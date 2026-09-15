Inflacja coraz bliżej granicy

Główny Urząd Statystyczny potwierdził sierpniowy odczyt inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ciągu roku o 3,4 proc. W porównaniu z lipcem były natomiast wyższe o 0,4 proc.

To oznacza, że inflacja znalazła się zaledwie 0,1 pkt proc. poniżej górnej granicy przedziału odchyleń od celu NBP. Cel inflacyjny wynosi 2,5 proc., a dopuszczalne pasmo to 1,5–3,5 proc.

Jeszcze w czerwcu inflacja wynosiła 2,5 proc., w lipcu wzrosła do 3 proc., a w sierpniu doszła już do 3,4 proc.

Paliwa podbijają ceny

Za sporą część problemu odpowiadają ceny na stacjach benzynowych. Paliwa do prywatnych środków transportu były w sierpniu aż o 24,2 proc. droższe niż rok wcześniej. Tylko w porównaniu z lipcem podrożały o 5,2 proc.

To właśnie paliwa były jednym z najważniejszych czynników podbijających sierpniową inflację. Wysokie ceny ropy i paliw mogą mieć wpływ także na inne produkty i usługi, ponieważ droższy transport oznacza wyższe koszty dla firm.

Żywność daje Polakom oddech

Jest jednak coś, co może cieszyć klientów sklepów. Żywność i napoje bezalkoholowe potaniały.

W sierpniu ceny tej grupy były o 0,9 proc. niższe niż rok wcześniej. W porównaniu z lipcem spadły natomiast o 0,7 proc.

To właśnie tańsza żywność częściowo ograniczała skalę wzrostu całej inflacji.

Energia również drożeje

Niepokój może budzić także sytuacja na rynku energii. Ceny energii elektrycznej, gazu i innych paliw były w sierpniu o 4,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. W ciągu miesiąca wzrosły o 0,3 proc.

Jeżeli wysokie ceny surowców energetycznych utrzymają się dłużej, presja na ceny może pozostać silna.

Co ze stopami procentowymi?

Sierpniowy odczyt inflacji nie jest dobrą wiadomością dla osób czekających na tańsze kredyty. Wyższa od oczekiwań inflacja ogranicza pole manewru Rady Polityki Pieniężnej.

We wrześniu RPP pozostawiła główną stopę referencyjną na poziomie 3,75 proc.

Jeszcze niedawno część kredytobiorców liczyła na kolejne obniżki. Teraz sytuacja jest znacznie mniej oczywista. Przy inflacji na poziomie 3,4 proc. i niepewności dotyczącej cen ropy RPP musi bardzo uważać, żeby nie dopuścić do ponownego rozpędzenia się wzrostu cen.

Polacy zapłacą więcej?

Sierpniowe dane pokazują, że walka z inflacją jeszcze się nie skończyła. 3,4 proc. to najwyższy poziom w tym roku, a do górnej granicy pasma NBP zostało zaledwie 0,1 pkt proc.

Na razie portfele Polaków ratują niższe ceny żywności. Jeżeli jednak paliwa i energia nadal będą drożeć, presja na ceny może się nasilać. A wtedy o szybkim powrocie inflacji w okolice celu NBP może być trudno.

CENY PALIW NIE POWINNY ZASKAKIWAĆ?!