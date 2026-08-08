Przemysław Czarnek (PiS) zaapelował o pilną interwencję w kwestii wsparcia dla rolników, podkreślając ich trudną sytuację z powodu rosnących kosztów paliwa.

Polityk domaga się podniesienia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr oraz natychmiastowego objęcia pomocą zakupów dokonanych w sierpniu.

Sprawdź, jak ta zmiana mogłaby przynieść rolnikom dodatkowe 60 zł na hektar i co stoi na przeszkodzie szybkiej realizacji tych postulatów.

Rosnące koszty paliwa znów stają się jednym z głównych tematów na polskiej wsi. Przemysław Czarnek po spotkaniu z rolnikami w gminie Grabica w województwie łódzkim zażądał zwiększenia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Polityk PiS chce, aby stawka wzrosła z obecnych 1,48 zł do 2 zł za litr. Domaga się również zmian, które pozwoliłyby szybciej odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy podczas trwającego sezonu.

Czarnek przekonywał, że sytuacja gospodarstw jest szczególnie trudna ze względu na wysokie koszty prowadzenia produkcji. Jako przykład wskazał gospodarstwo o powierzchni 35 hektarów, którego właściciel zużywa rocznie do 10 tys. litrów oleju napędowego, z czego około 2,5 tys. litrów przypada na okres żniw. Według wyliczeń polityka wzrost ceny paliwa o 2–2,5 zł za litr oznacza w takim przypadku dodatkowe 5–6 tys. zł kosztów tylko podczas żniw.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Czarnek chce 2 zł za litr

W 2026 roku rolnicy mogą odzyskać 1,48 zł podatku akcyzowego za litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Obowiązują przy tym limity: 110 litrów paliwa na hektar użytków rolnych oraz 40 litrów na jedną DJP, czyli dużą jednostkę przeliczeniową inwentarza.

Przemysław Czarnek chce powrotu do stawki 2 zł za litr, która obowiązywała w 2023 roku. Jak wyliczył, przy maksymalnym limicie dotyczącym powierzchni gospodarstwa podniesienie zwrotu o 52 grosze oznaczałoby dla rolnika około 60 zł więcej na każdy hektar.

Żądamy objęcia rolników pomocą w tej bardzo trudnej sytuacji, bo jak mówią oni sami, jeszcze nie było tak, żeby już praktycznie nic nie opłacało w rolnictwie – powiedział Czarnek, cytowany przez PAP.

Co istotne, sama propozycja zwiększenia zwrotu nie jest nowa. Minister rolnictwa Stefan Krajewski pod koniec lipca zapowiedział podniesienie stawki do 2 zł za litr, nie przedstawił jednak wówczas szczegółów planowanych zmian.

Rolnicy kupią paliwo w sierpniu. Na zwrot będą musieli poczekać

Spór dotyczy nie tylko wysokości zwrotu, lecz także terminów. Wnioski w drugiej tegorocznej turze można składać od 3 do 31 sierpnia 2026 roku. Do dokumentów należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego od 1 lutego do 31 lipca.

I właśnie tutaj pojawia się problem, na który zwraca uwagę Czarnek. Paliwa kupowanego w sierpniu nie można rozliczyć we wniosku składanym w tym samym miesiącu. Takie wydatki rolnicy będą mogli wykazać dopiero podczas kolejnego naboru w lutym przyszłego roku.

Polityk PiS domaga się, aby wsparciem objąć również sierpniowe zakupy, argumentując, że to właśnie teraz, podczas intensywnych prac polowych, gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy.

Czarnek uderza też w biurokrację

Przemysław Czarnek skrytykował również formalności związane z uzyskaniem pieniędzy. Jego zdaniem procedura jest nadmiernie rozbudowana, a rolnicy zamiast zajmować się dokumentami powinni móc skoncentrować się na prowadzeniu gospodarstw i produkcji żywności.

Obecnie wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze trzeba złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla położenia gruntów. W 2026 roku przewidziano dwa terminy przyjmowania dokumentów. Drugi nabór właśnie trwa i zakończy się 31 sierpnia.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]