Święto Wojska Polskiego a zakaz handlu. Co z gastronomią?

Sobota 15 sierpnia 2026 roku to podwójne święto: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Jest to tak zwany dzień czerwonej kartki w kalendarzu, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. W takich dniach obowiązuje w Polsce rygorystyczny zakaz handlu, który wymusza zamknięcie większości sklepów, dyskontów oraz dużych galerii handlowych.

Ustawodawca przewidział jednak w przepisach szereg wyjątków, a jednym z najważniejszych jest wyłączenie z zakazu placówek gastronomicznych. Dzięki temu restauracje, kawiarnie oraz popularne sieci fast food mogą legalnie obsługiwać gości i świadczyć swoje usługi. Jeśli więc planujesz szybki obiad na mieście, nie musisz się martwić – prawo w żaden sposób nie blokuje otwarcia Twojej ulubionej restauracji.

Które restauracje KFC będą czynne 15 sierpnia?

Wiedząc już, że gastronomia może działać zgodnie z literą prawa, warto doprecyzować, gdzie dokładnie w tę świąteczną sobotę bez przeszkód złożysz zamówienie. Otwartych będzie większość punktów sieci, w tym przede wszystkim:

Lokale wolnostojące (z własnym wejściem z ulicy): Te restauracje zazwyczaj pozostają otwarte w dni świąteczne i działają na podobnych zasadach co w weekendy.

Te restauracje zazwyczaj pozostają otwarte w dni świąteczne i działają na podobnych zasadach co w weekendy. Punkty Drive-Thru: Idealne rozwiązanie, jeśli wracasz z długiego weekendu i chcesz zamówić posiłek bez wychodzenia z samochodu. Ścieżki dla kierowców będą funkcjonować.

Idealne rozwiązanie, jeśli wracasz z długiego weekendu i chcesz zamówić posiłek bez wychodzenia z samochodu. Ścieżki dla kierowców będą funkcjonować. KFC Dostawa: Zamówienia z dowozem do domu – realizowane przez stronę, aplikację sieci oraz najpopularniejsze platformy kurierskie – będą dostępne, o ile w danej strefie działa otwarta kuchnia sieci.

Otwarte będą również punkty w niektórych galeriach handlowych.

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Godziny otwarcia KFC w sobotę. Gdzie szukać dokładnych informacji?

Mimo że wolnostojące lokale będą otwarte, musisz pamiętać, że praca w święto narodowe i kościelne często wiąże się ze zmodyfikowanym grafikiem działania. Niektóre restauracje mogą zostać otwarte nieco później (np. o 10:00 lub 11:00 zamiast o 8:00 rano) i skończyć pracę wcześniej niż w każdą standardową, nieświąteczną sobotę.

Aby uniknąć rozczarowania i niepotrzebnych nerwów, przed wyjściem z domu polecamy Ci sprawdzić konkretny, interesujący Cię adres. Najszybciej zrobisz to w oficjalnej aplikacji mobilnej sieci lub na jej stronie internetowej w zakładce z listą i mapą restauracji. Systemy te są na bieżąco aktualizowane i wskażą Ci precyzyjne godziny otwarcia wybranego przez Ciebie punktu na ten konkretny, świąteczny dzień.