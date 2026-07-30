Skolim, znany z konkurencyjnych cen paliw, wprowadza nietypowy produkt, by utrzymać swoją strategię niskich marż i zapewnić klientom najlepsze oferty.

Do sprzedaży trafił charakterystyczny różowy kanister z logo artysty, który ma symbolizować wsparcie dla jego stacji i pomóc w utrzymaniu atrakcyjnych cen benzyny.

Sprawdź, ile kosztuje ten unikatowy gadżet, gdzie go kupić i czy rzeczywiście może on wpłynąć na przyszłe ceny paliw na stacji Skolima!

Jeszcze kilka miesięcy temu o stacji paliw Skolima mówiło się głównie za sprawą konkurencyjnych cen. Teraz wokalista znów przyciągnął uwagę kierowców, ale tym razem nie promocją na benzynę, lecz nowym produktem. Do sprzedaży trafiły charakterystyczne różowe kanistry z logo artysty, które – jak przekonuje – mają być symbolicznym wsparciem dla prowadzonego przez niego biznesu paliwowego. Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, nie ukrywa, że chce utrzymać model oparty na niskiej marży i dużej liczbie klientów. Dlatego postanowił poszukać dodatkowego źródła przychodów.

Skolim tłumaczy: dzięki temu możemy utrzymać ceny paliw

Od otwarcia swojej stacji w Czeremsze na Podlasiu jesienią 2025 roku Skolim regularnie publikuje w mediach społecznościowych informacje o promocjach i kolejkach przy dystrybutorach. Twierdzi, że zamiast wysokiego zarobku na litrze wybiera większy ruch i lojalność klientów. Teraz zaapelował do fanów o wsparcie. W nagraniu opublikowanym w sieci pokazał nowy produkt – różowy kanister na paliwo.

Ten kanister różowy, skolimowy, to wyraz wsparcia dla naszej stacji, dla naszych działań, dla tego wszystkiego, co robimy z cenami – powiedział.

Jak dodał, kanister sprawdzi się nie tylko w samochodzie, ale także do przechowywania paliwa do motocykla, kosiarki czy agregatu.

Ile kosztuje różowy kanister Skolima?

Nowy gadżet można kupić zarówno na stacji paliw w Czeremsze, jak i w sklepie internetowym artysty. Kanister o pojemności 10 litrów kosztuje 39,99 zł, a część egzemplarzy jest sprzedawana z autografem Skolima. Artysta zachęca fanów do zakupu, przekonując, że to nie tylko praktyczny produkt, ale także sposób na wsparcie jego przedsięwzięcia.

W mediach społecznościowych napisał:

Już teraz każdy może mieć część Stacji SKOLIMA u siebie. Kanister na paliwo SKOLIM musisz mieć go u siebie albo zrobić prezent dla chłopaka albo dla Taty. Najpiękniejszy wyraz wsparcia dla naszych najniższych cen w Polsce.

Kierowcy reagują. "Pomysł w punkt"

Pomysł szybko wywołał komentarze w internecie. Wśród fanów nie brak entuzjastycznych opinii.

Pod wpisami pojawiły się komentarze:

"Woow! Mega", "Pomysł jak zawsze w punkt" czy "Biorę od razu dwa".

Sprzedaż gadżetów nie jest dla Skolima nowością. W ostatnich miesiącach do oferty trafiły m.in. szkolne akcesoria z jego logo, bielizna, a teraz także kanister na paliwo.

To nie koniec planów Skolima

Wokalista zapowiada, że nie zamierza poprzestać na jednej stacji paliw. W jednym z ostatnich nagrań zdradził, że ogląda już projekty kolejnych obiektów. Jeśli plany uda się zrealizować, biznes paliwowy Skolima będzie rozwijał się równolegle z jego działalnością muzyczną. Tymczasem różowy kanister ma nie tylko przyciągnąć uwagę fanów, ale także – jak przekonuje sam artysta – pomóc utrzymać konkurencyjne ceny paliw.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]