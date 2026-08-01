Renta wypadkowa to świadczenie rekompensujące utracone dochody i zwiększone potrzeby po wypadku, za który odpowiada inna osoba lub ubezpieczyciel.

Przysługuje, gdy wypadek spowoduje utratę zdolności do pracy, zwiększone potrzeby (np. leczenie i rehabilitacja) lub zmniejszone perspektywy życiowe.

Wysokość renty z ZUS ma ustalone minima (np. 2374,19 zł), natomiast z ubezpieczenia prywatnego zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia.

Kluczowe jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.

Renta wypadkowa. Wsparcie po nieszczęśliwym zdarzeniu

Renta wypadkowa jest formą odszkodowania. Przysługuje Ci, jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, za który odpowiedzialność ponosi inna osoba lub instytucja, lub jeśli miałeś wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Renta wypadkowa może być wypłacana przez:

* Ubezpieczyciela sprawcy wypadku: Jeśli np. uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, za który odpowiedzialność ponosi kierowca posiadający polisę OC, to z jego ubezpieczenia OC może zostać wypłacona renta.

* Twojego ubezpieczyciela: Jeśli masz wykupioną polisę NNW lub polisę na życie z rozszerzeniem o trwały uszczerbek na zdrowiu, możesz ubiegać się o rentę z własnego ubezpieczenia.

* Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS): W przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Kiedy przysługuje renta wypadkowa?

Renta wypadkowa może być przyznana, jeśli w wyniku wypadku:

* Utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. Oznacza to, że nie możesz wykonywać swojej dotychczasowej pracy lub musisz pracować mniej, co przekłada się na niższe dochody.

* Zwiększyły się Twoje potrzeby. Na przykład musisz ponosić koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu ortopedycznego, czy dostosowania mieszkania do Twoich nowych potrzeb.

* Zmniejszyły się Twoje widoki na przyszłość. Dotyczy to np. młodych osób, które w wyniku wypadku nie będą mogły podjąć wymarzonej pracy.

Ile wynosi renta wypadkowa?

Najniższa renta wypadkowa z ZUS wynosi 2 374,19 zł miesięcznie dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz 1 780,64 zł miesięcznie dla osoby częściowo niezdolnej do pracy. Indywidualna kwota może być wyższa, ponieważ zależy od zarobków i stażu pracy.

Wysokość renty wypłacanej przez ubezpieczyciela (OC lub ubezpieczenie prywatne) nie jest stała, lecz zależy od: utraconych zarobków (różnica między dochodem sprzed i po wypadku) i koszów leczenia i opieki (zwiększone potrzeby)

Bierze się pod uwagę różnicę między dochodami, które osiągałbyś, gdyby nie wypadek, a tymi, które jesteś w stanie osiągnąć po wypadku. Do tego dolicza się koszty związane ze zwiększonymi potrzebami. Na przykład, jeśli przed wypadkiem zarabiałeś/zarabiałaś 4000 zł, a po wypadku możesz zarobić tylko 2000 zł, renta może pokryć różnicę 2000 zł, plus np. 500 zł na leki i rehabilitację. Często renta wypadkowa jest przyznawana dożywotnio, szczególnie w przypadku trwałego inwalidztwa.

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Renty wypadkowe, wypłacane jako odszkodowanie za szkody na osobie (np. z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku), są co do zasady zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to ważna informacja, ponieważ oznacza, że otrzymujesz pełną kwotę renty, bez potrąceń podatkowych. To istotna różnica, która podkreśla odszkodowawczy charakter tego świadczenia.

W przypadku renty wypadkowej, aby ubiegać się o świadczenie, musisz udokumentować związek przyczynowy między wypadkiem a uszczerbkiem na zdrowiu. Zbieraj wszystkie dokumenty medyczne, rachunki za leczenie i rehabilitację oraz dowody utraconych dochodów. Bez solidnej dokumentacji proces dochodzenia renty może być znacznie utrudniony.

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