W pierwszej połowie 2026 roku z rynku taxi zniknęło alarmujące 1200 firm, kontynuując trend, w którym od 2019 roku ubyło już ponad 7000 podmiotów, czyli 13% całej branży.

Tradycyjne firmy taksówkarskie masowo przegrywają z cyfrowymi platformami jak Uber czy Bolt, które oferują pasażerom wygodę zamawiania i elastyczność dla kierowców.

Prawdziwymi beneficjentami tej rewolucji nie są tylko globalne aplikacje, lecz cisi pośrednicy – partnerzy flotowi, którzy zatrudniają tysiące kierowców i zgarniają lwią część zysków.

Ta nieodwracalna metamorfoza rynku taxi w Polsce sprawia, że tradycyjne korporacje znikają, a na ulicach dominują pojazdy pod szyldami aplikacji i kontrolowane przez nowych graczy.

Alarmujące dane z rynku taxi w 2026 roku

Z danych, do których dotarła „Rzeczpospolita”, wynika, że tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 roku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykreślono prawie 1200 firm świadczących usługi taksówkarskie. To potężny cios dla branży, który pokazuje skalę zmian zachodzących na naszych ulicach.

Problem dotyczy głównie małych, jednoosobowych działalności gospodarczych, które stanowiły trzon tradycyjnych korporacji. Jednak z mapy znikają też całe, niegdyś prężnie działające firmy, które albo zamykają interes, albo są wchłaniane przez nowych, cyfrowych gigantów. To pokazuje, jak dynamicznie zmienia się rynek taksówek w Polsce, a proces ten tylko przyspiesza.

To nie jest chwilowa zadyszka. To stały trend, który obserwujemy od lat. Jak podaje gazeta, od 2019 roku z rynku zniknęło już ponad 7 tysięcy firm taxi. Oznacza to, że w ciągu zaledwie kilku lat zniknęło około 13 proc. wszystkich podmiotów działających w tej branży.

Dlaczego firmy taksówkarskie znikają z rynku?

Odpowiedź jest prosta i mieści się w aplikacji na smartfonie. Tradycyjny model, w którym zawodowy taksówkarz na własnej działalności jeździł dla konkretnej korporacji, odchodzi do lamusa. Jego miejsce zajmują globalne platformy, takie jak Uber, Bolt czy FreeNow. To one dyktują dziś warunki, łącząc pasażerów z kierowcami za pomocą kilku kliknięć.

Ta zmiana to prawdziwa rewolucja. Zamiast dzwonić na centralę i czekać na przysłanie samochodu, pasażerowie wolą zamówić kurs przez aplikację, od razu widząc cenę i czas oczekiwania. Dla wielu kierowców praca dla platformy również wydaje się bardziej elastyczna niż sztywne zasady panujące w starych korporacjach.

W efekcie tradycyjne firmy taksówkarskie znikają, bo nie są w stanie konkurować z technologiczną i cenową siłą globalnych graczy. Metamorfoza rynku jest całkowita i wydaje się nieodwracalna. Stare szyldy znikają, a ich miejsce zajmują samochody oklejone logo aplikacji.

Kto naprawdę zarabia na rewolucji na rynku taxi?

Choć mogłoby się wydawać, że największymi zwycięzcami tej transformacji są Uber i Bolt, prawda jest bardziej skomplikowana. Prawdziwe pieniądze zarabia ktoś inny – cisi pośrednicy, o których mało kto słyszał. Firmy takie jak Natviol, Fobest, Avalon czy Eternis to dziś prawdziwi władcy rynku.

Jak działa ich model? To tak zwani partnerzy flotowi. Zatrudniają oni kierowców – często na elastycznych umowach, w ramach modnej „gig economy” – a następnie „wypożyczają” ich do świadczenia usług dla dużych platform. W praktyce to oni, a nie Uber czy Bolt, stają się faktycznym pracodawcą dla tysięcy kierowców.

To właśnie te firmy rozdają karty, przejmując lwią część zysków i ponosząc mniejsze ryzyko niż globalne korporacje. Podczas gdy wszyscy patrzą na walkę Ubera z tradycyjnymi taksówkami, po cichu wyrósł trzeci, najpotężniejszy gracz. To on jest największym beneficjentem rewolucji, która na stałe zmieniła polskie ulice.

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