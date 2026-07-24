- Aż 78% Polaków zdecydowanie odrzuca zakup używanego auta bez udokumentowanej historii, nawet przy rabacie przekraczającym 10% ceny rynkowej.
- Gotowość do ryzyka maleje z wiekiem: 39% młodych (18-24 lata) rozważy taki zakup, podczas gdy 89% osób po 55. roku życia nie kupiłoby go za żadną cenę.
- Brak historii to często celowe ukrywanie poważnych wad, takich jak manipulowany przebieg czy uszkodzenia powypadkowe, co przestrzega ekspert CARFAX.
- Świadomość konsumencka jest wyższa w dużych miastach, a jedynym skutecznym zabezpieczeniem przed oszustwami są rzetelne, transgraniczne raporty o historii pojazdu.
Cena to nie wszystko. Polacy nie chcą aut z ukrytą przeszłością
Polacy stali się bardzo ostrożni przy zakupie używanego auta. Okazuje się, że dla większości z nas niska cena to za mało, by zaryzykować wejście na minę. Zgodnie z najnowszym badaniem przeprowadzonym na zlecenie firmy CARFAX, aż 78 proc. Polaków nie kupiłoby używanego auta za żadną cenę, jeśli sprzedający odmówiłby przedstawienia udokumentowanych informacji o jego historii pojazdu.
Tylko co piąty badany (22 proc.) byłby skłonny rozważyć taki zakup, ale pod pewnymi warunkami. Zaledwie 12 proc. zdecydowałoby się na transakcję, gdyby cena była o 10-20 proc. niższa od rynkowej. Jeszcze mniej, bo tylko 10 proc., zaryzykowałoby przy rabacie przekraczającym 30 proc. To pokazuje, że świadomość zagrożeń związanych z autami o nieznanej przeszłości jest w 2026 roku naprawdę wysoka.
Młodzi ryzykują, starsi wiedzą swoje. Kto jest gotów na „okazję”?
Gotowość do podjęcia ryzyka w zamian za niższą cenę wyraźnie maleje z wiekiem. Wśród najmłodszych kierowców, w wieku od 18 do 24 lat, wciąż widać większą skłonność do polowania na „okazje”. W tej grupie 39 proc. osób kupiłoby auto bez historii, gdyby rabat przekroczył 10 proc. Mimo to większość, bo 61 proc., i tak odrzuciłaby taką ofertę.
Im jesteśmy starsi, tym ostrożniejsi. W grupie wiekowej 45-54 lata już 75 proc. badanych rezygnuje z niepewnego zakupu. Prawdziwą przepaść widać jednak wśród osób powyżej 55. roku życia. Aż 89 proc. z nich nie kupi samochodu bez dokumentacji, niezależnie od ceny. To o 28 punktów procentowych więcej niż u najmłodszych.
Z perspektywy rynku widzimy wyraźnie, że młodszym kierowcom częściej brakuje doświadczenia lub dysponują mniejszym budżetem, co skłania ich do poszukiwania rzekomych »okazji«. Niestety w branży motoryzacyjnej cuda się nie zdarzają – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.
Jak podkreśla ekspert, brak dokumentacji to rzadko kiedy przypadek, a najczęściej celowe działanie nieuczciwego sprzedawcy, próbującego ukryć przeszłość auta.
Wieś a miasto – gdzie łatwiej o niepewny zakup?
Co ciekawe, badanie CARFAX pokazuje też wyraźną zależność między miejscem zamieszkania a ostrożnością kupujących. Im większa miejscowość, tym mniejsza tolerancja dla ofert bez potwierdzonej historii pojazdu. Wśród mieszkańców wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) odsetek osób rezygnujących z zakupu bez względu na cenę wynosi odpowiednio 76 proc. i 75 proc.
W miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców jest to już 80 proc. Najmniej podatni na cenowe pokusy okazali się mieszkańcy największych aglomeracji (powyżej 500 tys. mieszkańców) – tam aż 83 proc. badanych kategorycznie odrzuca auta z ukrytą przeszłością.
Wyniki naszego badania potwierdzają trend, który obserwujemy od dłuższego czasu: świadomość konsumencka rośnie wraz z wielkością ośrodka miejskiego. Mieszkańcy dużych aglomeracji mają na co dzień łatwiejszy dostęp do autoryzowanych stacji obsługi i profesjonalnych usług doradczych – wyjaśnia Robert Lewandowski.
Ekspert dodaje, że w mniejszych miejscowościach kupujący wciąż częściej polegają na opinii znajomego mechanika. Jak tłumaczy, dostęp do rzetelnych, zintegrowanych danych transgranicznych to dziś jedyny skuteczny sposób na uniknięcie kosztownego błędu, niezależnie od tego, w jakiej miejscowości kupujemy samochód.