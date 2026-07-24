Aż 78% Polaków zdecydowanie odrzuca zakup używanego auta bez udokumentowanej historii, nawet przy rabacie przekraczającym 10% ceny rynkowej.

Gotowość do ryzyka maleje z wiekiem: 39% młodych (18-24 lata) rozważy taki zakup, podczas gdy 89% osób po 55. roku życia nie kupiłoby go za żadną cenę.

Brak historii to często celowe ukrywanie poważnych wad, takich jak manipulowany przebieg czy uszkodzenia powypadkowe, co przestrzega ekspert CARFAX.

Świadomość konsumencka jest wyższa w dużych miastach, a jedynym skutecznym zabezpieczeniem przed oszustwami są rzetelne, transgraniczne raporty o historii pojazdu.

Cena to nie wszystko. Polacy nie chcą aut z ukrytą przeszłością

Polacy stali się bardzo ostrożni przy zakupie używanego auta. Okazuje się, że dla większości z nas niska cena to za mało, by zaryzykować wejście na minę. Zgodnie z najnowszym badaniem przeprowadzonym na zlecenie firmy CARFAX, aż 78 proc. Polaków nie kupiłoby używanego auta za żadną cenę, jeśli sprzedający odmówiłby przedstawienia udokumentowanych informacji o jego historii pojazdu.

Tylko co piąty badany (22 proc.) byłby skłonny rozważyć taki zakup, ale pod pewnymi warunkami. Zaledwie 12 proc. zdecydowałoby się na transakcję, gdyby cena była o 10-20 proc. niższa od rynkowej. Jeszcze mniej, bo tylko 10 proc., zaryzykowałoby przy rabacie przekraczającym 30 proc. To pokazuje, że świadomość zagrożeń związanych z autami o nieznanej przeszłości jest w 2026 roku naprawdę wysoka.

Młodzi ryzykują, starsi wiedzą swoje. Kto jest gotów na „okazję”?

Gotowość do podjęcia ryzyka w zamian za niższą cenę wyraźnie maleje z wiekiem. Wśród najmłodszych kierowców, w wieku od 18 do 24 lat, wciąż widać większą skłonność do polowania na „okazje”. W tej grupie 39 proc. osób kupiłoby auto bez historii, gdyby rabat przekroczył 10 proc. Mimo to większość, bo 61 proc., i tak odrzuciłaby taką ofertę.

Im jesteśmy starsi, tym ostrożniejsi. W grupie wiekowej 45-54 lata już 75 proc. badanych rezygnuje z niepewnego zakupu. Prawdziwą przepaść widać jednak wśród osób powyżej 55. roku życia. Aż 89 proc. z nich nie kupi samochodu bez dokumentacji, niezależnie od ceny. To o 28 punktów procentowych więcej niż u najmłodszych.

Z perspektywy rynku widzimy wyraźnie, że młodszym kierowcom częściej brakuje doświadczenia lub dysponują mniejszym budżetem, co skłania ich do poszukiwania rzekomych »okazji«. Niestety w branży motoryzacyjnej cuda się nie zdarzają – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.

Jak podkreśla ekspert, brak dokumentacji to rzadko kiedy przypadek, a najczęściej celowe działanie nieuczciwego sprzedawcy, próbującego ukryć przeszłość auta.

Wieś a miasto – gdzie łatwiej o niepewny zakup?

Co ciekawe, badanie CARFAX pokazuje też wyraźną zależność między miejscem zamieszkania a ostrożnością kupujących. Im większa miejscowość, tym mniejsza tolerancja dla ofert bez potwierdzonej historii pojazdu. Wśród mieszkańców wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) odsetek osób rezygnujących z zakupu bez względu na cenę wynosi odpowiednio 76 proc. i 75 proc.

W miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców jest to już 80 proc. Najmniej podatni na cenowe pokusy okazali się mieszkańcy największych aglomeracji (powyżej 500 tys. mieszkańców) – tam aż 83 proc. badanych kategorycznie odrzuca auta z ukrytą przeszłością.

Wyniki naszego badania potwierdzają trend, który obserwujemy od dłuższego czasu: świadomość konsumencka rośnie wraz z wielkością ośrodka miejskiego. Mieszkańcy dużych aglomeracji mają na co dzień łatwiejszy dostęp do autoryzowanych stacji obsługi i profesjonalnych usług doradczych – wyjaśnia Robert Lewandowski.

Ekspert dodaje, że w mniejszych miejscowościach kupujący wciąż częściej polegają na opinii znajomego mechanika. Jak tłumaczy, dostęp do rzetelnych, zintegrowanych danych transgranicznych to dziś jedyny skuteczny sposób na uniknięcie kosztownego błędu, niezależnie od tego, w jakiej miejscowości kupujemy samochód.

NIE BĘDZIE ZAKAZU AUT SPALINOWYCH?!