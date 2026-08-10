Nadchodzi duża obniżka cen paliw: benzyna potanieje średnio o 20 groszy, a diesel o 10 groszy na litrze.

Spadki cen ropy, wywołane deklaracjami prezydenta Trumpa, już przekładają się na niższe ceny hurtowe i pierwsze obniżki na stacjach, sięgające nawet 25 groszy.

Prognozowane średnie ceny na przyszły tydzień to m.in. 7,31 zł/l za benzynę 95 i 8,09 zł/l za diesel, co oznacza realne oszczędności przy tankowaniu.

Autogaz utrzymuje rekordową przewagę cenową nad benzyną (4,42 zł/l), co czyni go jeszcze bardziej opłacalnym wyborem dla kierowców.

Nadchodzi duża obniżka cen paliw. Ile zapłacimy?

Koniec z podwyżkami na stacjach benzynowych. Po tygodniach nerwowego spoglądania na pylony, wreszcie jest szansa na realne oszczędności przy tankowaniu. Z najnowszej analizy ekspertów biura Reflex wynika, że w tym tygodniu zobaczymy wyraźne spadki cen. Co więcej, na części stacji paliw obniżki pojawiły się już w piątek i sięgały nawet 25 groszy na litrze benzyny i 12 groszy na litrze oleju napędowego.

Analitycy z biura Reflex prognozują, że w od poniedziałku 10 sierpnia czeka nas solidna obniżka cen paliw. Warto więc przygotować się na niższe rachunki. Oto jak mogą wyglądać średnie ceny na stacjach w całej Polsce:

benzyna 95-oktanowa: 7,31 zł/l

benzyna 98-oktanowa: 8,10 zł/l

olej napędowy (diesel): 8,09 zł/l

autogaz (LPG): 3,07 zł/l

To oznacza, że najmocniej, bo o około 20 groszy na litrze, potanieje benzyna. W przypadku diesla spadek wyniesie około 10 groszy. Kierowcy tankujący autogaz również zapłacą mniej, choć tu obniżka będzie symboliczna – około 2 groszy na litrze.

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Skąd ta nagła zmiana? Wszystko zaczęło się na światowych rynkach ropy naftowej. Na początku tygodnia notowania ropy Brent gwałtownie spadły, co było bezpośrednią reakcją na deklaracje prezydenta Donalda Trumpa. Zapowiedział on możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i odblokowania strategicznej Cieśniny Ormuz jeszcze przed 6 sierpnia.

Taka deklaracja uspokoiła rynki i obniżyła cenę surowca. Krajowe rafinerie zareagowały niemal natychmiast, obniżając hurtowe ceny benzyny i oleju napędowego o ponad 45 groszy na litrze. Teraz ta obniżka z hurtu wreszcie zaczyna być widoczna na stacjach detalicznych.

Autogaz z rekordową przewagą nad benzyną

Warto też zwrócić uwagę na sytuację autogazu. Choć jego cena spadnie nieznacznie, to i tak jest on absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o oszczędności. Jak podkreślają analitycy Reflex, różnica w cenie między benzyną Pb95 a LPG osiągnęła właśnie historyczny poziom 4,42 zł na litrze.

To najwyższa przewaga cenowa autogazu wobec innych paliw w całej historii analiz prowadzonych przez biuro. Dla kierowców, którzy zainwestowali w instalację gazową, oznacza to jeszcze większe oszczędności na każdym przejechanym kilometrze.

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