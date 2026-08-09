Odkryj, jak połączyć dwa świadczenia z ZUS, aby zyskać nawet 866 zł miesięcznie dodatku do emerytury, co może znacząco poprawić Twój budżet.

Poznaj zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego oraz "500 plus dla niesamodzielnych", które mimo odrębnych kryteriów, mogą być pobierane jednocześnie.

Nie czekaj! Dowiedz się, kto kwalifikuje się do tych świadczeń i jakie kroki musisz podjąć, aby skorzystać z tej wyjątkowej możliwości wsparcia.

Dwa różne świadczenia, dwa zestawy zasad i łącznie nawet 866,68 zł miesięcznie. Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą w określonych sytuacjach jednocześnie otrzymywać dodatek pielęgnacyjny oraz świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie nazywane 500 plus dla niesamodzielnych.

Nie oznacza to jednak, że każdemu emerytowi ZUS dopisze do wypłaty prawie 900 zł. Każde ze świadczeń ma własne kryteria, a w przypadku świadczenia uzupełniającego znaczenie ma również wysokość innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Warto natomiast wiedzieć, że pobieranie dodatku pielęgnacyjnego nie wyklucza uzyskania dodatkowych 500 zł.

500 plus dla niesamodzielnych. Kto może dostać pieniądze?

Pierwszym ze świadczeń jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Maksymalnie wynosi ono 500 zł miesięcznie i jest przeznaczone dla pełnoletnich osób posiadających odpowiednie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Istotny jest limit dotyczący pobieranych świadczeń publicznych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w materiale źródłowym do końca lutego 2027 roku wynosi on 2687,67 zł brutto. Pełne 500 zł można otrzymać, jeżeli spełnione są warunki pozwalające na wypłatę świadczenia w maksymalnej wysokości. Po przekroczeniu odpowiedniego poziomu świadczenie jest zmniejszane według zasady „złotówka za złotówkę”. Co ważne, dodatek pielęgnacyjny nie jest uwzględniany przy ustalaniu tego limitu. Dzięki temu jego otrzymywanie nie zamyka drogi do świadczenia uzupełniającego.

Dodatek do emerytury wynosi 366,68 zł. Po 75. roku życia bez wniosku

Drugim elementem układanki jest dodatek pielęgnacyjny, który od 1 marca 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie. Przysługuje osobom mającym prawo do emerytury lub renty, które spełniają przewidziane prawem warunki. W przypadku seniorów kluczowa jest granica 75 lat. Po ukończeniu 75. roku życia ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu, dlatego emeryt nie musi składać w tej sprawie osobnego wniosku. Przed ukończeniem 75 lat sytuacja wygląda inaczej. O dodatek mogą ubiegać się osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Konieczne jest wówczas potwierdzenie spełnienia warunków odpowiednim orzeczeniem.

Nawet 866,68 zł miesięcznie. ZUS może wypłacać oba świadczenia

Najważniejsza informacja dla uprawnionych jest taka, że dodatek pielęgnacyjny i świadczenie uzupełniające można pobierać jednocześnie. Przy maksymalnej wysokości drugiego świadczenia rachunek wygląda następująco: 500 zł plus 366,68 zł, czyli 866,68 zł miesięcznie.

Nie jest to jednak dodatkowa kwota gwarantowana każdemu emerytowi ani każdej osobie z niepełnosprawnością. Prawo do obu wypłat trzeba rozpatrywać oddzielnie. W przypadku 500 plus dla niesamodzielnych konieczne jest m.in. spełnienie kryterium dotyczącego niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz zasad związanych z wysokością pobieranych świadczeń.

Senior, który ukończył 75 lat, może mieć już automatycznie doliczany dodatek pielęgnacyjny, ale świadczenie uzupełniające wymaga osobnego postępowania. Sam wiek nie daje do niego prawa.

Jak dostać dodatkowe pieniądze z ZUS? Potrzebne są dokumenty

Osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające powinna złożyć wniosek ESUN. Jeżeli nie posiada odpowiedniego orzeczenia, potrzebna może być również dokumentacja pozwalająca ZUS ocenić stan zdrowia, w tym zaświadczenie OL-9 wystawione przez lekarza oraz dokumentacja medyczna.

W przypadku dodatku pielęgnacyjnego dla osoby przed 75. rokiem życia konieczne jest wykazanie całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Samo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie oznacza automatycznie prawa do świadczenia z ZUS.

Dlatego przed złożeniem dokumentów warto sprawdzić, jakie orzeczenie się posiada i o które świadczenie można się ubiegać. Szczególnie istotne jest rozróżnienie obu dodatków: to odrębne formy wsparcia, ale po spełnieniu wymaganych warunków mogą trafić do jednej osoby w tym samym miesiącu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]