Włochy uruchomiły pilotażowy program, w którym wybrane rodziny mogą wynająć nowe auto za jedyne 100 euro miesięcznie przez 3 lata.

Aby skorzystać, należy mieć roczny dochód do 30 tys. euro i zezłomować swój stary samochód (maksymalnie normy Euro 4).

Wynajęte auto spełnia normę Euro 6, ma limit 12 tys. km rocznie, a po 3 latach można je wykupić z 10% zniżką.

O przyznaniu samochodu zadecyduje kolejność zgłoszeń przez specjalny portal, co wymaga szybkiej reakcji zainteresowanych.

Na czym polega włoski program wynajmu socjalnego samochodów?

Pomyśl: nowe auto za równowartość rachunku za telefon albo dobrej jakości internet. Brzmi nierealnie? A jednak. Włoski rząd właśnie uruchomił pilotażowy program, który ma sprawić, że nowoczesna i bezpieczna motoryzacja przestanie być luksusem. W kraju, gdzie ceny samochodów szybują, a wiele rodzin odkłada ich zakup na bliżej nieokreśloną przyszłość, pojawiło się konkretne rozwiązanie.

Za projektem stoi Włoskie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Made in Italy, kierowane przez ministra Adolfo Urso, oraz Automobilklub Włoch. Rząd Giorgii Meloni, za pośrednictwem ministerstwa, uruchomił program społecznego wynajmu samochodów, który ma pomóc rodzinom z ograniczonym budżetem. Idea jest prosta: zamiast brać drogi kredyt lub leasing, można wynająć fabrycznie nowy, niskoemisyjny samochód za stałą opłatę 100 euro miesięcznie, czyli około 430 zł. To kwota, która nie zrujnuje domowego budżetu. Program ma dwa główne cele. Po pierwsze, wesprzeć obywateli. Po drugie, przyspieszyć wymianę jednego z najstarszych parków samochodowych w Europie na bardziej ekologiczny.

Podróż samochodem bywa wyzwaniem

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać auto za 100 euro?

W czym tkwi haczyk? Oczywiście, program nie jest dla każdego. Rząd w Rzymie precyzyjnie określił, kto może ubiegać się o tak tanie auto. Lista warunków jest dość długa, ale klarowna. Chodzi o to, by pomoc trafiła do naprawdę potrzebujących i by program nie był wykorzystywany do celów komercyjnych.

Oto najważniejsze kryteria, które trzeba spełnić:

Dochód: Roczny wskaźnik ISEE (włoski odpowiednik progu dochodowego, uwzględniający zarobki, majątek i sytuację rodzinną) nie może przekraczać 30 tysięcy euro.

Złomowanie: Kluczowym warunkiem, by skorzystać z wynajmu socjalnego samochodu, jest zezłomowanie starego pojazdu (spełniającego normę maksymalnie Euro 4). Samochód ten musi być własnością wnioskodawcy od co najmniej roku.

Umowa: Wynajem jest zawierany na 36 miesięcy.

Limit kilometrów: Rocznie można przejechać maksymalnie 12 tysięcy kilometrów. To zabezpieczenie przed używaniem auta np. w usługach przewozowych.

Samochód: Do programu kwalifikują się tylko nowe auta osobowe (kategoria M1), z normą emisji co najmniej Euro 6 i emisją CO2 nieprzekraczającą 135 g/km.

Wnioski będzie można składać przez specjalnie przygotowywany portal internetowy. Urzędnicy zapowiadają, że decydować będzie kolejność zgłoszeń, więc kto pierwszy, ten lepszy.

Źróło: Moto.pl

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