Czy McDonald's jest otwarty 15 sierpnia 2026? Godziny otwarcia McDonald'sa w sobotnie święto

Dlaczego McDonald's działa mimo zakazu handlu?

Nadchodząca sobota to dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza przymusowo zamknięte supermarkety, dyskonty i duże galerie handlowe. Z tego powodu w internecie często krąży zapytanie o to, czy McDonald's 15 sierpnia będzie w ogóle dostępny dla zgłodniałych klientów. Wyjaśnienie jest proste: przepisy prawne regulujące ograniczenie handlu w niedziele i święta są w tym przypadku łaskawe. Ustawa wprost wskazuje, że zakaz ten nie obejmuje szeroko pojętej branży gastronomicznej.

Restauracje, kawiarnie, a także punkty szybkiej obsługi mogą działać całkowicie legalnie w każde święto, w tym także w Dzień Wojska Polskiego. Franczyzobiorcy prowadzący lokale pod szyldem McDonald's regularnie korzystają z tego wyjątku prawnego. Nie musisz się więc obawiać, że zamiast ciepłego posiłku zastaniesz zamknięte drzwi lokalu.

Godziny otwarcia w sobotnie święto. Na co uważać?

Mimo że prawo ułatwia restauratorom działalność, ostateczna decyzja o harmonogramie pracy zawsze zależy od właściciela lub menadżera konkretnego punktu. Jeśli w Twoich planach na 15 sierpnia McDonald's pojawia się jako główny punkt obiadowy, pamiętaj, że godziny otwarcia mogą się różnić od standardowego, weekendowego grafiku. Jak to zazwyczaj wygląda w praktyce?

Punkty w galeriach handlowych: Z reguły pozostają nieczynne. Ponieważ całe centrum handlowe jest zamknięte z powodu święta, lokal również nie funkcjonuje. Wyjątkiem bywają restauracje posiadające osobne wejście z ulicy.

Z reguły pozostają nieczynne. Ponieważ całe centrum handlowe jest zamknięte z powodu święta, lokal również nie funkcjonuje. Wyjątkiem bywają restauracje posiadające osobne wejście z ulicy. Restauracje wolnostojące i Drive-Thru: Zazwyczaj są otwarte, jednak mogą rozpocząć pracę nieco później, np. od godziny 8:00 lub 9:00 rano, zamiast standardowej 6:00 czy 7:00.

Zazwyczaj są otwarte, jednak mogą rozpocząć pracę nieco później, np. od godziny 8:00 lub 9:00 rano, zamiast standardowej 6:00 czy 7:00. Lokale przy autostradach, na MOP-ach i dworcach: Te strategiczne punkty najczęściej działają przez całą dobę i dni wolne od pracy rzadko wpływają na ich funkcjonowanie.

Przed wyjściem z domu gorąco doradzamy Ci sprawdzenie konkretnych godzin otwarcia bezpośrednio w oficjalnej aplikacji mobilnej sieci. Znajdziesz tam aktualne informacje dla każdego wybranego obiektu w Twojej okolicy.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

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Zamówienia w aplikacji, czyli dowozy pod same drzwi

Dla tych z Was, którzy wolą spędzić świąteczną sobotę na zasłużonym relaksie w domu, jest jeszcze jedna świetna informacja. Popularne platformy zajmujące się dostawą jedzenia (takie jak Uber Eats, Glovo czy Pyszne.pl) nie zaprzestają pracy w dni ustawowo wolne. Jeśli wybrany McDonald's jest otwarty, funkcja McDelivery zazwyczaj będzie działać.

Miej jednak na uwadze ważny aspekt organizacyjny. W święta restauracje zwolnione z zakazu handlu cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, a na ulicach często pracuje mniej kurierów. Z tego względu przygotuj się na to, że czas oczekiwania na zamówienie może być zauważalnie dłuższy niż w zwykły weekend. Najlepiej złożyć je z drobnym wyprzedzeniem, aby uniknąć zbędnego stresu w porze obiadowej.