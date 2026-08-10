Będą nagrody dla pracowników wojska na 15 sierpnia. Znamy szczegóły i kwoty

Decyzja MON w sprawie nagród na 15 sierpnia

Pracownicy cywilni zatrudnieni w jednostkach wojskowych i instytucjach resortu obrony narodowej (RON) otrzymają w tym roku jednorazowe nagrody finansowe. Decyzja ta zapadła podczas kluczowego spotkania przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej z wojskowymi związkami zawodowymi, które odbyło się na początku sierpnia 2026 roku. Strony ustaliły, że z okazji Święta Wojska Polskiego na konta pracowników trafi kwota około 700 zł brutto na pełny etat.

Dla ponad 50 tysięcy pracowników cywilnych polskiej armii to ważny zastrzyk gotówki, zwłaszcza że ich codzienna praca jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania całego systemu obronnego państwa. Środki te zostaną wypłacone jeszcze w sierpniu, co pozwoli zatrudnionym odczuć realne wsparcie z okazji resortowego święta. Co ciekawe, identyczną kwotę – również 700 zł brutto – pracownicy wojska otrzymali w maju tego roku z okazji Święta 3 Maja.

Jak wypłaty wyglądały w poprzednich latach?

Wysokość jednorazowych nagród świątecznych w resorcie obrony narodowej nie jest stała i zależy od aktualnych możliwości budżetowych w danym roku. Środki te pochodzą bowiem z oszczędności funduszu uposażeń oraz rezerw celowych MON. Przyglądając się historycznym danym, widać wyraźnie, że kwoty te w przeszłości bywały znacznie wyższe.

W 2025 roku – z okazji Święta Wojska Polskiego pracownicy cywilni otrzymali jednorazową nagrodę w wysokości 1500 zł brutto na etat.

– z okazji Święta Wojska Polskiego pracownicy cywilni otrzymali jednorazową nagrodę w wysokości na etat. W 2024 roku – wsparcie również wynosiło średnio 1500 zł brutto na pełny etat, co przy rekordowym budżecie MON pozwoliło na szerokie objęcie wypłatami także pracowników uczelni wojskowych.

– wsparcie również wynosiło średnio na pełny etat, co przy rekordowym budżecie MON pozwoliło na szerokie objęcie wypłatami także pracowników uczelni wojskowych. W 2023 roku – w okresie intensywnych rozmów płacowych ze stroną społeczną, jednorazowa premia na 15 sierpnia wyniosła 1000 zł brutto.

Tegoroczna stawka na poziomie 700 zł brutto wywołała spore poruszenie i dyskusje w środowisku pracowników cywilnych, którzy liczyli na utrzymanie stawek z poprzednich dwóch lat. Przedstawiciele związków zawodowych podkreślają jednak, że tegoreczne negocjacje miały znacznie szerszy wymiar i skupiły się na rozwiązaniach długofalowych.

Co oprócz pieniędzy wynegocjowali związkowcy?

Zamiast koncentrować się wyłącznie na jednorazowych premiach, wojskowe organizacje związkowe (na czele z NSZZ Pracowników Wojska) położyły w tym roku ogromny nacisk na systemowe zmiany. Efektem sierpniowych rozmów są rewolucyjne zapisy w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP), które mają realnie poprawić warunki zatrudnienia cywilów w armii. Do najważniejszych wynegocjowanych zmian należą:

dodatkowy urlop stażowy – pracownicy zyskają od 3 do nawet 10 dni dodatkowego urlopu w zależności od lat przepracowanych w resorcie obrony narodowej;

– pracownicy zyskają od 3 do nawet 10 dni dodatkowego urlopu w zależności od lat przepracowanych w resorcie obrony narodowej; urlopy nagrodowe – wprowadzono możliwość uzyskania do 12 dni wolnego, które pracownik będzie mógł elastycznie dzielić i wykorzystywać;

– wprowadzono możliwość uzyskania do 12 dni wolnego, które pracownik będzie mógł elastycznie dzielić i wykorzystywać; stabilniejsze warunki zatrudnienia – standardem w resorcie staną się umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa pracowników.

Dzięki tym systemowym zmianom pracownicy cywilni zyskają stabilność i benefity, które będą procentować przez kolejne lata pracy w strukturach Wojska Polskiego. Choć tegoroczna premia gotówkowa jest skromniejsza niż w latach ubiegłych, wynegocjowane pakiety socjalne stanowią solidny fundament na przyszłość.

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