontynuację kluczowych programów wsparcia dla gospodarstw domowych. Wśród nich znajdują się: program „Rodzina 800+” z budżetem 60,8 mld zł; „Aktywny Rodzic” (tzw. babciowe) z kwotą 7 mld zł (wzrost o 1 mld zł w stosunku do 2026 roku); program in vitro z alokacją 600 mln zł.

Na 13. i 14. emeryturę przeznaczono 32,1 mld zł, a na świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami – 12,6 mld zł. W projekcie budżetu uwzględniono również finansowanie renty wdowiej, a także środki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w wysokości około 19 mld zł.

Zapewniono także środki na 3-procentowy wzrost wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli, co generuje łączny koszt około 7,8 mld zł.

Dochody budżetowe i zmiany podatkowe

W 2027 roku prognozowane dochody budżetu państwa mają osiągnąć 696,4 mld zł, co stanowi wzrost o 69,3 mld zł w porównaniu do szacowanego wykonania w 2026 roku. Przewidywane dochody z podatku CIT to 94,6 mld zł, z VAT – 363,7 mld zł, natomiast z PIT – 33,4 mld zł.

Udziały samorządów w podatku PIT mają wzrosnąć z 193,8 mld zł w 2026 roku do 206,7 mld zł w 2027 roku, co oznacza wzrost o 6,6 procent.

Na wysokość dochodów podatkowych wpłynie również wprowadzenie Osobistych Kont Inwestycyjnych, które mają stanowić alternatywę dla obecnego podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

KPRM poinformowała, że plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego nie został skutecznie przekazany Ministrowi Finansów i Gospodarki. W rezultacie, pozycje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego nie zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok.

W naszej galerii zobaczysz, jak będzie wyglądać waloryzacja emerytur w 2027 i 2028 roku:

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