Inicjatywa pojawiła się podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. organizacji zdrowia. Poseł Patryk Wicher z Prawa i Sprawiedliwości zaproponował wprowadzenie waloryzowanego dodatku emerytalnego w wysokości 200–300 zł miesięcznie dla honorowych krwiodawców.

Według posła byłoby to symboliczne docenienie wieloletniego zaangażowania dawców. Kluczowe słowo to właśnie „wieloletnie” – na świadczenie mogliby liczyć tylko ci, którzy przez lata regularnie oddawali krew.

Pomysł zyskał poparcie środowisk związanych z publiczną służbą krwi.

Ministerstwo Zdrowia: ryzyko większe niż korzyści

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia nie podzielają entuzjazmu. Magdalena Kramska, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa, podkreśliła wprost: każda decyzja o rozszerzeniu katalogu przywilejów dla krwiodawców musi być wyjątkowo ostrożna.

Resort obawia się, że zbyt wysokie benefity finansowe mogłyby zmienić motywacje dawców. Innymi słowy – ludzie mogliby zacząć oddawać krew dla pieniędzy, a nie z altruizmu. To zaś podważałoby fundament całego systemu publicznej służby krwi, opartego na dobrowolności.

Ministerstwo przyznało, że analizowało również inny pomysł – ulg kolejowych dla krwiodawców. Ten jednak również napotkał przeszkodę: wysokie koszty i brak gwarancji stabilnego finansowania.

Jakie przywileje mają dziś honorowi krwiodawcy?

Choć nowy dodatek 300 plus dla krwiodawców pozostaje na razie w sferze pomysłów, obecne przywileje są już całkiem konkretne. Honorowi dawcy krwi mogą liczyć na:

dzień wolny od pracy w dniu oddania krwi oraz następnego dnia,

posiłek regeneracyjny po donacji,

zwrot kosztów dojazdu do centrum krwiodawstwa,

odliczenie darowizny od podatku.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mają dodatkowo prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz do bezpłatnych leków objętych wykazami refundacyjnymi.

Na razie trudno o optymizm. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza co prawda przeglądu obecnych uprawnień, ale wyraźnie zastrzega – bez założenia, że przegląd ten ma prowadzić do wprowadzenia nowych świadczeń pieniężnych.

Pomysł jest więc na etapie sejmowej dyskusji. Bez poparcia resortu jego szanse na szybką realizację są niewielkie.