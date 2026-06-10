Unia Europejska wprowadza nowe zasady

To temat, który wywołuje ogromne emocje wśród milionów kierowców. Unia Europejska finalizuje właśnie zmiany dotyczące praw jazdy. W centrum uwagi znaleźli się seniorzy.

Wiele osób zadaje sobie pytania: czy osoby starsze będą musiały częściej przechodzić badania lekarskie? I czy po przekroczeniu określonego wieku łatwiej będzie stracić uprawnienia?

Koniec bezterminowego prawa jazdy

Bruksela nie ukrywa swoich planów. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i realizacja programu „Wizja Zero”, który zakłada niemal całkowite wyeliminowanie śmiertelnych wypadków do 2050 roku.

Nowe przepisy przewidują, że standardowa ważność prawa jazdy wyniesie 15 lat. Jeżeli dokument będzie jednocześnie pełnił funkcję dowodu tożsamości, termin może zostać skrócony do 10 lat. Kierowcy ciężarówek i autobusów nadal będą musieli odnawiać uprawnienia co 5 lat.

Granica wieku przesunięta. Ważna decyzja Parlamentu Europejskiego

Największe emocje wzbudził pomysł obowiązkowych badań lekarskich dla starszych kierowców. Początkowo Komisja Europejska chciała, aby seniorzy regularnie przechodzili kontrole zdrowia co pięć lat.

Ostatecznie europosłowie wybrali łagodniejsze rozwiązanie. Zamiast granicy 50 lat pojawił się wiek 65 lat. Co ważne, państwa członkowskie nie będą miały obowiązku skracania ważności praw jazdy seniorów. Otrzymają jedynie taką możliwość.

To oznacza, że ostateczne decyzje dotyczące polskich kierowców zapadną w Warszawie, a nie w Brukseli.

Badania wzroku i serca obowiązkowe

Nowe przepisy przewidują również kontrolę stanu zdrowia przy wydawaniu lub odnawianiu prawa jazdy. Szczególną uwagę lekarze mają zwracać na wzrok oraz choroby układu krążenia.

Jednocześnie kraje Unii Europejskiej będą mogły zdecydować, że zamiast wizyty lekarskiej kierowca złoży specjalne oświadczenie o swoim stanie zdrowia. Czy Polska skorzysta z tej możliwości? Tego jeszcze nie wiadomo.

Po 75. roku życia zaczynają się problemy

Eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego podkreślają, że sam wiek nie powinien automatycznie przesądzać o zdolności do prowadzenia samochodu. Nie da się jednak ukryć, że z biegiem lat sprawność kierowców maleje.

– Największe zmiany czasu reakcji występują po 50. roku życia oraz po 65. roku życia. Osoby po 75. roku życia mają nawet dwukrotnie dłuższy czas reakcji niż młodsi kierowcy – wskazuje dr Ewa Odachowska-Rogalska z Instytutu Transportu Samochodowego.

Problemy pojawiają się zwłaszcza na skrzyżowaniach. Seniorzy potrzebują znacznie więcej czasu na ocenę sytuacji drogowej, a gorszy wzrok i słabsza ocena odległości zwiększają ryzyko błędów.

Alarmujące dane policji

Statystyki za 2025 rok pokazują, że kierowcy po 60. roku życia spowodowali aż 3866 wypadków. W tych zdarzeniach zginęło 339 osób, a ponad 4300 zostało rannych.

Seniorzy zajmują obecnie trzecie miejsce pod względem liczby spowodowanych wypadków. Wyprzedzili już najmłodszych kierowców w wieku 18–24 lata.

Jeszcze bardziej niepokoją dane dotyczące rowerzystów. To właśnie osoby po sześćdziesiątce odpowiadały za największą liczbę wypadków wśród wszystkich grup wiekowych. Seniorzy byli także najliczniejszą grupą ofiar śmiertelnych na polskich drogach.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Kierowcy nie muszą jeszcze szykować się na rewolucję. Po ostatecznym zatwierdzeniu nowych przepisów państwa członkowskie dostaną aż cztery lata na ich wdrożenie.

W praktyce oznacza to, że nowe zasady zaczną obowiązywać najwcześniej w latach 2028–2029. Wtedy okaże się również, czy Polska zdecyduje się na częstsze badania dla kierowców po 65. roku życia.

UWAGA, KIEROWCY! MINISTER INFRASTRUKTURY O NOWYCH ZASADACH | poranna rozmowa VOX FM