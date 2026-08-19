300 zł na każde dziecko. ZUS wypłaca pieniądze

Rodzice uczniów mogą korzystać z programu „Dobry Start”, czyli popularnego 300 plus na szkolną wyprawkę. Świadczenie wynosi 300 zł na każde uprawnione dziecko i – co ważne – nie obowiązuje tutaj żadne kryterium dochodowe.

O pieniądze może więc wystąpić zarówno rodzina z niskimi dochodami, jak i ta, która zarabia znacznie więcej.

Program działa od 2018 roku. W 2025 roku do końca listopada ZUS wypłacił prawie 4,8 mln świadczeń, a łączna wartość wypłat wyniosła blisko 1,4 mld zł.

Wniosek trzeba złożyć co roku

Ale uwaga, tu łatwo o błąd. 300 plus nie jest przyznawane automatycznie. Wniosek trzeba złożyć każdego roku szkolnego.

Nabór na rok szkolny 2026/2027 rozpoczął się 1 lipca 2026 roku. Rodzice mogą składać dokumenty przez:

Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, aplikację mobilną mZUS.

Im szybciej dokument zostanie wysłany, tym szybciej można liczyć na wypłatę.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Rodzice mają jeszcze czas. Wnioski można składać również we wrześniu, październiku i listopadzie.

Ale nie warto z tym zwlekać. Jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, ZUS wypłaci pieniądze najpóźniej do 30 września.

W przypadku wniosku złożonego we wrześniu, październiku lub listopadzie pieniądze powinny trafić na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia dokumentów.

Które dzieci dostaną 300 zł?

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole. Zazwyczaj oznacza to uczniów od 7. roku życia, czyli rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Program nie obejmuje przedszkolaków ani dzieci uczęszczających do zerówki.

Pieniądze można otrzymywać do ukończenia przez ucznia 20 lat. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością granica wieku wynosi 24 lata.

300 plus nie przysługuje natomiast studentom.

Kto może dostać pieniądze?

Wniosek może złożyć m.in. matka albo ojciec dziecka, opiekun prawny lub faktyczny, a także rodzic zastępczy czy osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek może złożyć również dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Na co można wydać 300 zł?

ZUS nie wymaga przedstawiania paragonów. Nie trzeba więc później udowadniać, na co dokładnie zostały wydane pieniądze.

Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na potrzeby związane z nauką. Pieniądze mogą pójść m.in. na plecak, piórnik, zeszyty, przybory szkolne, odzież sportową czy buty na WF.

Dla rodzin oznacza to dodatkowe 300 zł przed początkiem roku szkolnego. A wydatków, jak wiadomo, nie brakuje.

Nie czekaj do ostatniej chwili

Najważniejsza zasada to: 300 plus trzeba za każdym razem zamówić w ZUS poprzez złożenie wniosku. Kto zrobi to w sierpniu, może liczyć na pieniądze najpóźniej do końca września.

Kto odłoży sprawę na jesień, również nie traci prawa do świadczenia, ale na wypłatę będzie musiał poczekać dłużej.

Zdaniem analityków 300 zł może nie pokryć całej szkolnej wyprawki, ale przy obecnych cenach każda taka pomoc dla rodziców jest na wagę złota.

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