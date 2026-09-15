Rabaty sięgają nawet do 52 proc.

Sieć Żabka wprowadziła nową ofertę skierowaną do osób powyżej 60. roku życia. Rabaty wynoszą od 32 do nawet 52 proc. i dotyczą produktów spożywczych często kupowanych przez seniorów.

Sklepy oferują specjalną promocyjną listę. Znalazły się na niej m.in. kawa Nescafé Classic, kawa mielona Mocca Fix Gold Woseba, majonez Dekoracyjny Winiary, konserwy rybne Graal, gotowe dania Pudliszki oraz dżemy Łowicz.

Coś dla siebie znajdą też miłośnicy słodkości. Taniej można kupić m.in. Delicje Wedlowskie, ciastka Krakuski i wafle Familijne.

Bez aplikacji i smartfona

Żabka postawiła tym razem na rozwiązanie, które może szczególnie spodobać się starszym klientom. Promocja opiera się na tradycyjnych, drukowanych kuponach rabatowych.

Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy pokazać kupon przy kasie. Co ważne, kupony można wykorzystywać wielokrotnie.

Ulotki są dostępne we wszystkich sklepach Żabka. W wybranych miastach rozdają je również hostessy. Trafią one także do jednego z popularnych dzienników czytanych przez osoby starsze.

Kupony trafią do wielu miast

Akcja prowadzona jest w wielu miastach m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Gdyni, Gdańsku, Lublinie i Bydgoszczy.

Na specjalne kupony mogą liczyć również mieszkańcy wielu miast Śląska i Zagłębia, m.in. Katowic, Gliwic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Siemianowic Śląskich, Tychów, Bytomia, Knurowa i Chorzowa.

Żabka stawia na seniorów

Nowa promocja to kolejne działanie sieci skierowane do starszych klientów. Żabka już wcześniej uruchomiła akcję „Obiady czwartkowe”. W każdy czwartek wybrane gotowe dania obiadowe Szamamm oraz lunchboxy Dobra Karma można kupić za 7,99 zł.

Teraz firma chce dodatkowo ułatwić seniorom korzystanie z promocji. Zamiast wymagać obsługi aplikacji mobilnej, postawiono na dobrze znane papierowe ulotki.

Seniorzy mają więc prostą drogę do oszczędności: trzeba znaleźć kupon, zabrać go na zakupy i pokazać przy kasie.

Promocja już trwa, ale czasu jest niewiele

Akcja rozpoczęła się 9 września i potrwa do 6 października 2026 roku. Promocja może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek.

Dla seniorów, którzy regularnie robią zakupy w Żabce, może to być dobra okazja do obniżenia rachunków za popularne produkty. Zwłaszcza że w przypadku części artykułów zniżka przekracza połowę ich ceny.

Tak wygląda rumuńska "Żabka"