Prezes UOKiK postawił zarzuty spółce Aiqlabs, która jest właścicielem serwisu pożyczkowego Supergrosz.

Firma, działając jako pełnomocnik klienta, miała zawierać umowy o kartę kredytową sama ze sobą, aby sztucznie zawyżać koszty.

Sprawdź, jak działał mechanizm, przez który klienci mogli płacić nawet czterokrotnie wyższe opłaty, niż powinni.

UOKiK ostrzega przed platformą Supergrosz

Wyobraź sobie, że udzielasz firmie pełnomocnictwa, a ona wykorzystuje je, by zawrzeć umowę w Twoim imieniu... sama ze sobą. Taki właśnie mechanizm, według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, miała stosować spółka Aiqlabs, właściciel popularnej platformy pożyczkowej Supergrosz.pl. Prezes UOKiK postawił jej zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów i wprowadzania ich w błąd. Stawką jest kara sięgająca nawet 10 proc. rocznego obrotu firmy.

Z ustaleń Urzędu wynika, że klienci wnioskujący o zwykłą pożyczkę ratalną, mogli nieświadomie wpadać w finansową pułapkę. Okazuje się, że oprócz pożyczki, firma na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa, otwierała im również limit na karcie kredytowej. To właśnie z tą kartą związany jest najbardziej kontrowersyjny proceder. Aiqlabs, działając jednocześnie jako pożyczkodawca i pełnomocnik klienta, zawierała umowę, która pozwalała na naliczenie nieproporcjonalnie wysokich kosztów.

Fikcyjny limit i błyskawiczny aneks

Jak dokładnie działał ten mechanizm? Najpierw firma, reprezentując klienta, zawierała umowę o kartę z bardzo wysokim limitem kredytowym, na przykład 12 500 zł. Od tej kwoty natychmiast naliczano wysokie, procentowe opłaty początkowe. W przytoczonym przez UOKiK przykładzie wyniosły one aż 2 925 zł. Chwilę później Aiqlabs, wciąż działając w podwójnej roli, podpisywała aneks do umowy, który drastycznie obniżał limit do kwoty faktycznie udostępnionej konsumentowi – w tym przypadku do 2 500 zł.

Efekt był taki, że klient nigdy nie miał dostępu do wysokiej kwoty, od której naliczono mu opłaty. Gdyby koszty były obliczone od realnie dostępnej sumy 2 500 zł, wyniosłyby zaledwie 625 zł. Oznacza to, że przez zastosowanie tego mechanizmu, spółka mogła pobrać od konsumentki ponad czterokrotnie wyższe opłaty. Drugi zarzut dotyczy wpisywania w umowach stawek „0 zł” za opłaty początkowe, podczas gdy w rzeczywistości były one potrącane z kwoty udzielanej równolegle pożyczki.

– Zawieranie umów „samemu ze sobą” tylko po to, żeby obciążyć konsumenta kosztami limitu, którego w dodatku nigdy nie zobaczy, to naruszenie dobrych obyczajów. Konsument ma prawo do jasnej, przejrzystej i prawdziwej informacji o kosztach w momencie podpisywania dokumentów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

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Jak się chronić przed pułapką?

Sprawa serwisu Supergrosz pokazuje, jak ważne jest zachowanie czujności przy zawieraniu umów przez internet. UOKiK przypomina o kluczowych zasadach bezpieczeństwa, które warto stosować, by uniknąć podobnych problemów. O czym należy pamiętać?

Kontroluj pełnomocnictwa: Zawsze czytaj, na co wyrażasz zgodę w internetowych formularzach. Nie zaznaczaj checkboxów automatycznie.

Zawsze czytaj, na co wyrażasz zgodę w internetowych formularzach. Nie zaznaczaj checkboxów automatycznie. Weryfikuj kwotę wypłaty: Porównaj kwotę, która wpłynęła na Twoje konto, z kwotą pożyczki zapisaną w umowie. Jeśli coś się nie zgadza, masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny.

Porównaj kwotę, która wpłynęła na Twoje konto, z kwotą pożyczki zapisaną w umowie. Jeśli coś się nie zgadza, masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Odrzucaj niechciane „bonusy”: Jeśli potrzebujesz tylko pożyczki, nie zgadzaj się na dodatkowe produkty, takie jak karty kredytowe, których nie potrzebujesz.

Jeśli potrzebujesz tylko pożyczki, nie zgadzaj się na dodatkowe produkty, takie jak karty kredytowe, których nie potrzebujesz. Sprawdzaj historię dokumentów: Regularnie loguj się na swoje konto klienta i sprawdzaj, czy nie pojawiły się tam aneksy do umów, których osobiście nie akceptowałeś.

Jeśli podejrzewasz, że zostałeś oszukany, możesz szukać bezpłatnej pomocy prawnej na infolinii konsumenckiej (801 440 220) lub u miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów. Zawsze dokładnie analizuj wszystkie dokumenty, zanim cokolwiek podpiszesz lub zaakceptujesz w internecie.

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