Nie jest tanio, ale jest lepiej niż było

Kupno mieszkania wciąż oznacza ogromny wydatek, jednak dane OECD pokazują, że sytuacja nie wygląda tak źle, jak mogłoby się wydawać. W pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł w Polsce 97 punktów. To oznacza, że mieszkania są dziś bardziej przystępne niż w 2015 roku, który przyjęto jako punkt odniesienia.

Jeszcze dwa lata temu wskaźnik wynosił 101, więc dostępność mieszkań wyraźnie się poprawiła. Tymczasem u naszych sąsiadów trend jest odwrotny. W Czechach indeks wzrósł już do 132 punktów, a pogorszenie sytuacji odnotowano także na Słowacji, Węgrzech i Litwie.

Polska to jeden wielki plac budowy

Eksperci wskazują, że za poprawą stoi ogromna aktywność deweloperów. Polska należy do europejskich liderów pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku.

W 2024 roku oddano u nas 5,3 mieszkania na tysiąc mieszkańców. Dla porównania na Słowacji było to 3,3, w Czechach 2,8, a na Węgrzech zaledwie 1,4.

Także w 2025 roku Polska – obok Irlandii – była jedynym krajem Unii Europejskiej, który przekroczył granicę pięciu nowych mieszkań na tysiąc mieszkańców.

Mimo napływu ludzi ceny nie wystrzeliły

To o tyle zaskakujące, że w ostatnich latach popyt na mieszkania mocno wzrósł. Wpływ miały m.in. napływ uchodźców z Ukrainy, imigracja zarobkowa oraz przeprowadzki Polaków z mniejszych miejscowości do dużych miast.

Zdaniem autorów analizy to właśnie wysoka aktywność deweloperów pozwoliła zaspokoić znaczną część popytu i ograniczyć wzrost cen. Nie oznacza to, że mieszkania są tanie, ale ich dostępność nie pogarsza się tak szybko, jak w wielu krajach naszego regionu.

Problem wciąż pozostaje

Eksperci podkreślają jednak, że powodów do pełnego optymizmu nie ma. Polska nadal zmaga się z dużym deficytem mieszkań i należy do krajów UE, w których na jednego mieszkańca przypada najmniej pokoi.

Mimo to rozbudowana branża deweloperska i stosunkowo sprawne procedury budowlane sprawiają, że rynek radzi sobie lepiej niż u wielu naszych sąsiadów.

Analitycy zaznaczają, że mieszkania w Polsce nadal są drogie, ale według międzynarodowych danych ich dostępność wcale nie wygląda tak źle, jak powszechnie się uważa. To jedna z niewielu dobrych wiadomości dla osób marzących o własnych czterech kątach.

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