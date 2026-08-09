WARS, spółka kojarzona z kultowymi wagonami restauracyjnymi PKP, radykalnie zmienia kierunek, wchodząc w zupełnie nowy segment rynku.

Już po wakacjach uruchomią w Warszawie nowoczesny obiekt konferencyjno-noclegowy z 50 pokojami, celując w klientów biznesowych.

Czy ten pilotażowy projekt otworzy WARS-owi drogę do ogólnopolskiej sieci hoteli i jak wpłynie na przyszłość marki?

WARS chce zarabiać nie tylko na obsłudze pasażerów w pociągach. Spółka, której marka od dziesięcioleci kojarzy się przede wszystkim z wagonami restauracyjnymi i barowymi, przygotowuje się do wejścia w nowy segment rynku. Po wakacjach przy ul. Puławskiej w Warszawie ma ruszyć centrum konferencyjno-noclegowe zarządzane przez WARS Hotel i Catering.

Obiekt jest już na etapie pre-openingu. Jak przekazał PAP prezes WARS Radosław Groblewski, trwają rozmowy i podpisywanie umów dotyczących organizacji pierwszych wydarzeń. Nowa działalność ma być skierowana przede wszystkim do klientów biznesowych zainteresowanych konferencjami, szkoleniami i eventami.

To jednak może być dopiero początek. WARS traktuje warszawski obiekt jako projekt pilotażowy i nie wyklucza, że w przyszłości podobnych miejsc będzie więcej.

WARS otwiera hotel w Warszawie. Będzie 50 pokoi

Nowy obiekt znajduje się przy ul. Puławskiej i należy do Transportowego Dozoru Technicznego. Usługi noclegowe i konferencyjne były tam świadczone już wcześniej, ale teraz zarządzaniem zajmie się specjalnie powołana spółka WARS Hotel i Catering. Ma to pozwolić lepiej wykorzystać biznesowy potencjał nieruchomości.

Do dyspozycji gości będzie 50 pokoi – 46 standardowych oraz cztery apartamenty premium. W planach jest również uruchomienie restauracji.

WARS nie zamierza przy tym bezpośrednio konkurować z należącą do PKP spółką CS Natura Tour, która posiada dziesięć ośrodków wypoczynkowych. Jak tłumaczy Radosław Groblewski, oba biznesy mają być skierowane do innych klientów. Natura Tour koncentruje się na turystyce i wypoczynku, natomiast nowa spółka WARS ma celować głównie w rynek biznesowy.

To może być dopiero pierwszy hotel WARS-u

Uruchomienie obiektu w Warszawie ma przede wszystkim pokazać, czy nowy model biznesowy się sprawdzi. Jeśli tak się stanie, WARS nie wyklucza kolejnych inwestycji w działalność noclegową.

Grupa PKP dysponuje atrakcyjnym portfelem nieruchomości, którego właścicielem jest PKP S.A., co stwarza potencjał do rozwoju tego typu przedsięwzięć – powiedział PAP Radosław Groblewski.

Prezes zaznaczył, że na razie priorytetem pozostaje uruchomienie i rozwinięcie działalności przy Puławskiej. Dopiero wyniki pilotażu mają zdecydować o następnych krokach. W przyszłości noclegi mogłyby stać się również uzupełnieniem usług oferowanych pasażerom kolei.

Za wejściem WARS-u w nowy biznes stoi szersza strategia. W czerwcu powołano spółkę WARS Hotel i Catering, której zadaniem jest rozwijanie działalności poza sektorem kolejowym, m.in. poprzez usługi konferencyjne i cateringowe. Dywersyfikację biznesu WARS-u zapowiedziano wcześniej w strategii Grupy PKP do 2030 roku.

Nie tylko hotel. WARS otworzy nową restaurację

Noclegi nie są jedynym kierunkiem ekspansji. Obecnie WARS ma pięć restauracji oraz strefę na Dworcu Centralnym, wszystkie w Warszawie. W przyszłym roku dołączy do nich kolejny lokal – przy ul. Ogrodowej 48.

Zmiany mogą nastąpić także w strukturze właścicielskiej samej spółki. Obecnie 50,02 proc. akcji WARS należy do PKP Intercity, a 49,98 proc. do Skarbu Państwa. Zgodnie ze strategią Grupy PKP przewidywane jest przejęcie przez PKP Intercity wszystkich akcji należących obecnie do państwa. Prezes WARS zapewnia jednak, że ewentualne przetasowania właścicielskie nie oznaczają zniknięcia dobrze znanej marki.

Nazwa WARS pozostanie bez zmian – podkreślił Radosław Groblewski.

WARS działa od 1948 roku. Teraz szuka biznesu poza koleją

WARS funkcjonuje na rynku przewozów pasażerskich od 1948 roku. Dziś obsługuje m.in. 20 pociągów Pendolino, 50 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 35 wagonów restauracyjnych, 82 wagony barowe oraz 42 wagony sypialne.

Otwarcie centrum przy Puławskiej będzie więc dla firmy istotną zmianą: marka mocno związana z PKP Intercity chce zdobyć klientów także poza pociągami. Na razie zaczyna od Warszawy i segmentu biznesowego. Od powodzenia tego projektu będzie zależało, czy WARS pójdzie dalej w stronę działalności hotelowej.

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