Co zniechęca Polaków do aplikacji bankowych?

Choć dla wielu Polaków aplikacje bankowe są podstawą, część osób wciąż z nich nie korzysta. Wśród głównych barier, obok obaw o bezpieczeństwo, jest niechęć do instalowania na swoim telefonie dodatkowego oprogramowania – na ten powód wskazuje co trzecia osoba z tej grupy (32 proc. badanych). Jak wynika z badania „Polaków portfel własny: Na bank w aplikacji”, dla 19 proc. aplikacje wydają się zbyt skomplikowane w obsłudze. Taki sam odsetek ankietowanych (19 proc.) nie wie, jak zacząć z nich korzystać lub w ogóle nie korzysta aktywnie z usług finansowych.

„Listę barier uzupełniają problemy techniczne z telefonem (17 proc.) oraz głosy o złych doświadczeniach z przeszłości czy braku pełnej funkcjonalności (po 3 proc.)” — wskazano w informacji na temat badania.

Bariery w bankowości mobilnej a wiek i status materialny

Przyczyny niechęci do aplikacji bankowych różnią się w zależności od wieku i sytuacji materialnej. Dla 93 proc. trzydziestolatków, którzy wciąż nie zdecydowali się na mobilną aplikację bankową, barierą jest przywiązanie do innych form kontaktu. Z kolei 26 proc. ankietowanych powyżej 60. roku życia uważa, że te programy są zbyt skomplikowane, a 21 proc. z nich powołuje się na problemy techniczne związane ze swoim urządzeniem.

„Nie tylko wiek, ale również status materialny wpływa na to, jak postrzegamy nowoczesną bankowość. Dla 30 proc. osób w złej sytuacji finansowej powodem jest trudność obsługi aplikacji. W przypadku respondentów, którzy dobrze oceniają zasobność swojego portfela, bariera ta jest znacznie mniejsza i dotyczy jedynie 19 proc. badanych, którzy unikają instalacji takiego oprogramowania” – wskazał ekspert Santander Consumer Banku Marcin Bednarczyk.

Mimo obaw, aplikacje to podstawa dla większości

Jednocześnie z badania wynika, że dla 75 proc. badanych aplikacje stały się absolutną podstawą codziennego zarządzania budżetem. Uważa tak 81 proc. trzydziestolatków. Podobnie wysokie wyniki odnotowano we wszystkich grupach wiekowych, również wśród seniorów, gdzie odsetek ten wyniósł 72 proc.

„Miejsce zamieszkania nie zmienia wyraźnie tego trendu, choć warto zwrócić uwagę, że w średnich miastach jest najwięcej osób, które nie wyobrażają sobie już codziennego zarządzania finansami bez aplikacji – aż 79 proc. na tle 74-76 proc. w pozostałych lokalizacjach” — dodano.

Te banki mają najlepsze aplikacje

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Deklarowane obawy a realne zabezpieczenia

Badanie pokazało też, że stosunkowo niewiele osób podejmuje działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z banku w telefonie. Jakie zasady są najczęściej stosowane?

Jedynie 59 proc. użytkowników aplikacji nie udostępnia nikomu swoich danych do logowania.

użytkowników aplikacji nie udostępnia nikomu swoich danych do logowania. 54 proc. nie klika w linki, które wyglądają jak wysłane przez bank.

nie klika w linki, które wyglądają jak wysłane przez bank. 47 proc. tej grupy nie korzysta z publicznych sieci Wi-Fi.

tej grupy nie korzysta z publicznych sieci Wi-Fi. 44 proc. stosuje silne hasła lub numery PIN.

stosuje silne hasła lub numery PIN. Po 40 proc. pamięta o regularnych aktualizacjach aplikacji oraz śledzeniu powiadomień o transakcjach.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-20 maja br. wśród 1000 dorosłych Polaków.

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