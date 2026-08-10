Druga edycja Warszawskich Targów Obronnych potrwa trzy dni. Wystawcy mogą już się zgłaszać

Warszawskie Targi Obronne 2027. Biznes i wojsko spotkają się w stolicy

Nadchodząca odsłona imprezy zbrojeniowej w stolicy zyska na rozmachu i potrwa pełne trzy dni. Harmonogram drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, zaplanowanych w przestrzeni EXPO XXI między 24 a 26 czerwca 2027 roku, skonstruowano z myślą o zróżnicowanych potrzebach podmiotów działających w sektorze bezpieczeństwa. Za przygotowanie całego przedsięwzięcia ponownie odpowiadają Portal Obronny oraz Grupa ZPR Media.

Pierwsze dwa dni, czyli 24 i 25 czerwca 2027, zdominują spotkania w formacie B2B oraz B2G. Ten czas zarezerwowano na kontakty z urzędnikami państwowymi, żołnierzami Wojska Polskiego, funkcjonariuszami służb ratowniczych, a także reprezentantami państwowych spółek. To doskonały moment na negocjacje handlowe, pokazywanie nowoczesnych rozwiązań kluczowym decydentom, rozszerzanie zawodowych kontaktów oraz aktywny udział w branżowych prelekcjach.

Warszawskie Targi Obronne 2027 otworzą się na pasjonatów militariów

Ostatni dzień wydarzenia, przypadający na 26 czerwca 2027 roku, umożliwi wstęp wszystkim chętnym pasjonatom i mieszkańcom z rodzinami. Mieszana formuła B2B, B2G i B2C pozwoli firmom zademonstrować asortyment szerokiej grupie cywilów zafascynowanych wojskowością, sprzętem strzeleckim, obroną cywilną czy technikami przetrwania w sytuacjach kryzysowych. Przedsiębiorcy zyskają niepowtarzalną szansę na bezpośrednią wymianę zdań z ostatecznymi użytkownikami ich sprzętu oraz budowanie mocnej pozycji swojej marki na rynku.

Warszawskie Targi Obronne 2027 zgromadzą producentów i dostawców z branży zbrojeniowej

WTO ponownie zgromadzą producentów sprzętu, innowacyjnych systemów oraz usługodawców odpowiadających na rosnące wymagania armii, urzędów i zwykłych obywateli. Organizatorzy zachęcają do obecności firmy reprezentujące rozmaite gałęzie sektora obronnego i bezpieczeństwa publicznego, m.in. z następujących obszarów:

Broń, amunicja i wyposażenie indywidualne

Pojazdy, transport i logistyka

Łączność i komunikacja

Bezzałogowce i systemy antydronowe

Medycyna taktyczna i ratownictwo

Usługi, doradztwo i szkolenia

Badania, nauka i instytucje

Ochrona ludności i infrastruktury krytycznej

Przemysł, materiały i technologie produkcyjne

Pozostałe rozwiązania dla obronności i bezpieczeństwa.

Tak rozbudowany profil tematyczny przynosi wymierne korzyści wszystkim uczestnikom. Tworzy on przestrzeń do integracji producentów finalnych wyrobów, dostawców komponentów, instytucji państwowych oraz niezależnych analityków. Dla każdego wystawcy jest to doskonała droga do zdobycia nowych rynków zbytu i nawiązania strategicznych partnerstw technologicznych lub dystrybucyjnych.

Warszawskie Targi Obronne zapraszają nowych wystawców na edycję 2027

Obecność na tym wydarzeniu stanowi świetną inwestycję w rozwój sieci kontaktów i rozpoznawalność rynkową. Przedsiębiorcy mogą w jednym miejscu porozmawiać z przedstawicielami najwyższych szczebli administracji, oficerami Wojska Polskiego, pracownikami służb mundurowych oraz naukowcami, a następnie pokazać swoje wyroby zwykłym obywatelom.

Podmioty funkcjonujące w obszarze obronności, strzelectwa czy bezpieczeństwa narodowego powinny jak najszybciej zgłosić chęć udziału w tym prestiżowym spotkaniu. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem oficjalnej witryny internetowej organizatora. Wystarczy wejść na stronę Warszawskich Targów Obronnych, aby bezproblemowo zarezerwować swoje miejsce wystawiennicze.

Korzyści z udziału w Warszawskich Targach Obronnych 2027

Firmy decydujące się na obecność podczas stołecznej imprezy mogą liczyć na szereg wymiernych profitów. Udział w tym prestiżowym przedsięwzięciu otwiera przed wystawcami wiele możliwości rozwoju i promocji. Korzyści jest wiele, to m.in.:

dwutorowy zasięg: dwa dni B2B/B2G - relacje i rozmowy biznesowe; trzeci dzień B2C – prezentacja oferty klientom cywilnym;

prezentacja najnowszych technologii: sprzęt, wyposażenie i innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa;

dotarcie do decydentów i ekspertów - możliwość spotkań z osobami decydującymi o wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii w sektorze bezpieczeństwa i obronności;

budowanie relacji biznesowych: networking z producentami, dystrybutorami i użytkownikami końcowymi, dedykowana strefa networkingowa;

widoczność w mediach i branży - promocja marki i wizerunku w profesjonalnym otoczeniu;

dostęp do konferencji i paneli eksperckich - uczestnictwo w strategicznych dyskusjach branżowych.

Duży sukces pierwszej edycji Warszawskich Targów Obronnych

Inauguracyjna odsłona wydarzenia zorganizowana w dniach 19 i 20 czerwca w stołecznym EXPO XXI przyciągnęła aż 110 podmiotów. Wśród wystawców znaleźli się tacy potentaci jak Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa WB, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Works 11 czy Radiotechnika Marketing. Pojawili się także przedstawiciele Guns Concept, House of Guns i Muzeum Wojska Polskiego, a wystawę uzupełnili czołowi producenci noktowizji, dronów oraz schronów.

Organizatorzy przygotowali trzy oddzielne sceny, na których przeprowadzono blisko 50 dyskusji, a hale wystawiennicze przyciągnęły imponującą liczbę 5 tysięcy gości, nie licząc tłumów zwiedzających stoiska plenerowe. Dodatkową atrakcją dla uczestników było ponad 30 merytorycznych warsztatów poruszających kwestie ochrony cywilnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na nagłe kryzysy.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością bardzo ważni politycy oraz dyplomaci. Wśród oficjeli znaleźli się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose.