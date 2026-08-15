Czy KFC jest otwarte 15 sierpnia 2026? Godziny otwarcia KFC w sobotnie święto

Redakcja se.pl
2026-08-15 11:04

15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza zamknięte markety i większość punktów usługowych. Jeśli jednak naszła Cię ochota na kurczaka w chrupiącej panierce i zastanawiasz się, czy kfc jest otwarte 15 sierpnia, mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Zgodnie z polskim prawem lokale gastronomiczne nie podlegają świątecznemu zakazowi handlu. Oznacza to, że zjesz swój ulubiony zestaw, chociaż musisz uważać na jeden bardzo ważny wyjątek dotyczący lokalizacji.

Dłoń osoby trzymającej torbę KFC. O godzinach otwarcia restauracji 15 sierpnia przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pexels.com

Święto Wojska Polskiego a zakaz handlu. Co z gastronomią?

Sobota 15 sierpnia 2026 roku to podwójne święto: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Jest to tak zwany dzień czerwonej kartki w kalendarzu, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. W takich dniach obowiązuje w Polsce rygorystyczny zakaz handlu, który wymusza zamknięcie większości sklepów, dyskontów oraz dużych galerii handlowych.

Ustawodawca przewidział jednak w przepisach szereg wyjątków, a jednym z najważniejszych jest wyłączenie z zakazu placówek gastronomicznych. Dzięki temu restauracje, kawiarnie oraz popularne sieci fast food mogą legalnie obsługiwać gości i świadczyć swoje usługi. Jeśli więc planujesz szybki obiad na mieście, nie musisz się martwić – prawo w żaden sposób nie blokuje otwarcia Twojej ulubionej restauracji.

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Które restauracje KFC będą czynne 15 sierpnia?

Wiedząc już, że gastronomia może działać zgodnie z literą prawa, warto doprecyzować, gdzie dokładnie w tę świąteczną sobotę bez przeszkód złożysz zamówienie. Otwartych będzie większość punktów sieci, w tym przede wszystkim:

  • Lokale wolnostojące (z własnym wejściem z ulicy): Te restauracje zazwyczaj pozostają otwarte w dni świąteczne i działają na podobnych zasadach co w weekendy.
  • Punkty Drive-Thru: Idealne rozwiązanie, jeśli wracasz z długiego weekendu i chcesz zamówić posiłek bez wychodzenia z samochodu. Ścieżki dla kierowców będą funkcjonować.
  • KFC Dostawa: Zamówienia z dowozem do domu – realizowane przez stronę, aplikację sieci oraz najpopularniejsze platformy kurierskie – będą dostępne, o ile w danej strefie działa otwarta kuchnia sieci.

Otwarte będą również punkty w niektórych galeriach handlowych.

Kartki na dzień dobry 15 sierpnia
Galeria zdjęć 15

Godziny otwarcia KFC w sobotę. Gdzie szukać dokładnych informacji?

Mimo że wolnostojące lokale będą otwarte, musisz pamiętać, że praca w święto narodowe i kościelne często wiąże się ze zmodyfikowanym grafikiem działania. Niektóre restauracje mogą zostać otwarte nieco później (np. o 10:00 lub 11:00 zamiast o 8:00 rano) i skończyć pracę wcześniej niż w każdą standardową, nieświąteczną sobotę.

Aby uniknąć rozczarowania i niepotrzebnych nerwów, przed wyjściem z domu polecamy Ci sprawdzić konkretny, interesujący Cię adres. Najszybciej zrobisz to w oficjalnej aplikacji mobilnej sieci lub na jej stronie internetowej w zakładce z listą i mapą restauracji. Systemy te są na bieżąco aktualizowane i wskażą Ci precyzyjne godziny otwarcia wybranego przez Ciebie punktu na ten konkretny, świąteczny dzień.

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