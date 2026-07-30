Zyskaj do 4500 zł premii w 2026 roku, nie od ZUS-u, lecz w ramach programu jednego z banków za opłacanie składek ZUS z nowego konta.

Aby otrzymać bonus, wystarczy założyć darmowe konto firmowe i spełniać proste warunki, takie jak opłacanie ZUS z tego konta i wykonanie 5 transakcji kartą.

Zgłoszenia do programu są możliwe tylko do końca września 2026 roku, a na spełnienie warunków masz aż cztery miesiące od otwarcia konta.

To bezpieczna i transparentna oferta online, która pozwala na realne obniżenie kosztów firmy, a konto można zamknąć po odebraniu wszystkich bonusów.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce wie, jak dużym obciążeniem są comiesięczne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2026 roku pojawiła się jednak ciekawa możliwość, by część tych pieniędzy odzyskać. Nie jest to oficjalny program rządowy ani bezpośrednia inicjatywa ZUS, a oferta jednego z banków, która pozwala zyskać premię w łącznej wysokości 4500 zł. W praktyce jest to równowartość około dwóch miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne dla wielu firm.

Nowy program dla firm: 4500 zł premii za składki ZUS

Pomysł jest prosty: bank chce zachęcić przedsiębiorców do założenia u siebie darmowego konta firmowego. W zamian za regularne opłacanie z niego składek do ZUS i spełnienie kilku dodatkowych, nieskomplikowanych warunków, oferuje premię. Mechanizm pozwala na otrzymanie trzykrotnego bonusu w wysokości 1500 zł, co łącznie daje kwotę 4500 zł.

Warto podkreślić, że cała operacja jest dla przedsiębiorcy w pełni bezpieczna i transparentna. Program nie ingeruje w relacje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Po prostu zmienia sposób, w jaki dokonujemy przelewu – zamiast ze starego konta, robimy go z nowego, założonego w ramach promocji.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 4500 zł?

Aby skorzystać z oferty i otrzymać pieniądze, trzeba co miesiąc spełniać trzy podstawowe warunki. Nie są one skomplikowane i dla większości aktywnych przedsiębiorców nie powinny stanowić problemu.

Oto, co należy zrobić, aby zakwalifikować się do premii 1500 zł w danym miesiącu:

Opłacić składki ZUS – z nowo założonego konta trzeba zrobić przelew do ZUS na kwotę co najmniej 100 zł.

Wykonać 5 transakcji kartą – wystarczy pięć razy zapłacić firmową kartą debetową wydaną do konta (w sklepie lub internecie).

Zasilić konto odpowiednią kwotą – należy zapewnić wpływ na konto w wysokości określonej w regulaminie promocji.

Spełnienie tych trzech warunków w jednym miesiącu uprawnia do otrzymania premii w wysokości 1500 zł. Jeśli uda się to powtórzyć w trzech miesiącach, na konto firmowe wpłynie łącznie 4500 zł, co stanowi realny zwrot składek ZUS 2026 w formie bankowego bonusu.

Do kiedy trzeba się zgłosić i jak to działa w praktyce?

Najważniejszy jest termin. Aby w ogóle wziąć udział w programie, trzeba założyć promocyjne konto do końca września 2026 roku. Na spełnienie warunków i zdobycie premii przedsiębiorca ma jednak aż cztery miesiące od momentu otwarcia rachunku. Co istotne, jeśli w jednym z miesięcy nie uda się spełnić wymagań, nic straconego – nie wyklucza to z walki o premię w kolejnych miesiącach.

Przystąpienie do programu jest darmowe. Samo otwarcie, jak i prowadzenie rachunku firmowego w ramach tej oferty, nie wiąże się z żadnymi opłatami. Konto można też zamknąć w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów, na przykład zaraz po otrzymaniu wszystkich bonusów. Cały proces zakładania konta odbywa się online i, jak zapewniają organizatorzy, zajmuje zaledwie kilka minut. To propozycja warta rozważenia dla każdego, kto szuka sposobów na obniżenie kosztów prowadzenia firmy.

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