Operatorzy systemu kaucyjnego wprowadzają butelkomaty zwracające kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, eliminując bony i konieczność wizyty w kasie.

W ciągu kilku lat w Polsce stanie kilka tysięcy butelkomatów nowej generacji, które pojawią się głównie na osiedlach, w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Planowane są również bardziej zaawansowane urządzenia, które umożliwią zwrot wielu opakowań jednocześnie, zwiększając wygodę użytkowania.

Te innowacje mają na celu znaczące usprawnienie obecnego systemu kaucyjnego, który do końca czerwca zebrał już ponad 2,3 mld opakowań.

Butelkomaty staną pod domem jak paczkomaty! Zwrot bezpośrednio na konto

Wrzucasz butelki do automatu w sklepie, maszyna wypluwa papierowy bon, a potem i tak musisz iść do kasy, żeby zamienić go na gotówkę lub wykorzystać przy zakupach. To rozwiązanie, choć działa, bywa po prostu niewygodne. Wygląda na to, że jego koniec jest bliski.

Zgodnie z zapowiedziami resortu klimatu i środowiska, operatorzy systemu kaucyjnego wprowadzają rozwiązanie, które ma wszystko uprościć. Chodzi o butelkomaty, które zwracają pieniądze za opakowania bezpośrednio na kartę płatniczą. Wystarczy przyłożyć kartę do czytnika, a kaucja w ciągu chwili trafi na twoje konto. Bez żadnych kuponów i stania w kolejce.

Zwrot kaucji na kartę płatniczą to odpowiedź na niedogodności związane z realizacją papierowych bonów w sklepach. Takie automaty już są instalowane, na razie głównie w dużych miastach, ale to dopiero początek. Poza zwrotem na kartę, operatorzy pracują też nad innymi formami, takimi jak przelew przez aplikację mobilną.

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Gdzie staną nowe butelkomaty? Tysiące maszyn na osiedlach w całej Polsce

Największą zmianą, poza samą formą zwrotu pieniędzy, będzie lokalizacja nowych maszyn. Nie będą one stały już tylko w sklepach. Operatorzy zapowiadają, że w ciągu najbliższych kilku lat w Polsce pojawi się kilka tysięcy automatów ustawionych na osiedlach, przy terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Jeden z operatorów, firma Kaucja.pl, już teraz instaluje około 15 takich urządzeń tygodniowo. Jak wskazuje Dariusz Dworzecki z Kaucja.pl, tylko w Warszawie i okolicach ma stanąć ponad 500 takich maszyn, a w perspektywie 3-4 lat w całej Polsce nawet 4 tysiące.

Po osiągnięciu poziomu około 120 aktywnych automatów w Warszawie, projekt będzie rozszerzany na kolejne duże miasta, w tym Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków oraz region Śląska. Oznacza to, że rozwiązania umożliwiające bezpośredni zwrot kaucji na konto lub kartę będą stopniowo coraz szerzej dostępne – informuje Dariusz Dworzecki.

Swoje urządzenia stawia także operator PolKa, m.in. w Zamościu i na warszawskiej Białołęce. Nowe butelkomaty na osiedlach mają sprawić, że oddawanie opakowań będzie tak proste, jak wyrzucanie śmieci. Co więcej, PolKa planuje także uruchomienie maszyn, do których będzie można wrzucić wiele opakowań jednocześnie, co jeszcze bardziej przyspieszy cały proces. Zygmunt Ochał z Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka zwraca jednak uwagę, że takie zaawansowane automaty są droższe i większe, więc ich pojawienie się będzie zależało od konkretnej lokalizacji.