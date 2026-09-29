Rząd utrzymał roczny limit 500 mianowań w służbie cywilnej na lata 2027-2029.

Mianowanie dostępne będzie dla absolwentów KSAP i pracowników po egzaminie.

Status urzędnika mianowanego oznacza większą stabilność zatrudnienia.

Zmiana nie wpłynie automatycznie na stanowisko ani pensję zasadniczą.

Utrzymany limit mianowań

Rada Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska podjęła decyzję w sprawie przyszłości korpusu służby cywilnej. Chodzi o kluczowy dokument, który określa, ile osób w najbliższych latach będzie mogło zdobyć prestiżowy status urzędnika mianowanego. Jak przekazał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka, nie będzie tu żadnej rewolucji.

Rząd przyjął we wtorek plan, zgodnie z którym limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2027–2029 wyniesie maksymalnie 500 osób rocznie. Oznacza to utrzymanie dotychczasowego poziomu, który obowiązywał również w poprzednich latach. Decyzja zapadła podczas tego samego posiedzenia, na którym przyjęto projekt budżetu na 2027 rok. Zgodnie z procedurą, trzyletni plan mianowań jest co roku przedstawiany Sejmowi do wiadomości razem z projektem ustawy budżetowej.

Status urzędnika mianowanego w służbie cywilnej

Droga do zdobycia statusu urzędnika mianowanego nie jest prosta i zarezerwowana jest dla nielicznych. Roczny limit na poziomie 500 osób sprawia, że konkurencja jest spora, a wymagania jasno określone. Istnieją dwie główne ścieżki, które otwierają drzwi do tego elitarnego grona w administracji państwowej.

Pierwsza z nich przeznaczona jest dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP). To kuźnia kadr dla polskiej administracji, a jej ukończenie i złożenie odpowiedniego wniosku jest jednym ze sposobów na uzyskanie mianowania. Druga droga prowadzi przez postępowanie kwalifikacyjne. Status urzędnika mianowanego mogą uzyskać także dotychczasowi pracownicy służby cywilnej, którzy pomyślnie przejdą specjalny egzamin i zdobędą miejsce na liście rankingowej uprawniające do mianowania. Projekt planu co roku przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów szef służby cywilnej.

Praktyczna strona uzyskania statusu

Wiele osób zastanawia się, co tak naprawdę daje status urzędnika mianowanego i dlaczego jest on tak pożądany. Wbrew pozorom, nie chodzi tu o automatyczną podwyżkę czy awans na wyższe stanowisko. Kluczowa zmiana ma charakter prawny i dotyczy formy zatrudnienia.

Z dniem otrzymania aktu mianowania dotychczasowa umowa o pracę przekształca się w zatrudnienie na podstawie mianowania. Mianowanie w służbie cywilnej to przede wszystkim zmiana podstawy stosunku pracy, która zapewnia większą stabilność zatrudnienia, ale nie zmienia automatycznie stanowiska ani wynagrodzenia zasadniczego. To forma docenienia pracownika i zapewnienia mu większego bezpieczeństwa, co w praktyce oznacza, że takiego urzędnika znacznie trudniej jest zwolnić. Choć mianowanie często wiąże się z dodatkiem do pensji, jego główną wartością jest prestiż i gwarancja stabilności w strukturach państwa.

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