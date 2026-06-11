„Bilet Przyjaźni” po Polsce i Niemczech

Młodzi Polacy mogą szykować walizki. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił porozumienie z Niemcami w sprawie wyjątkowego projektu kolejowego. W planach jest rozdanie aż 60 tysięcy darmowych biletów, które pozwolą podróżować pociągami po Polsce i Niemczech.

60 tysięcy darmowych biletów do rozdania

Informację przekazał minister infrastruktury podczas spotkania unijnych ministrów transportu w Luksemburgu. Jak ujawnił, udało się osiągnąć porozumienie z niemieckim ministrem transportu Patrickiem Schniederem.

Efektem rozmów ma być uruchomienie Polsko-Niemieckiego Biletu Przyjaźni. To program skierowany do młodych ludzi, którzy chcą poznawać sąsiednie kraje i podróżować koleją.

Kto będzie mógł skorzystać?

Projekt jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 27. roku życia. To właśnie oni będą mogli ubiegać się o bezpłatne bilety.

Jak zapowiedział minister Klimczak, jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony konkurs, w ramach którego będzie można zdobyć darmowy przejazd.

Tydzień podróżowania bez żadnych opłat

Nagroda nie będzie symboliczna. Zwycięzcy otrzymają bilet umożliwiający aż siedem dni bezpłatnego podróżowania pociągami po Polsce i Niemczech.

To oznacza możliwość odwiedzenia nie tylko Berlina, ale także wielu innych miast po obu stronach granicy bez konieczności kupowania kolejnych biletów.

Niemcy już to sprawdzili

Pomysł nie jest nowy. Inicjatywa została wzorowana na Niemiecko-Francuskim Bilecie Przyjaźni, który wystartował w 2023 roku.

Według ministra rozwiązanie okazało się dużym sukcesem, dlatego Polska postanowiła wykorzystać ten model we współpracy z Niemcami.

Czy to dopiero początek podróżowania?

Jeśli projekt spotka się z dużym zainteresowaniem, możliwe są kolejne edycje i nowe kierunki. Minister Klimczak nie ukrywa, że w przyszłości podobny program mógłby zostać uruchomiony także wspólnie z Francją.

Dla młodych ludzi oznacza to coraz więcej okazji do taniego, a czasem nawet całkowicie darmowego podróżowania po Europie.

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