Te liczby przyniosły fortunę

Wtorkowe losowanie Lotto, 11 sierpnia, okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla jednego gracza. Wylosowano liczby: 11, 22, 25, 28, 31, 33.

Ktoś miał dokładnie taki zestaw na swoim kuponie. Efekt? 6,35 mln zł głównej wygranej!

To oznacza, że w Polsce pojawił się kolejny milioner. Szczęśliwiec musi jednak pamiętać, że od wysokich wygranych pobierany jest podatek.

Państwo zabierze część wygranej

We wtorkowym losowaniu padło również 68 piątek. Każda z nich jest warta 4826,10 zł.

Gracze nie otrzymają jednak pełnej kwoty. Od wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W przypadku głównej wygranej oznacza to, że na konto zwycięzcy trafi mniej niż 6,35 mln zł.

W Lotto Plus bez milionera

Nieco mniej szczęścia mieli uczestnicy dodatkowego losowania Lotto Plus.

Wylosowano liczby: 6, 14, 16, 18, 21, 40.

Tym razem nikt nie trafił wszystkich sześciu liczb. Padło natomiast 47 piątek, a każda z nich jest warta 3500 zł.

W Lotto Plus główna wygrana wynosi zawsze 1 mln zł. Nie ma tutaj kumulacji.

Kolejna szansa już w czwartek

Ci, którym wtorkowe losowanie nie przyniosło fortuny, nie muszą długo czekać na kolejną okazję.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia, o godz. 22. Tym razem główna wygrana ma wynieść 2 mln zł.

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Gracz wybiera sześć liczb spośród 49 albo może zdać się na los i zagrać „chybił trafił”.

Jest też możliwa inna opcja

Do zakładu można też dokupić Lotto Plus za 1 zł. Wtedy te same liczby biorą udział w dodatkowym losowaniu.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22.

Kto wie, może kolejna wielka wygrana padnie właśnie w czwartek. Wystarczą trzy złote i odrobina szczęścia, by marzyć o milionach.

Czym dla Polaków jest szczęście?