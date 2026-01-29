Bruksela chce aż 11 typów śmieci do segregacji! Minister: "To wstępne założenia"

Unia Europejska planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian w systemie segregacji odpadów, obejmujących aż 11 różnych koszy.

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie systemów segregacji w całej UE i zwiększenie poziomu recyklingu.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapewnia, że Polska będzie dążyć do wdrożenia najlepszych rozwiązań dla obywateli.

W raporcie Joint Research Centre (JRC), wewnętrznej służby badawczej i naukowej Komisji Europejskiej pojawiła się rozporządzenie Packaging and Packaging Waste Regulation, które ma uporządkować gospodarkę odpadami komunalnymi.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl według unijnego planu, nowe przepisy mają wprowadzić aż 11 kolorów pojemników do segregacji odpadów. Ułatwić ma to 20 różnych oznaczeń na opakowaniach.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przyznała w rozmowie z Eską, że na razie, to dopiero wstępne założenia.

- Jesteśmy absolutnie na jakichś wstępnych planach. Wychodzę z założenia prostego. Im mniej zmian, a więcej edukacji i konsekwencji w działaniu, tym szybciej uporządkujemy kwestie odpadowe również w naszym kraju. Dlatego teraz z pełną determinacją wdrażamy system kaucyjny, który ma nam poprawić zbiórkę odpadów po opakowaniach do napojów typu PET i puszki. Na tym się tutaj w Polsce obecnie skupiamy - powiedziała minister klimatu i środowiska.

Gdyby przepisy miały wejść w formie obecnego raportu, mielibyśmy 11 kolorów pojemników według raportu JRC:

Kolor opakowania Frakcja śmieci niebieski papier, karton zielony szkło bezbarwne, kolorowe, zielone, brązowe żółty plastik twardy, miękki pomarańczowy kartony po napojach, papier (kompozyt A i B) szary metal brązowy odpady kompostowalne z domów i przemysłowe różowy tekstylia błękitny ceramika jasnobrązowy drewno, korek czerwony odpady niebezpieczne fioletowy odpady zmieszane

Europejczycy mylą się przy wyrzucaniu śmieci. Więc frakcji będzie więcej

UE argumentuje, że różnorodność lokalnych systemów segregacji powoduje, że trudności z oddzielaniem frakcji śmieci mają zarówno mieszkańcy, jak i firmy przetwarzające śmieci. Celem reform jest zwiększenie poziomu recyklingu.

Według analiz JRC wiele osób nie wie, do którego z koszów wyrzucić opakowania, a sieci wyrzucone do nieprawidłowego pojemnika zmniejszają szanse na ich skuteczny recykling. Problem ma dotyczyć wszystkich krajów członkowskich UE.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapytana przez Eskę, czy 11 frakcji to nie jest za dużo odpowiedziała:

- Nie znam szczegółów prac nad tymi rozwiązaniami prawnymi. Natomiast często te wstępne plany ostatecznie bardzo często ewoluują również na poziomie Brukseli. Więc będziemy na pewno też pracować tak, by wypracować rozwiązania najlepsze i też wygodne dla naszych obywateli - zapowiedziała minister klimatu i środowiska.

Czy przepisy wejdą w życie w Polsce?

Rozporządzenie nie jest dyrektywą, więc nie wymaga implementacji w państwach członkowskich - jednak zacznie obowiązywać od 12 sierpnia 2026 roku. Raport ma być punktem wyjścia dla decyzji unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska. Etykiety informujące o składzie materiałowym pojawią się już w 2028 roku. Wdrożenie niektórych zasad ma potrwać aż do 2040 roku.

Czy Polska również wdroży przepisy? Hennig-Kloska zapowiedziała, że "my zawsze staramy się wdrażać prawa unijne, jeżeli ono staje się faktem".

Obecnie w Polsce właściciele nieruchomości mają obowiązek segregowania odpadów zgodnie z przepisami ustalonymi przez gminę. W większości gmin segreguje się frakcje takie jak papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio-odpady, oraz odpady zmieszane. Ponadto od 1 stycznia 2026 roku nie wolno wyrzucać zużytej odzieży i tekstyliów do pojemników na odpady zmieszane, należy je oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, lub do pojemników na tekstylia. Podobnie w przypadku odpadów budowlanych, które wyrzucany do zamówionego kontenera, lub również do PSZOK.

