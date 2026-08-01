Świadczenia od ubezpieczyciela. Kto może dostać rentę wypadkową?

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-08-01 9:38

Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń? Renta od ubezpieczyciela to narzędzie, które może zapewnić Ci regularne wypłaty. Jej celem jest zrekompensowanie utraconych dochodów lub pokrycie zwiększonych potrzeb wynikających z wypadku.

Dłoń osoby trzymającej banknoty o nominałach 100 i 200 złotych. O rentach wypadkowych przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Getty Images Dłoń trzymająca plik banknotów, w tym 100 zł i 200 zł, symbolizująca świadczenia pieniężne takie jak renta z tytułu niezdolności do pracy. Prognozowane kwoty i zasady wypłat w 2026 roku, o których można przeczytać na Super Biznes.
  • Renta wypadkowa to świadczenie rekompensujące utracone dochody i zwiększone potrzeby po wypadku, za który odpowiada inna osoba lub ubezpieczyciel.
  • Przysługuje, gdy wypadek spowoduje utratę zdolności do pracy, zwiększone potrzeby (np. leczenie i rehabilitacja) lub zmniejszone perspektywy życiowe.
  • Wysokość renty z ZUS ma ustalone minima (np. 2374,19 zł), natomiast z ubezpieczenia prywatnego zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia.
  • Kluczowe jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.

Renta wypadkowa. Wsparcie po nieszczęśliwym zdarzeniu

Renta wypadkowa jest formą odszkodowania. Przysługuje Ci, jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, za który odpowiedzialność ponosi inna osoba lub instytucja, lub jeśli miałeś wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Renta wypadkowa może być wypłacana przez:

* Ubezpieczyciela sprawcy wypadku: Jeśli np. uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, za który odpowiedzialność ponosi kierowca posiadający polisę OC, to z jego ubezpieczenia OC może zostać wypłacona renta.

* Twojego ubezpieczyciela: Jeśli masz wykupioną polisę NNW lub polisę na życie z rozszerzeniem o trwały uszczerbek na zdrowiu, możesz ubiegać się o rentę z własnego ubezpieczenia.

* Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS): W przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Kiedy przysługuje renta wypadkowa?

Renta wypadkowa może być przyznana, jeśli w wyniku wypadku:

* Utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. Oznacza to, że nie możesz wykonywać swojej dotychczasowej pracy lub musisz pracować mniej, co przekłada się na niższe dochody.

* Zwiększyły się Twoje potrzeby. Na przykład musisz ponosić koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu ortopedycznego, czy dostosowania mieszkania do Twoich nowych potrzeb.

* Zmniejszyły się Twoje widoki na przyszłość. Dotyczy to np. młodych osób, które w wyniku wypadku nie będą mogły podjąć wymarzonej pracy.

Ile wynosi renta wypadkowa?

Najniższa renta wypadkowa z ZUS wynosi 2 374,19 zł miesięcznie dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz 1 780,64 zł miesięcznie dla osoby częściowo niezdolnej do pracy. Indywidualna kwota może być wyższa, ponieważ zależy od zarobków i stażu pracy.

Wysokość renty wypłacanej przez ubezpieczyciela (OC lub ubezpieczenie prywatne) nie jest stała, lecz zależy od: utraconych zarobków (różnica między dochodem sprzed i po wypadku) i koszów leczenia i opieki (zwiększone potrzeby)

Bierze się pod uwagę różnicę między dochodami, które osiągałbyś, gdyby nie wypadek, a tymi, które jesteś w stanie osiągnąć po wypadku. Do tego dolicza się koszty związane ze zwiększonymi potrzebami. Na przykład, jeśli przed wypadkiem zarabiałeś/zarabiałaś 4000 zł, a po wypadku możesz zarobić tylko 2000 zł, renta może pokryć różnicę 2000 zł, plus np. 500 zł na leki i rehabilitację. Często renta wypadkowa jest przyznawana dożywotnio, szczególnie w przypadku trwałego inwalidztwa.

Zbierz dokumenty

Renty wypadkowe, wypłacane jako odszkodowanie za szkody na osobie (np. z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku), są co do zasady zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to ważna informacja, ponieważ oznacza, że otrzymujesz pełną kwotę renty, bez potrąceń podatkowych. To istotna różnica, która podkreśla odszkodowawczy charakter tego świadczenia.

W przypadku renty wypadkowej, aby ubiegać się o świadczenie, musisz udokumentować związek przyczynowy między wypadkiem a uszczerbkiem na zdrowiu. Zbieraj wszystkie dokumenty medyczne, rachunki za leczenie i rehabilitację oraz dowody utraconych dochodów. Bez solidnej dokumentacji proces dochodzenia renty może być znacznie utrudniony.

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