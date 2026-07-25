Wielka konsolidacja: Uber kupuje Delivery Hero za prawie 15 mld dolarów. Tak giganci delivery budują imperia

Uber jest bliski przejęcia Delivery Hero (właściciela Glovo) za 14,8 mld dolarów, co może stworzyć największą globalną firmę dostaw jedzenia poza Chinami.

Transakcja ta znacząco wzmocni pozycję Uber Eats, poszerzając jego sieć na 99 krajów i generując szacunkowo 236 mld dolarów rocznie.

Aby ułatwić zgodę organów antymonopolowych, Delivery Hero sprzeda część swojej działalności za 1,4 mld euro, a Uber zobowiązał się do inwestycji 2 mld euro w Niemczech.

Zarząd Delivery Hero popiera przejęcie, widząc w nim klucz do zabezpieczenia przyszłej konkurencyjności firmy na rynku.

Gigantyczna fuzja na horyzoncie. Co planuje Uber?

Wszystko wskazuje na to, że na globalnym rynku dostaw jedzenia szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi. Amerykański gigant Uber chce kupić swojego konkurenta, firmę Delivery Hero. Oferta opiewa na astronomiczną kwotę 14,8 mld dolarów, a jeśli transakcja dojdzie do skutku, na rynku powstanie największa na świecie (nie licząc Chin) firma w tej branży. Wiele wskazuje na to, że rozmowy są na ostatniej prostej, bo zarząd niemieckiej spółki już dał zielone światło.

Zgoda na przejęcie nie jest zaskoczeniem. Jak podkreśla przewodnicząca rady nadzorczej Delivery Hero, Kristin Skogen Lund, połączenie sił z tak silnym partnerem to najlepszy sposób, by zabezpieczyć konkurencyjność firmy na przyszłość. Mówiąc prościej: rynek jest tak trudny, że lepiej połączyć siły, niż walczyć do upadłego. Dla Ubera to z kolei szansa na błyskawiczne poszerzenie wpływów w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber

Co to oznacza dla Glovo i klientów w Polsce?

Dla wielu osób w Polsce nazwa Delivery Hero może brzmieć obco, ale jej biznes znają doskonale. To właśnie ta niemiecka firma jest właścicielem Glovo, jednej z najpopularniejszych aplikacji do zamawiania jedzenia i szybkich zakupów w naszym kraju. Przejęcie Delivery Hero przez Ubera oznacza więc, że to amerykański gigant będzie decydował o dalszych losach charakterystycznych żółtych toreb.

Na razie nie wiadomo, jakie konkretnie plany ma Uber wobec poszczególnych marek. Niepewna przyszłość Glovo i potencjalne zmiany w aplikacji to dziś kluczowe pytanie dla milionów polskich użytkowników. Połączenie sił stworzyłoby platformę działającą w 99 krajach, której roczna wartość transakcji szacowana jest na zawrotne 236 mld dolarów. Skala operacji jest tak duża, że może całkowicie zmienić zasady gry na rynku dostaw.