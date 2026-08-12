Czy 15 sierpnia są otwarte restauracje? W tych godzinach zjesz na mieście w sobotnie święto

Święto Wojska Polskiego a gastronomia. Co mówią przepisy?

Z każdym dniem ustawowo wolnym od pracy powraca temat dostępności punktów usługowych. Wielu Polaków zadaje sobie pytanie, czy 15 sierpnia są otwarte restauracje, mając w pamięci zamknięte na głucho markety. Tego dnia wypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, co faktycznie wiąże się z zamkniętymi galeriami handlowymi. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta jest jednak w tym przypadku niezwykle jasna i przewiduje konkretne wyłączenia. Zakaz nie dotyczy działalności gastronomicznej. Oznacza to, że kawiarnie, puby, pizzerie oraz wszelkie inne restauracje czynne 15 sierpnia funkcjonują całkowicie legalnie, a ich pracownicy mogą bez przeszkód świadczyć pracę.

Restauracje 15 sierpnia. W jakich godzinach zjesz na mieście?

Skoro prawo wprost pozwala na otwarcie lokali w święto, kluczową kwestią pozostają indywidualne decyzje samych właścicieli. W 2026 roku 15 sierpnia przypada w sobotę, czyli w dzień, który naturalnie generuje jeden z największych ruchów w branży gastronomicznej. Z tego powodu większość miejsc z pewnością nie zrezygnuje z utargu i otworzy swoje drzwi dla klientów.

W jakich godzinach zjesz na mieście? Restauracje 15 sierpnia zazwyczaj przyjmują gości według standardowego, weekendowego harmonogramu, najczęściej od 12:00 lub 13:00 do późnych godzin wieczornych. Warto jednak pamiętać o kilku wyjątkach i sytuacjach, które mogą Cię zaskoczyć w sobotnie popołudnie:

lokale oferujące głównie śniadania mogą przesunąć poranne otwarcie np. z godziny 8:00 na 10:00,

część mniejszych, autorskich knajpek i rodzinnych bistr może zrobić sobie jednodniowy urlop, wywieszając na drzwiach kartkę "nieczynne",

restauracje zlokalizowane w ścisłych centrach miast mogą spodziewać się prawdziwego oblężenia tuż po zakończeniu oficjalnych obchodów i wojskowych defilad.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

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Gdzie na obiad w święto? Sprawdzone sposoby na upewnienie się o dostępności

Jeśli chcesz mieć absolutną pewność co do tego, czy restauracje są otwarte 15 sierpnia w Twojej bezpośredniej okolicy, najlepiej zweryfikować to tuż przed wyjściem z domu. Największą gwarancję zjedzenia posiłku na mieście dają duże sieciówki typu fast-food, które niemal zawsze pracują w dni świąteczne, a także ogólnodostępne restauracje hotelowe.

Zanim wyruszysz z rodziną na świąteczny posiłek, radzimy sprawdzić profile ulubionych lokali w mediach społecznościowych. To właśnie na Facebooku czy Instagramie właściciele najszybciej publikują aktualizacje dotyczące godzin pracy na dany długi weekend. Doskonałym krokiem jest także szybki telefon do obsługi lokalu – nie tylko ze stuprocentową pewnością potwierdzisz, że miejsce funkcjonuje, ale przy okazji zarezerwujesz stolik, co w sobotnie, wolne popołudnie może oszczędzić Wam stania w długich kolejkach.