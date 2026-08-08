Jolanta Kwaśniewska otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości około 3 tys. zł, co jest efektem braku wynagrodzenia za pełnienie funkcji Pierwszej Damy.

Kwota ta drastycznie kontrastuje ze świadczeniem jej męża, Aleksandra Kwaśniewskiego, które przekracza 14 tys. zł brutto.

Mimo tak niskiej emerytury, była Pierwsza Dama deklaruje chęć pracy nawet do 80. roku życia. Sprawdź, co motywuje jej decyzję i jakie ma to szersze konsekwencje!

Jolanta Kwaśniewska przez dziesięć lat była jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Polsce. Obowiązki pierwszej damy oznaczały jednak nie tylko rezygnację z dotychczasowej aktywności zawodowej, lecz także konsekwencje odczuwalne wiele lat później. Chodzi o emeryturę Jolanty Kwaśniewskiej, która – według przytaczanych przez media informacji – wynosi około 3 tys. zł miesięcznie.

To kwota, która może zaskakiwać, zwłaszcza gdy zestawi się ją ze świadczeniem przysługującym byłemu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Różnica między sytuacją emerytalną małżonków ma jednak konkretne źródło. W czasie dwóch kadencji męża Jolanta Kwaśniewska wykonywała obowiązki pierwszej damy, za które nie otrzymywała wynagrodzenia.

Jolanta Kwaśniewska ma około 3 tys. zł emerytury

Zanim Aleksander Kwaśniewski został prezydentem w 1995 roku, jego żona prowadziła własną działalność – agencję nieruchomości. Po zwycięstwie męża w wyborach jej zawodowe życie zeszło jednak na dalszy plan. Przez kolejną dekadę angażowała się w działalność publiczną i reprezentacyjną jako pierwsza dama.

Problem polegał na tym, że pierwsza dama w Polsce nie jest pracownikiem państwa i za wykonywanie swojej funkcji nie otrzymuje pensji. W okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego jego żona musiała więc sama zadbać o opłacanie składek emerytalnych.

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Według informacji przytaczanych przez media efektem jest dziś emerytura na poziomie około 3 tys. zł miesięcznie. Do tego dochodzi świadczenie związane z okresem pełnienia obowiązków pierwszej damy. W 2021 roku zmieniono przepisy dotyczące zabezpieczenia emerytalnego małżonków prezydentów.

Kwaśniewska kontra Kwaśniewski. Różnica jest ogromna

Zupełnie inne zasady dotyczą byłych prezydentów RP. Aleksander Kwaśniewski ma prawo do dożywotniego uposażenia przysługującego byłym głowom państwa. Jego wysokość jest powiązana z wynagrodzeniem zasadniczym urzędującego prezydenta. Świadczenie Aleksandra Kwaśniewskiego wynosi ponad 14,2 tys. zł brutto miesięcznie, czyli około 11,7 tys. zł netto. Oznacza to kilkukrotnie większą kwotę niż świadczenie przypisywane jego żonie.

Przypadek Kwaśniewskich dobrze pokazuje, jak różne konsekwencje finansowe może mieć pełnienie dwóch funkcji, które przez lata były ze sobą nierozerwalnie związane w życiu publicznym. Prezydent otrzymuje wynagrodzenie, od którego zależą późniejsze uprawnienia, podczas gdy przez wiele lat aktywność pierwszej damy nie dawała analogicznego zabezpieczenia.

Jolanta Kwaśniewska: praca nawet do 80. roku życia

Sama Jolanta Kwaśniewska nie ukrywała, że emerytura nie musi dla niej oznaczać końca aktywności zawodowej. Przed laty w rozmowie z „Super Expressem” mówiła wprost, że zamierza pracować nawet do 80. roku życia, o ile pozwoli jej na to zdrowie.

Praca do 80. roku życia lub więcej, jeśli będę czuła się na siłach. Bo kto zapracuje na nasze emerytury? – mówiła Jolanta Kwaśniewska w „Super Expressie”.

Jej słowa dotyczyły nie tylko osobistej sytuacji. Była pierwsza dama zwracała w ten sposób uwagę na problemy demograficzne i przyszłość systemu emerytalnego. Przy malejącej liczbie osób w wieku produkcyjnym coraz większego znaczenia nabiera bowiem pytanie o to, jak długo Polacy będą pozostawali aktywni zawodowo.

W przypadku Jolanty Kwaśniewskiej deklaracja o dalszej pracy nie pozostała jedynie teoretyczną dyskusją o emeryturach. Była pierwsza dama nadal angażuje się w projekty zawodowe i publiczne, a osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznaczało dla niej wycofania się z aktywności.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]