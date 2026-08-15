Hurtowe ceny paliw 15.08.2026. Weekendowy spokój przed administracyjną rewolucją na stacjach

Ceny hurtowe paliw na 15.08.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Z uwagi na początek weekendu oraz brak najnowszych aktualizacji, w hurtowniach obowiązują stawki z piątku, 14 sierpnia. Po niezwykle burzliwym, wzrostowym tygodniu, rynek notuje chwilową stabilizację. Poniżej prezentujemy aktualne, sobotnie cenniki netto najważniejszych graczy na polskim rynku paliwowym:

Orlen: Pb95 – 5632 zł/m³, Pb98 – 6365 zł/m³, ON – 6526 zł/m³

Pb95 – 5632 zł/m³, Pb98 – 6365 zł/m³, ON – 6526 zł/m³ Aramco: Pb95 – 5637 zł/m³, Pb98 – 6368 zł/m³, ON – 6527 zł/m³

Pb95 – 5637 zł/m³, Pb98 – 6368 zł/m³, ON – 6527 zł/m³ BP Europa: Pb95 – 5632 zł/m³, Pb98 – 6365 zł/m³, ON – 6526 zł/m³

Analiza powyższych danych wskazuje, że dzisiaj najtańszą benzynę Pb95 oraz Pb98 oferują ex aequo Orlen oraz BP Europa. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku oleju napędowego (ON), gdzie obie te firmy proponują stawkę 6526 zł/m³, wyprzedzając o symboliczną złotówkę na metrze sześciennym ofertę spółki Aramco.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsze notowania wpisują się w scenariusz braku zmian w cennikach – hurtownicy zamrozili stawki, utrzymując w mocy wczorajsze, rekordowe poziomy. Należy to jednak odczytywać wyłącznie jako naturalny okres wyczekiwania i obserwacji rynku globalnego podczas przerwy weekendowej, a nie trwałą zmianę trendu. Analizując cenniki z dni poprzedzających dzisiejszą stabilizację, wyraźnie widać potężną falę podwyżek wywołaną paniką na rynkach światowych.

Dla zobrazowania skali zjawiska: od 8 do 14 sierpnia stawki netto za benzynę Pb95 w PKN Orlen wzrosły o drastyczne 303 zł na metrze sześciennym, co przekłada się na około 30 groszy na każdym litrze paliwa w hurcie. W przypadku oleju napędowego zwyżka wyniosła równie dotkliwe 294 zł/m³. Podobną, niezwykle agresywną dynamikę wzrostową odnotowaliśmy u BP Europa oraz Aramco. Obecna pauza cenowa to zatem jedynie chwilowy oddech dla rynku, po którym – w zależności od otwarcia giełd w poniedziałek – mogą nastąpić dalsze, ostre przetasowania.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Wyśrubowane do granic możliwości poziomy w cennikach hurtowych to bezpośrednie pokłosie sytuacji na globalnym rynku ropy naftowej. Zdominowała go gigantyczna premia geopolityczna, wywołana gwałtownym zaostrzeniem konfliktu na linii USA-Iran. Realne ryzyko blokady transportu przez Cieśninę Ormuz wywindowało notowania surowca gatunku Brent do pułapu 88,60 USD za baryłkę (wzrost o niemal 6,5% w zaledwie tydzień). Ten wojenny strach całkowicie przyćmił czynniki fundamentalne, które normalnie sprzyjałyby obniżkom, w tym sierpniową decyzję krajów OPEC+ o zwiększeniu produkcji o 188 tys. baryłek dziennie oraz redukcję prognoz globalnego popytu na 2026 rok.

Jedynym amortyzatorem dla polskich rafinerii jest obecnie rynek walutowy. Kurs dolara spadł o ponad 2% w ujęciu miesięcznym i wynosi 3,7225 PLN. To umocnienie polskiego złotego sprawia, że koszty zakupu ropy rosną nieco wolniej. Niemniej, ta zniżka amerykańskiej waluty nie jest w stanie zrekompensować dynamicznych wzrostów samej ropy oraz wysokich, międzynarodowych marż rafineryjnych. Bez wygaszenia bliskowschodniego konfliktu, polscy hurtownicy będą zmuszeni utrzymywać ekstremalnie wysokie stawki bazowe.

Zmiany w hurcie zazwyczaj z opóźnieniem docierają na stacje paliw. Tym razem jednak rynkowe mechanizmy zostaną brutalnie przerwane. Krajowy rynek detaliczny znajduje się bowiem w przededniu kluczowej interwencji rządu. Już od poniedziałku, 17 sierpnia, powraca tarcza osłonowa „Ceny Paliw Niżej” (CPN), która tnie stawkę VAT z 23% do 8% i ustanawia ceny maksymalne. Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach. Od nowego tygodnia, dzięki administracyjnej kroplówce, koszty tankowania zostaną sztucznie obniżone, całkowicie odrywając się od dramatycznej sytuacji w polskim hurcie.