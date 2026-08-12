Rząd Tuska stawia Muska do pionu! Nie dyskryminujcie Polaków w Starlinku

Starlink od 17 sierpnia 2026 r. wprowadzi nowe zasady, które znacząco pogorszą warunki mobilnego korzystania z usługi dla polskich użytkowników w Europie.

Polska zostanie wyłączona z europejskiej strefy mobilnej Starlink, co ograniczy możliwość korzystania z usługi za granicą do 30 dni.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro zareagował, domagając się od SpaceX przywrócenia równych zasad dla polskich klientów.

Rząd podkreśla, że Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii i oczekuje uczciwego traktowania od globalnych firm, żądając konkretnych wyjaśnień.

Interwencja rządu Donalda Tuska w SpaceX. O co chodzi w sporze?

Sprawa nabrała tempa po tym, jak wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski publicznie ogłosił swoją interwencję. Chodzi o nowe warunki, jakie od 17 sierpnia 2026 roku firma SpaceX, należąca do Elona Muska, chce narzucić polskim klientom usługi mobilnego internetu Starlink Roam. W praktyce oznaczają one dodatkowe formalności i wyższe koszty dla Polaków podróżujących po Europie. Minister Gawkowski nie kryje oburzenia.

„Nie zgadzam się, żeby globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków” – napisał na platformie X. Jego stanowisko jest jasne: jeśli firma chce zarabiać na polskim rynku, musi grać fair. Dlatego zwróciłem się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy – przekazał wicepremier Krzysztof Gawkowski. Zażądał też konkretów. Jeśli powodem zmian są „lokalne wymogi regulacyjne”, ministerstwo oczekuje wskazania konkretnych przepisów, a nie ogólnych wymówek.

Dlaczego polscy użytkownicy Starlink mają być traktowani gorzej?

Problem sprowadza się do tego, że SpaceX wyłączyło Polskę ze swojej europejskiej strefy mobilnej. Firma stworzyła regiony geograficzne, w ramach których przemieszczanie się z terminalem Starlink nie wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami. Do wspólnej strefy „Europa” zaliczono ponad 30 państw, w tym naszych sąsiadów: Niemcy, Czechy, Słowację i Litwę, a także Francję, Hiszpanię czy Włochy. Polski na tej liście zabrakło.

W dokumentacji technicznej giganta technologicznego pojawił się zapis, który nie pozostawia złudzeń: „Polska nie jest uwzględniona w powyższym regionie Europy. Konta zarejestrowane w Polsce są traktowane jako przeznaczone wyłącznie do użytku w Polsce”. Co to oznacza dla użytkownika? Zgodnie z nowymi wytycznymi, polscy użytkownicy pakietów mobilnych będą mogli korzystać ze sprzętu za granicą maksymalnie przez 30 dni, po czym będą musieli wrócić do kraju, by „zresetować licznik”. Alternatywą jest przejście na znacznie droższy pakiet międzynarodowy lub zmiana kraju rejestracji konta, co dla większości jest po prostu niepraktyczne.

Krzysztof Gawkowski: "Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii"

Reakcja rządu Donalda Tuska jest stanowcza. Wicepremier Gawkowski podkreśla, że globalne firmy technologiczne zdobyły ogromną władzę i obowiązkiem państwa jest stanie na straży praw konsumentów. Nie może być tak, że o warunkach dostępu do usług decyduje arbitralna decyzja korporacji.

„(Elon) Musk chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach” – zaznaczył minister. Jego zdaniem ogólne tłumaczenia nie wystarczą, a polscy obywatele nie mogą być gorzej traktowani tylko dlatego, że tak postanowiła globalna firma. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że obowiązkiem państwa jest reagowanie na wszelkie przejawy nierównego traktowania i manipulacji rynkowych. Całą sprawę podsumował jednym, mocnym zdaniem: „Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii, a polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii”. Teraz ruch jest po stronie SpaceX.

Nie zgadzam się, żeby globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków.Jeżeli @SpaceX @Elon Musk chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach.Od…— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 12, 2026

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