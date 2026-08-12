Nowy milioner w Polsce! Wytypował te liczby w Lotto

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-08-12 9:51

Ale ktoś miał szczęście. Jeden z graczy Lotto może już świętować wielką wygraną. We wtorkowym losowaniu padła tylko jedna „szóstka”, a jej właściciel zgarnie aż 6,35 mln zł. Wystarczyło poprawnie wytypować sześć liczb. Znamy szczęśliwy zestaw.

Kupon Lotto z rzędami wytypowanych liczb obok logo gry. O wynikach i nowym milionerze przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.

Te liczby przyniosły fortunę

Wtorkowe losowanie Lotto, 11 sierpnia, okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla jednego gracza. Wylosowano liczby: 11, 22, 25, 28, 31, 33.

Ktoś miał dokładnie taki zestaw na swoim kuponie. Efekt? 6,35 mln zł głównej wygranej!

To oznacza, że w Polsce pojawił się kolejny milioner. Szczęśliwiec musi jednak pamiętać, że od wysokich wygranych pobierany jest podatek.

Państwo zabierze część wygranej

We wtorkowym losowaniu padło również 68 piątek. Każda z nich jest warta 4826,10 zł.

Gracze nie otrzymają jednak pełnej kwoty. Od wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W przypadku głównej wygranej oznacza to, że na konto zwycięzcy trafi mniej niż 6,35 mln zł.

W Lotto Plus bez milionera

Nieco mniej szczęścia mieli uczestnicy dodatkowego losowania Lotto Plus.

Wylosowano liczby: 6, 14, 16, 18, 21, 40.

Tym razem nikt nie trafił wszystkich sześciu liczb. Padło natomiast 47 piątek, a każda z nich jest warta 3500 zł.

W Lotto Plus główna wygrana wynosi zawsze 1 mln zł. Nie ma tutaj kumulacji.

Kolejna szansa już w czwartek

Ci, którym wtorkowe losowanie nie przyniosło fortuny, nie muszą długo czekać na kolejną okazję.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia, o godz. 22. Tym razem główna wygrana ma wynieść 2 mln zł.

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Gracz wybiera sześć liczb spośród 49 albo może zdać się na los i zagrać „chybił trafił”.

Jest też możliwa inna opcja

Do zakładu można też dokupić Lotto Plus za 1 zł. Wtedy te same liczby biorą udział w dodatkowym losowaniu.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22.

Kto wie, może kolejna wielka wygrana padnie właśnie w czwartek. Wystarczą trzy złote i odrobina szczęścia, by marzyć o milionach.

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