Drożyzna wraca z impetem! Drogie paliwa nakręciły inflację w Polsce

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
PAP
PAP
2026-07-31 9:40

Inflacja w lipcu 2026 roku wyniosła 3,0 proc. rok do roku. Najnowsze dane GUS pokazują, że za wzrostem stoją przede wszystkim galopujące ceny paliw. W skali jednego miesiąca podrożały one aż o 13,9 proc. Jest też dobra wiadomość: na sklepowych półkach wciąż tanieje żywność.

Pylon stacji paliw Circle K z cenami powyżej 7 złotych. O wzroście inflacji przez ceny paliw pisze SE Superbiz.
Autor: Paweł Dąbrowski
  • Inflacja w lipcu 2026 roku wyniosła 3,0% rok do roku, co stanowi przyspieszenie w porównaniu do czerwca (2,5%).
  • Głównym motorem wzrostu cen były paliwa, które podrożały aż o 15,8% rok do roku i o 13,9% w ujęciu miesiąc do miesiąca.
  • Dobrą wiadomością dla portfeli Polaków jest spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych o 0,4% rok do roku.
  • Pełne, szczegółowe dane dotyczące inflacji za lipiec zostaną opublikowane przez GUS 13 sierpnia.

Ile wyniosła inflacja w lipcu 2026 roku?

Znamy najnowsze dane dotyczące wzrostu cen w Polsce. Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w lipcu 2026 roku wyniosła 3,0 proc. w ujęciu rocznym. To oznacza, że za ten sam koszyk produktów i usług płacimy dziś średnio o 3,0 proc. więcej niż w lipcu 2025 roku.

Odczyt jest zgodny z wcześniejszymi prognozami analityków rynkowych, więc nie stanowi dużego zaskoczenia dla ekonomistów. Warto jednak zauważyć, że inflacja przyspieszyła w porównaniu z poprzednim miesiącem. W czerwcu 2026 roku roczny wskaźnik wynosił 2,5 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny w lipcu wzrosły o 0,8 proc.

Co najbardziej podrożało? Ceny paliw głównym winowajcą

Choć ogólny wskaźnik inflacji może nie wydawać się alarmujący, to diabeł tkwi w szczegółach. A te są bolesne, zwłaszcza dla kierowców. To właśnie na stacjach benzynowych Polacy najmocniej odczuli wzrost cen. Głównym motorem wzrostu cen w lipcu były paliwa do prywatnych środków transportu, które podrożały aż o 15,8 proc. rok do roku.

Jeszcze bardziej szokujący jest wzrost w skali jednego miesiąca. W porównaniu z czerwcem za tankowanie płaciliśmy średnio o 13,9 proc. więcej. To ogromna zmiana, szczególnie że jeszcze w czerwcu ceny na pylonach spadały (o 7,4 proc. miesiąc do miesiąca). Lipcowy skok cen paliw niemal w pojedynkę odpowiada za przyspieszenie inflacji.

Ceny żywności spadają. Co to oznacza dla portfeli Polaków?

Jest jednak i dobra wiadomość, która przyniesie ulgę wielu gospodarstwom domowym. W czasie gdy kierowcy z niepokojem patrzą na dystrybutory, na sklepowych półkach widać lekką stabilizację. Z danych GUS wynika, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych w lipcu 2026 roku spadły o 0,4 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

To już kolejny miesiąc, kiedy w tej kluczowej dla budżetów domowych kategorii notujemy niewielkie spadki. W porównaniu z czerwcem ceny jedzenia i napojów spadły o 0,8 proc. To właśnie tańsza żywność w dużej mierze zrównoważyła potężny wzrost cen paliw, utrzymując ogólny wskaźnik inflacji na poziomie 3,0 proc.

Co dalej z inflacją? Pełne dane już wkrótce

Lipcowy odczyt inflacji na poziomie 3,0 proc. potwierdza, że presja cenowa w gospodarce wciąż się utrzymuje, choć jej źródła się zmieniają. Stabilne pozostają natomiast ceny nośników energii (prąd, gaz), które w skali roku wzrosły o 4,0 proc., a w skali miesiąca zaledwie o 0,1 proc.

Warto pamiętać, że dzisiejsze dane GUS to tzw. szybki szacunek. Pełny, szczegółowy raport, który pokaże, jak zmieniały się ceny konkretnych produktów i usług, Główny Urząd Statystyczny opublikuje 13 sierpnia. Wtedy dowiemy się więcej o tym, co dokładnie, oprócz paliwa, napędzało wzrost cen w środku lata. Jedno jest pewne: wakacyjne podróże samochodem w 2026 roku okazały się znacznie droższe, niż można było zakładać jeszcze miesiąc temu.

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Składnik wskaźnika inflacji Lipiec 2026 Czerwiec 2026
rdr (%) mdm (%) rdr (%) mdm (%)
INFLACJA OGÓŁEM 3,0 0,8 2,5 -0,5
Żywność i napoje bezalkoholowe -0,4 -0,8 -0,2 -0,7
Energia elektryczna, gaz i inne paliwa 4,0 0,1 4,8 -0,4
Paliwa i smary do prywatnych środków transportu 15,8 13,9 5,3 -7,4
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