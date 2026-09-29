- Rząd utrzymał roczny limit 500 mianowań w służbie cywilnej na lata 2027-2029.
- Mianowanie dostępne będzie dla absolwentów KSAP i pracowników po egzaminie.
- Status urzędnika mianowanego oznacza większą stabilność zatrudnienia.
- Zmiana nie wpłynie automatycznie na stanowisko ani pensję zasadniczą.
Utrzymany limit mianowań
Rada Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska podjęła decyzję w sprawie przyszłości korpusu służby cywilnej. Chodzi o kluczowy dokument, który określa, ile osób w najbliższych latach będzie mogło zdobyć prestiżowy status urzędnika mianowanego. Jak przekazał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka, nie będzie tu żadnej rewolucji.
Rząd przyjął we wtorek plan, zgodnie z którym limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2027–2029 wyniesie maksymalnie 500 osób rocznie. Oznacza to utrzymanie dotychczasowego poziomu, który obowiązywał również w poprzednich latach. Decyzja zapadła podczas tego samego posiedzenia, na którym przyjęto projekt budżetu na 2027 rok. Zgodnie z procedurą, trzyletni plan mianowań jest co roku przedstawiany Sejmowi do wiadomości razem z projektem ustawy budżetowej.
Status urzędnika mianowanego w służbie cywilnej
Droga do zdobycia statusu urzędnika mianowanego nie jest prosta i zarezerwowana jest dla nielicznych. Roczny limit na poziomie 500 osób sprawia, że konkurencja jest spora, a wymagania jasno określone. Istnieją dwie główne ścieżki, które otwierają drzwi do tego elitarnego grona w administracji państwowej.
- Pierwsza z nich przeznaczona jest dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP). To kuźnia kadr dla polskiej administracji, a jej ukończenie i złożenie odpowiedniego wniosku jest jednym ze sposobów na uzyskanie mianowania.
- Druga droga prowadzi przez postępowanie kwalifikacyjne. Status urzędnika mianowanego mogą uzyskać także dotychczasowi pracownicy służby cywilnej, którzy pomyślnie przejdą specjalny egzamin i zdobędą miejsce na liście rankingowej uprawniające do mianowania. Projekt planu co roku przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów szef służby cywilnej.
Praktyczna strona uzyskania statusu
Wiele osób zastanawia się, co tak naprawdę daje status urzędnika mianowanego i dlaczego jest on tak pożądany. Wbrew pozorom, nie chodzi tu o automatyczną podwyżkę czy awans na wyższe stanowisko. Kluczowa zmiana ma charakter prawny i dotyczy formy zatrudnienia.
Z dniem otrzymania aktu mianowania dotychczasowa umowa o pracę przekształca się w zatrudnienie na podstawie mianowania. Mianowanie w służbie cywilnej to przede wszystkim zmiana podstawy stosunku pracy, która zapewnia większą stabilność zatrudnienia, ale nie zmienia automatycznie stanowiska ani wynagrodzenia zasadniczego. To forma docenienia pracownika i zapewnienia mu większego bezpieczeństwa, co w praktyce oznacza, że takiego urzędnika znacznie trudniej jest zwolnić. Choć mianowanie często wiąże się z dodatkiem do pensji, jego główną wartością jest prestiż i gwarancja stabilności w strukturach państwa.