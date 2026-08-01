Hurtowe ceny paliw 01.08.2026. Benzyna mocno w dół, diesel nadal drożeje

Ceny hurtowe paliw na 01.08.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Sytuacja na rynku hurtowym jest dziś wysoce dynamiczna, co ma związek z nowymi cennikami opublikowanymi przez czołowe rafinerie na początku miesiąca. Poniżej prezentujemy dzisiejsze ceny netto paliw (w zł na 1000 litrów, tj. za metr sześcienny) w ofercie poszczególnych graczy:

Orlen: Pb95 - 5738 zł, Pb98 - 6437 zł, ON - 6696 zł

Pb95 - 5738 zł, Pb98 - 6437 zł, ON - 6696 zł Aramco: Pb95 - 5737 zł, Pb98 - 6436 zł, ON - 6691 zł

Pb95 - 5737 zł, Pb98 - 6436 zł, ON - 6691 zł BP Europa: Pb95 - 5788 zł, Pb98 - 6489 zł, ON - 6669 zł (brak aktualizacji na 1 sierpnia, obowiązują stawki z 31 lipca)

Analiza bieżących cenników pokazuje, że najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) w swojej ofercie posiada dzisiaj Aramco. W przypadku oleju napędowego najniższą stawką wykazuje się obecnie BP Europa (6669 zł/m³), jednak wynika to wyłącznie z faktu braku nowej aktualizacji cennika na dzień 1 sierpnia. Wśród dostawców, którzy opublikowali już dzisiejsze taryfy, najtańszego diesla również znajdziemy w hurtowniach Aramco.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Po serii wahań w końcówce miesiąca, w tym niewielkich obniżkach z 29 lipca i następujących po nich podwyżkach 30 oraz 31 lipca, pierwszy dzień sierpnia przynosi zauważalne rozwarstwienie trendów dla poszczególnych rodzajów paliw.

W ujęciu dobowym (porównując z ostatnimi cennikami z 31 lipca) to Orlen dokonał najgłębszej obniżki na rynku benzyn. Rodzimy gigant ściął cenę Pb95 o 50 zł na metrze sześciennym, a stawkę za Pb98 o całe 52 zł. Aramco podążyło niemal identycznym tropem, korygując swój cennik w dół o 49 zł dla Pb95 i 51 zł dla Pb98. Zupełnie inną trajektorię obrał jednak olej napędowy. W tym segmencie największą podwyżkę zanotowano w ofercie Aramco – w górę o 31 zł/m³. Orlen podniósł stawkę za metr sześcienny ON o 27 zł. Przekładając te wartości na dystrybutory detaliczne: w hurcie litr benzyny potaniał dziś o około 5 groszy, podczas gdy litr diesla podrożał o blisko 3 grosze.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Dzisiejsze mieszane ruchy cenowe w polskim hurcie to klasyczne odzwierciedlenie nerwowości panującej na giełdach światowych. Notowania ropy Brent charakteryzują się skrajnie wysoką zmiennością, podyktowaną trudną sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie. Chociaż w ujęciu tygodniowym ropa spektakularnie potaniała o 11 procent ze względu na nadzieje na uspokojenie napięć wokół Cieśniny Ormuz, wczorajsza sesja przyniosła nagłe, 3-procentowe odbicie, windując baryłkę do poziomu blisko 89,70 USD. Dopóki globalne dostawy z Zatoki Perskiej nie ustabilizują się na stałe, tego typu wstrząsy będą błyskawicznie windować cenniki krajowych rafinerii, z czym mamy dziś do czynienia na deficytowym rynku oleju napędowego.

Przed jeszcze bardziej drastycznym scenariuszem cenowym ratuje nas silny złoty. W minionym tygodniu kurs USD/PLN spadł o 1,9 procent do pułapu około 3,74 PLN i wykazał się stabilnością na wczorajszej sesji. Polska waluta działa jak stabilizator – kompensuje wyższe ceny ropy poprzez obniżenie kosztów importu, co stworzyło przestrzeń na dzisiejsze obniżki cen hurtowych benzyny. To umocnienie okazało się jednak niewystarczające, by całkowicie zahamować wzrosty diesla. Kaskada zjawisk globalnych spotyka się u nas ze skomplikowanymi uwarunkowaniami wewnętrznymi. Należy wziąć pod uwagę powrót do 23-procentowego VAT-u po czerwcowym wygaśnięciu tzw. pakietu CPN oraz rekordowe marże rafinerii. Te czynniki doprowadziły już ceny diesla w detalu na skraj psychologicznej granicy 8 złotych za litr.

Należy pamiętać, że stacje paliw reagują na decyzje w hurcie z kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsze wyraźne obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie benzyny jeszcze w tym tygodniu, natomiast dalsze zwyżki notowań diesla oznaczają, że kierowcy aut z silnikiem wysokoprężnym na spadki rachunków za tankowanie będą musieli poczekać znacznie dłużej.