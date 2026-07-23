Jedna cena dla wszystkich

PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz bagażu, roweru i psa. Od teraz za każdy z tych dodatków trzeba zapłacić 11,90 zł. W praktyce oznacza to, że jedni pasażerowie zyskają, a inni wyraźnie odczują zmiany w portfelu.

Największa podwyżka dotyczy przewozu bagażu. Do tej pory kosztował on 5,10 zł, teraz cena wzrosła do 11,90 zł, czyli o ponad 130 proc. Więcej zapłacą również rowerzyści – opłata wzrosła z 9,10 zł do 11,90 zł.

Dobra wiadomość dla właścicieli psów

Na zmianach zyskają za to osoby podróżujące z czworonogami. Bilet na przewóz psa potaniał z 15,20 zł do 11,90 zł, czyli o blisko 22 proc.

Nie każdy właściciel psa będzie jednak musiał kupować dodatkowy bilet. Jeśli zwierzę jest niewielkie i podróżuje w transporterze ustawionym na kolanach lub w miejscu przeznaczonym na bagaż, opłata nie obowiązuje. Większy pies musi być prowadzony na smyczy, mieć założony kaganiec, a opiekun powinien posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Za bilet u konduktora dopłacisz

PKP Intercity przypomina, że rower można przewieźć tylko w pociągach wyposażonych w specjalne miejsca. Jeśli jednoślad można złożyć i potraktować jak zwykły bagaż, dodatkowa opłata nie będzie naliczana.

Warto też pamiętać o zakupie biletu przed podróżą. Osoby, które zrobią to dopiero u konduktora, zapłacą nie tylko za przewóz roweru, psa czy bagażu, ale również 20 zł opłaty pokładowej. W sezonie wakacyjnym taka nieuwaga może więc kosztować znacznie więcej, niż wielu pasażerów się spodziewa.

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