Tańsze paliwo dla seniorów. Nawet kilkadziesiąt groszy na litrze! Sprawdź, jak nie przepłacać na stacji

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-03 15:49

Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że mogą płacić mniej za paliwo. Wystarczy mieć Kartę Dużej Rodziny, która przysługuje także rodzicom wychowującym kiedyś co najmniej troje dzieci. Dzięki niej na niektórych stacjach można zaoszczędzić nawet kilkanaście groszy na każdym litrze paliwa, a dodatkowo skorzystać ze zniżek na myjnię czy kawę.

Senior tankujący auto. Na miniaturze polskie banknoty. O zniżkach na paliwo dla emerytów czytaj na SE Superbiz.
Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock

Seniorzy mogą tankować taniej

Rosnące koszty utrzymania samochodu dają się we znaki zwłaszcza emerytom.

Tymczasem wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że mogą tankować taniej dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Nie tylko dla rodzin z dziećmi

Karta Dużej Rodziny kojarzy się głównie z rodzicami wychowującymi liczne potomstwo. Od 2019 roku mogą z niej jednak korzystać także osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli dziś są już na emeryturze i ich dzieci dawno opuściły rodzinny dom.

To oznacza, że tysiące seniorów ma prawo do atrakcyjnych zniżek, choć wielu z nich nawet o tym nie wie.

Tańsze tankowanie na znanych stacjach

Posiadacze karty mogą liczyć na rabaty na paliwo na największych stacjach w kraju. Na Orlenie zniżka wynosi 8 groszy na litr paliwa standardowego i 10 groszy na paliwa premium. Dodatkowo można otrzymać 20 proc. rabatu na ofertę gastronomiczną i myjnię.

Podobne promocje przygotowały także Shell oraz Circle K. W przypadku paliw premium rabaty mogą sięgać nawet 15 groszy za litr.

Oszczędności przez cały rok

Dla kierowców regularnie korzystających z samochodu oznacza to realne oszczędności.

Im częściej tankujemy, tym większa korzyść dla domowego budżetu.

Nie tylko paliwo

Karta Dużej Rodziny daje także dostęp do setek innych ulg. Jej posiadacze mogą liczyć na tańsze przejazdy koleją, zniżki w muzeach, teatrach, aptekach, hotelach czy wybranych sklepach.

Warto więc sprawdzić, czy przysługuje nam to uprawnienie. Może się okazać, że karta schowana w szufladzie pozwoli zaoszczędzić nie tylko na paliwie, ale również na wielu codziennych wydatkach. 

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