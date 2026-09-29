Nowy produkt w Żabce, czyli drugie życie dojrzałych bananów

Na półkach sklepów Żabka zadebiutował nowy produkt, który jest odpowiedzią na globalny problem marnowania jedzenia. Chlebek bananowy, bo o nim mowa, to pierwsza tego typu inicjatywa w Europie, w której do produkcji wykorzystano owoce pochodzące wyłącznie z wewnętrznego łańcucha dostaw sieci. Już w ramach pierwszej partii produkcyjnej udało się zagospodarować 2 tony bananów.

Nowy Żabka chlebek bananowy powstaje z pełnowartościowych bananów z centrów logistycznych sieci, które są zbyt dojrzałe, by trafić na sklepowe półki. Zamiast zostać odpadem, są kierowane do Piekarni Szabelski, gdzie zyskują drugie życie. 80-gramowa porcja z orzechami jest dostępna w cenie 4,99 zł. Klienci znajdą ją na regałach z pieczywem lub w strefie z kawą.

ŻABKA PORCJA DOBREGO

– Chcieliśmy znaleźć dla dojrzałych bananów nowe zastosowanie. Chlebek bananowy pokazuje, że można ograniczać marnowanie żywności, a jednocześnie tworzyć produkt, po który klienci chcą sięgać. Dzięki poręcznej formie sprawdzi się jako przekąska w ciągu dnia lub dodatek do kawy – mówi Jakub Emanuel Malec, Group Sustainable Food System Manager w Grupie Żabka.

Wprowadzenie chlebka bananowego to element szerszej strategii odpowiedzialności Żabka, której celem jest m.in. systemowe niemarnowanie żywności. Firma już w 2025 roku zmniejszyła intensywność marnowania żywności w swoich operacjach o blisko 25 proc. w porównaniu z 2021 rokiem. Jest to możliwe dzięki zaawansowanej analityce i sztucznej inteligencji, które optymalizują zarządzanie zapasami i transportem. Na poziomie sklepów dane pomagają w dopasowaniu zamówień, a w ramach programu „NIEmarnujeMY” produkty z krótkim terminem ważności są przeceniane nawet o kilkadziesiąt procent.

10