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Te liczby przyniosły fortunę
Wtorkowe losowanie Lotto, 11 sierpnia, okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla jednego gracza. Wylosowano liczby: 11, 22, 25, 28, 31, 33.
Ktoś miał dokładnie taki zestaw na swoim kuponie. Efekt? 6,35 mln zł głównej wygranej!
To oznacza, że w Polsce pojawił się kolejny milioner. Szczęśliwiec musi jednak pamiętać, że od wysokich wygranych pobierany jest podatek.
Państwo zabierze część wygranej
We wtorkowym losowaniu padło również 68 piątek. Każda z nich jest warta 4826,10 zł.
Gracze nie otrzymają jednak pełnej kwoty. Od wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
W przypadku głównej wygranej oznacza to, że na konto zwycięzcy trafi mniej niż 6,35 mln zł.
W Lotto Plus bez milionera
Nieco mniej szczęścia mieli uczestnicy dodatkowego losowania Lotto Plus.
Wylosowano liczby: 6, 14, 16, 18, 21, 40.
Tym razem nikt nie trafił wszystkich sześciu liczb. Padło natomiast 47 piątek, a każda z nich jest warta 3500 zł.
W Lotto Plus główna wygrana wynosi zawsze 1 mln zł. Nie ma tutaj kumulacji.
Kolejna szansa już w czwartek
Ci, którym wtorkowe losowanie nie przyniosło fortuny, nie muszą długo czekać na kolejną okazję.
Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia, o godz. 22. Tym razem główna wygrana ma wynieść 2 mln zł.
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Gracz wybiera sześć liczb spośród 49 albo może zdać się na los i zagrać „chybił trafił”.
Jest też możliwa inna opcja
Do zakładu można też dokupić Lotto Plus za 1 zł. Wtedy te same liczby biorą udział w dodatkowym losowaniu.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22.
Kto wie, może kolejna wielka wygrana padnie właśnie w czwartek. Wystarczą trzy złote i odrobina szczęścia, by marzyć o milionach.